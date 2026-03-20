¡Ö¸×¤ËÍã¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡×ÅöÆü¤ËµÞ¤¤çÊüÁ÷»þ´ÖÊÑ¹¹¡¡15Ê¬ÃÙ¤ì¡¡ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á9¡×¤ËÈ¼¤¤
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¡Ê31¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿2024Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ö»³ÅÄ¹ìË¡Î§»öÌ³½ê¡×¡Ê20Æü¡¦Áí¹ç¡Ë¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Æ±Æü¸áÁ°¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Á°ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á9¡×¤ÎÊüÁ÷»þ´ÖÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢µÞ¤¤ç³«»Ï»þ¹ï¤ò·«¤ê²¼¤²¡£Åö½éÍ½Äê¤Î¸á¸å9»þ30Ê¬¤«¤é15Ê¬ÃÙ¤ì¤Î¸á¸å9»þ45Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖÊüÁ÷»þ´ÖÊÑ¹¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¡ÖËÜÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¸×¤ËÍã¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø»³ÅÄ¹ìË¡Î§»öÌ³½ê¡Ù¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤¬¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á9¡Ù¤ÎÊüÁ÷»þ´ÖÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¸á¸å9»þ45Ê¬¤«¤é¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡Ä«¥É¥éÄÌ»»110ºîÌÜ¡£ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¡¦È½»ö¡¦ºÛÈ½½ê½êÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿»°Ê¥²Å»Ò»á¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢Ë¡Áâ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÆüËÜ½é¤Î½÷À¡¦ÃöÄÞ¡Êº´ÅÄ¡ËÆÒ»Ò¡Ê¤È¤â¤³¡Ë¤Î¿ÍÀ¸¤òËÂ¤®¾å¤²¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ¤ËÂ³¤¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤âµÈÅÄ·ÃÎ¤¹á»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼¹É®¡£½÷Í¥¤ÎÅÚµï»Ö±ûÍü¤¬¹¥±é¤·¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦»³ÅÄ¤è¤Í¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢ËÜÊÔ¤Ë¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö»³ÅÄ¹ìË¡Î§»öÌ³½ê¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÃÂÀ¸¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÉÁ¤¯¡£ÆÒ»Ò¤ÎÌÁÍ§¡¦¤è¤Í¤¬ÁêËÀ¡¦¹ìÂÀ°ì¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¡¦¾åÌî¤ËÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ°Æüëý¤À¡£
¡¡ÅÚµï¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£ÊÑ¹¹¤ò¹ðÃÎ¤·¡ÖÏ¿²è¤È¤«¤·¤Æ¤ëÊý¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¡£°ËÆ£¤â¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡ÖËÜÆüÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡£³§¤µ¤Þ¡¢¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ãÊÑ¹¹Á°¡ä21¡§30¡Á22¡§42
¡¡¡ãÊÑ¹¹¸å¡ä21¡§45¡Á22¡§57