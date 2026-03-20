2027Ç¯ ¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¤Þ¤Ç1Ç¯ µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡2027Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢³«ºÅÃÏ¤Î²£ÉÍ»Ô¤Ê¤É¤ÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¡È¤æ¤º¡É¤ä°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡2027Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¤Ï¡¢±à·Ý¤äÂ¤±à¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÇîÍ÷²ñ¤Ç¡¢ÍèÇ¯3·î19Æü¤«¤é9·î26Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡ÖÃÏµå¤È¡£ºé¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡£¡×¤Ç¡¢¤ª¤è¤½70¤Î¹ñ¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤È¡¢400¤Û¤É¤Î´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î½ÐÅ¸¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«Ëë¤Þ¤Ç1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿19Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÁ°Çä¤ê·ô¤ÎÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â1²óÆþ¾ì½ÐÍè¤ë¡Ö1Æü·ô¡×¤Î¤Û¤«¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â»È¤¨¤ë¡ÖÄÌ´ü¥Ñ¥¹¡×¡¢²Æ¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ë²¿ÅÙ¤âÆþ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö²Æ¥Ñ¥¹¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³«Ëë¤Þ¤Ç1Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ²£ÉÍ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë