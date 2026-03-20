◆センバツ第２日 ▽１回戦 滋賀学園５―４長崎西（２０日・甲子園）

２１世紀枠の長崎西が滋賀学園に惜敗し、５１年春以来となる７５年ぶりの白星とはならなかった。

初回１死一塁から芦筭陽士（３年）がチーム７５年ぶりとなる聖地での中前安打を放ち、細波慶吾（３年）の連打で１死満塁とチャンスを広げ岡崎憲信（２年）が押し出しの四球を選び先制。１―２の２回には１死満塁から芦筭の左犠飛で同点。３回には２死三塁から石川瑛空（えいす＝３年）の中前適時打で一時勝ち越しに成功した。再びリードを許した４回にも２死三塁から暴投の間に大町悠透（２年）が生還し同点とした。５回以降は得点圏にランナーを置くもかえせず１点が遠かった。

長崎西は先進的で質の高い文武両道を実践し、昨年は東大４人、京大６人の合格者を輩出。毎日５０分間の７時間授業を受け、週末には模擬試験などもあり練習時間は平日９０分、土日２〜４時間と短いが、自主的、かつ効率的に取り組んで実力をつけ、センバツへの切符をつかんだ。

２１世紀枠のチームはこれで１２連敗となったが、２度のビハインドを追いつく粘りを見せた長崎西ナインに試合後は聖地から大きな拍手がおくられた。

【最近の２１世紀枠の初戦成績】

15年‐昌嚇譟５ー４二松学舎大付の後、２１世紀枠同士の対戦、１６年ヽ石○２−１小豆島、２１年ゞ饂崟郛Α８ー３八戸西を除き、一般選出校との初戦対戦は、昨年の壱岐、横浜清陵●●まで、２３連敗。長崎西が敗れ２４連敗となった。