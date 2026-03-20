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山下幸輝率いる5人組ボーイズグループWILD BLUEが、地上波初レギュラーで挑むエンターテインメント・トークバラエティ番組『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』。2025年10月に放送スタートしてから、数々のゲストとともにトークや挑戦企画でわぶってきた5人が、番組初となるイベント『ライブでもわぶっていきましょう！』を3月22日に大阪城音楽堂で開催！

さらに、WILD BLUEが初挑戦となった番組公開収録の模様を3月29日に放送する！ ゲストにROIROMを迎え、イベントならではのライブ感たっぷりのトークを展開するなど、スペシャル感にあふれた放送にご注目を。



WILD BLUE メモリアルインタビューを公開！

初冠番組スタートから半年、5人が感じている思いとは？

『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』が初冠番組としてスタートして半年を経た今、これまでの放送を振り返りながら、メンバーそれぞれの成長した部分などを伺ったメモリアルインタビューをお届けする。

――初冠番組を担当して半年。放送前後でメンバーの変化ってありましたか？

颯「毎回、必死に撮影してきて、気づいたら半年たっていたっていう感覚ですね。変化という意味では幸輝かな。番組が始まる前は“どうすれば面白くなるだろう…”って番組のことをすごく考えていて、思い悩んでいた部分もあったと思うんです。でも、いざ始まってみたら“山下幸輝って意外にボケれるじゃん”って思えたし、僕自身も幸輝の変化に驚きましたし、肩の力が抜けた感じがありました」

幸輝「最近だと、東京ホテイソンさんがゲストとして出演してくださった回（3月15日・22日放送）で、たけるさんの妖怪ネタをアドリブでやらせていただいて。まったく考えていなかったんですが、妖怪ネタがぱっかーんって出たときは“天才”と思いました（笑）」

メンバー「（口々に）たしかに天才かも！」

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幸輝「放送スタート当初は、楽しむ余裕がなかったんですが、今は収録中でも楽しんで話している感覚もあるので…成長できているのかな？って感じています」

優斗「自然体で番組を楽しめるようになったのは大きな変化ですね。特に陽向は対応力があるといいますか、番組になれるのが早いと感じました。トーク中に突拍子もないリアクションを取ったり、意外なボケで笑いを取ったり。いい感じにリミッターを解除してるなあって」

陽向「最初はすごい緊張していたんですよ。プレッシャーも大きかったですし。それで、初めて収録した日の帰りに、メンバーで反省会をしたんですが、みんなと話す中で、緊張するよりはラフな感じで楽しんだ方が、番組も盛り上がると思って、素直に楽しむことを心掛けるようになったんです」

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優斗「今はコメントするときの勢いがすごいあるよね」

陽向「天才肌なんです（笑）」

メンバー「（口々に）たしかに天才肌かも！」

直弥「毎回来てくださるゲストさんによって、番組の空気感も変わるので、トークの進行を頭に入れつつも、流れに乗ることも大事だなって感じています。そのうえで“こういうところが使われるんだ”って編集視点で番組を見返したりもしていますね。それと、颯のMC力はすごく安定感があると感じています。僕は颯の後ろに座ることが多いんですが、ゲストさんとの掛け合いとか、コメントを出すタイミングとかめっちゃ勉強になっています」

幸輝「うん、颯のMCって接続詞がめっちゃ上手なんだよ」

直弥「接続詞…深いな」

幸輝「話題を切り替えるときって、うまく繋げられない瞬間ってあるんですが、颯はすごくナチュラルに話題を回せるんです」

陽向「そう。僕が話すと、句読点で切ってしまうようなところを、うまくつないで会話にしてるから、聞きやすいんです」

颯「そうかなあ。狙ってるわけじゃないんだけど。でも、トークのリズムが崩れにくくなった、とは感じますね。会話の中でちょっと詰まりそうになる時でも、メンバーにムチャ振りしたら意外と処理してくれたりとか（笑）。特に唐突なムチャ振りでも切り返してくれるのは陽向ですね」

陽向「やっぱり天才肌ですね（笑）」

颯「（笑）。この番組でトークのリズムが良くなったって思いますし、そういう瞬間ってライブのMCとかでも活かされていると感じています」

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――この番組で培った5人の空気感は公開収録イベントでも発揮できそうですね。

颯「はい。今回のイベントは昼夜2回公演で、ボーイズグループがバラエティの公開収録に臨むという貴重な経験なので、とにかくみなさんに楽しんでいただけるものにしたいなと思っています。そのうえで、トークや歌、コントにも挑戦しますので、そこで発揮される5人それぞれの空気感や魅力が伝わればいいな、と」

直弥「いつもの5人の空気感は出し切りつつ、全力で楽しんでいただけるようなイベントにします。会場だけでなく、テレビの向こう側までお届けできるくらい僕たちのパワー全開で、マックスわぶっていきます！」

幸輝「そうだね。みなさんに、WILD BLUEって面白いやん、ええやん！って思っていただけるように、僕たちも全力で楽しみたいですね！」

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――では最後に、これから5人でチャレンジしてみたいことは？

颯「ぼく、声優さんが好きで。声優さんをお招きして、その人がやったことのあるキャラクターをアテレコしてみたいんですよ」

直弥「確かに、颯は歌もモノマネもセンスあるよね。僕はスポーツかな。颯と優斗はバスケットボールが上手ですし、僕はみんなとドッチボールで対決してみたい」

優斗「スポーツ、いいよね。例えば5人でプロの選手に挑む企画とか？」

メンバー「いいね！」

陽向「僕は、5人でロケをしたいですね。真夏の森に行って流しそうめんをみんなで準備して食べる、みたいな。みんなで森を散策するのも楽しそう」

優斗「虫が苦手だけど…大丈夫かな？」

直弥「大丈夫だよ！」

幸輝「ロケだったら、5人で自転車に乗って箱根に行っておいしいものを食べてみたいですね」

――いつか実現できることを楽しみにしています！ ありがとうございました。



『WILD BLUEのライブでもわぶっていきましょう！』

３月22日（日）大阪城音楽堂にて昼・夜２公演！

イベント詳細 https://www.asahi.co.jp/wabutteikimashou/event/

会場URL https://www.osakacastlepark.jp/ongakudo/

主催：「WILD BLUEのわぶっていきましょう！」製作委員会

■詳細

「ゲストとわぶる！」昼公演

開場12:00/開演13:00

（公演後WILD BLUEハイタッチ会）

出演：WILD BLUE, 東京ホテイソン（MC）,公開収録SPゲスト ROIROM

「みんなでわぶる！」夜公演

開場16:30/開演17:30

（公演後WILD BLUEハイタッチ会）

出演：WILD BLUE, 東京ホテイソン（MC）

●チケット

■券種（税込）

【各部券】

・指定席：8,800円

・芝生スタンディング：6,800円

【通し券】

・昼/夜通し券（指定席）：17,000円

※通し券は受付終了しております

★通し券購入者特典★

イベント本番で収録する、メンバーによるオリジナルボイスメッセージを、イベント終了後、後日メールにてプレゼントいたします。ここでしか手に入らない、特別なメッセージをぜひお楽しみください

※オリジナルボイスメッセージには有効期限があります

※指定席・芝生スタンディング・昼/夜通し券（指定席）にはWILD BLUEハイタッチ会が含まれています

※通し券は昼・夜公演終演後に2回ハイタッチ会にご参加いただけます

※指定席・通し券（指定席）を対象とした、アップグレードチケットを後日販売します

※芝生スタンディングはアップグレードチケット対象外です

★【来場者全員にチャンス】WILD BLUE Wチャンスキャンペーン★

～ 終演後チェキ会参加券＆直筆サイングッズが当たる！～

特典①

WILD BLUEチェキ撮影会参加キャンペーン

各公演終演後、WILD BLUEメンバーとのチェキ撮影会を実施いたします。

本公演のチケットをご購入いただいたお客様の中から、各公演10名様（合計20名様）を抽選でご招待。

※当選者は、イベント当日にステージ上にて発表いたします。

※詳細は当選者の方へ当日ご案内いたします。

特典②

WILD BLUEメンバー手渡しプレゼントキャンペーン

チケットをご購入いただいたお客様全員を対象に、WILD BLUEメンバー全員の直筆サイン入りグッズを抽選でプレゼントいたします。

また、プレゼントはメンバーから直接手渡しいたします！

【賞品】

・サイン入りTシャツ

・サイン入りトートバッグ

各公演2名様（合計4名様）

※当選者は、イベント当日にステージ上にてメンバーより発表いたします。

※商品は予告なく変更となる可能性がございます。

▼チケット一般発売中（～3/21（土）23:59）

https://w.pia.jp/t/wildblue-fes



【放送情報】

『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』

ABCテレビ ３月29日（日）深夜1時10分～放送！

★ABCテレビでの放送後、TVer・ABEMAでの見逃し配信・TELASAで全話配信

◆公式HP◆ https://www.asahi.co.jp/wabutteikimashou/