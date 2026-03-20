BTS¡¢¤Ä¤¤¤Ë3Ç¯9¥ö·î¤Ö¤ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡Ö7¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¯¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ú°ìÌä°ìÅúÁ´Ê¸·ÇºÜ¡Û
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦BTS¤¬¡¢¤¤ç¤¦20Æü¸á¸å1»þ¤Ë5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARIRANG¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢°ìÌä°ìÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤¤¤Ë7¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ªBTS¤Î¶á±Æ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2022Ç¯6·î¤ÎAnthology Album¡ØProof¡Ù°ÊÍè¡¢3Ç¯9¥ö·î¤Ö¤ê¤Î¿·Éè¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¡ÖBTS 2.0¡×¤ÎËë¤ò³«¤±¤ë¡£BTS¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÈÉáÊ×Åª¤Ê´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤¿º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖSWIM¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´14¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£BTS¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿Î¨Ä¾¤Ê·Ð¸³¤È³ëÆ£¤òÁ´¶Ê¤Ë¹þ¤á¡¢¡Èº£¤ÎBTS¡É¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢BTS¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹ÍâÆü¤Î21Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¸÷²½Ìç¹¾ì°ìÂÓ¤Ë¤Æ¡ØBTS THE COMEBACK LIVE¡ÃARIRANG¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤ÏNetflix¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´À¤³¦¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Û
¡½¡½ 3Ç¯9¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë´¶ÁÛ¤Ï¡£
Á´°÷¡§¤ï¤¯¤ï¤¯¤È¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²¿¤è¤ê´¶ÌµÎÌ¤À¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë7¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¯¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ARMY¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ä¹¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯½àÈ÷¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÆ¤ÓÎÉ¤¤»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Âç¤¤Ê´¶·ã¤Ç¤¢¤ê¹¬¤»¤À¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤Î¤Ç´üÂÔ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈARMY¤¬°ì½ï¤Ê¤éÂç¤¤Ê¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇºÇ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡£
SUGA¡§ºÇ¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤«¤òÇº¤ó¤À¡£Âç¤½¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤è¤ê¡ÖËÍ¤¿¤Á¡×¼«¿È¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
Jimin¡§Á°¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¾ï¤Ë¿·¤·¤¯¡¢¤è¤êÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¿ôÂ¿¤¯¤ÎÇº¤ß¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ß¤Þ¤é¤º¤Ë±Ë¤®¿Ê¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
Jung Kook¡§°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤È¿§ºÌ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¹þ¤á¤Æ¡¢ºÇ¤âBTS¤é¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¡£
¡½¡½¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¹þ¤á¤¿¡Ö´Ú¹ñÅª¤ÊÍ×ÁÇ¡×¤Ï¤É¤¦·èÄê¤µ¤ì¤¿¤«¡£
RM¡§¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÉâ¤«¤Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¢¤ì¤³¤ì½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤òÁÇºà¤Ë¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´Ú¹ñÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï7¿Í¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤À¤È»×¤¦¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬½ÐÈ¯¤·¤¿¾ì½ê¡¢¥ë¡¼¥Ä¤È¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¡Ö´Ú¹ñÅª¤Ê¤â¤Î¡×¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ïº£¤âºÆÄêµÁ¤µ¤ìÂ³¤±¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¡£
Jin¡¿SUGA¡§¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥í¥´¤ÏJung Kook¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Õ¸«¤¬²Ã¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éº£¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¸Ç¤Þ¤ê¡¢Á´°÷¤¬´Ú¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢´Ú¹ñÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼«Á³¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
j-hope¡§¿·Éè¤Î²Î»ì¤Ë¤â´Ú¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¶½¡Ê¥Õ¥ó¡Ë¡É¤ÈÊ¸²½¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉôÊ¬¤Ç¡Ö7¿Í¤¬°ì½ï¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¤è¤êÂ¿¤¯ºî¤ë¤¿¤á¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·¤¿¡£Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·ë¶É¥ë¡¼¥Ä¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤ÎËÍ¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
V¡§¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤ËÇº¤ó¤À¡£ARMY¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃµ¤¹³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¡£
¡½¡½¡Ö´Ú¹ñÅª¤ÊÍ×ÁÇ¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ëºÝ¤ËÎ©¤Æ¤¿´ð½à¤Ï¡£
RM¡§´Ú¹ñÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿ÏÈ¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢º£¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¼«Á³¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£²áÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊÑÁÕ¤ÈËÍ¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¾ð½ï¤¬¤è¤ê¹¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£Â¿ÍÍ¤Ë²ò¼á¤µ¤ì¤¦¤ë¡Ö¥¢¥ê¥é¥ó¡×¤ò¾¯¤·°ã¤¦·Á¤Ç»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¿·¤·¤¯²ò¼á¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
Jin¡¿SUGA¡§´Ú¹ñÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤òÌµÍý¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤é¤·¤¯È¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£´Ú¹ñÅª¤Ê¾ð½ï¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢BTS¤Î¿§¤¬Á¯ÌÀ¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
j-hope¡§¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï³Î¤«¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤Ë¤ÏÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤ê¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤â¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¤º¡¢É¬Í×¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤Ï³Î¼Â¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤¬É½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÇº¤ó¤À¡£
Jimin¡§²»³Ú¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á´ÈÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÈËÍ¤¿¤Á¤é¤·¤¤ÅÁ¤¨Êý¤Ï²¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ß¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬´Ú¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç´Ú¹ñÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥¢¥ê¥é¥ó¡×¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤Ê¤éÍÄ¤¤º¢¤«¤é¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤êÌ±ÍØ¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÀÕÇ¤´¶¤¬È¼¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¡ÖSWIM¡×¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ËÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡£
RM¡§¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ºÇ¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÇº¤ó¤À¡£¡ÖSWIM¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¶Ê¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë1¥ö·î´Ö¤º¤Ã¤È»î¤ß¤¿¤¬¡¢ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢Ê¿¾íÎäÌÍ¤Î¤è¤¦¤ËÃ¸Çò¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£Ä°¤±¤ÐÄ°¤¯¤Û¤É¡Ö°ì½ï¤Ë±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Jin¡§ºÇ½é¤«¤é¿©Íß¤ò¥°¥Ã¤È¤½¤½¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Ä°¤¯¤Û¤É¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÎÏ¤¬¤¢¤ë²Î¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¶Ê¤ÎÅÓÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ê¥º¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¡Ö¥È¥ó¥¿¥À¥À¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê²»¡Ë¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤Î·Ð¤Ä¤Î¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
j-hope¡§¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â²Î¤¬¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¡£ÇÈ¤òÉ½¸½¤¹¤ëÆ°ºî¤ä¡¢Àø¿å¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀÅ¤«¤ËÄÀ¤à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¶Ê¤Î´Ö¤Ç¡ÖÂà¶þ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤â¤·¤¿¤¬¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤È¤âºÇ¤â¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ËÁª¤ó¤À¡£
V¡§¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¶Ê¤Î´Ö¤Ç¡ÖSWIM¡×¤¬ºÇ¤âÃ¸Çò¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£ºÇ½é¤Ï»É·ãÅª¤Ê¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä°¤Â³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤à¤·¤íÄ¹¤¯Ä°¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¶Ê¤À¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤¿¡£
Jung Kook¡§Ä°¤±¤ÐÄ°¤¯¤Û¤É¡Ö¤³¤ì¤À¡×¤È»×¤¨¤ë¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£²Î»ì¤â¡Öº£¤ÎBTS¡×¤ò¤è¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â½¾Íè¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡½¡½¡ÖSWIM¡×¤¬¿Í¡¹¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤¿¤¤¤«¡£
Á´°÷¡§ ¤¿¤À¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¡£¤¿¤À1Æü1Æü¡¢¥Ð¥·¥ã¥Ð¥·¥ã¤È¡¢¤Ò¤È¸ÆµÛ¤º¤ÄÅÇ¤¤¤ÆµÛ¤Ã¤Æ±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î²Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ä°¤¯¤Û¤É¤Ë²¹¤«¤¤¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤àÃæ¤ÇÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¤Å¤Æ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢Ä¹¤¯¿Í¡¹¤ÎËµ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥ê¥é¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖSWIM¡×¤âËö±Ê¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ï¡£
Á´°÷¡§¿·Éè¤ÎÁ´¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¹½À®¼«ÂÎ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¥Ü¡¼¥«¥ëÉ½¸½¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÄ©Àï¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿É½¸½¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤¿¡£¡ÖFYA¡×¤Ç¤Ï¹Ó¡¹¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¡¢¡ÖLike Animals¡×¤ä¡ÖMerry Go Round¡×¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ê¼Á´¶¤ò²Ã¤¨¡¢½¾Íè¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²»³Ú¤ò»î¤ß¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»þ¤âÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÃ¸Çò¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤ÊÊÑ²½¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£100%ËþÂ¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÊÑ²½¤·Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç½½Ê¬¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ï¡£
SUGA¡§¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¶Êºî¤ê¤ò¤·¤¿¡£ËèÆü°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ²ñÏÃ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÍ¾²Ë¤Î»þ´Ö¤â²á¤´¤·¤Æ¡£ÆÃ¤ËËèÈÕ¡¢¿·¿Í»þÂå¤ÎÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë°ì½ï¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Îµ²±¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
j-hope¡§ºî¶È¤¬¤Ï¤«¤É¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿Æü¤Ë¤Ï½É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤òÎå¤Þ¤·¹ç¤¤¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë²áÄø¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
Jimin¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡Ö¤¤¤Ä¤«ËÍ¤¿¤Á¤À¤±¤Çºî¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£º£²ó7¿Í¤¬Á´°÷¤Ç¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Èó¾ï¤Ë°ÕÌ£¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
V¡§¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æµ¢¤ëÅÓÃæ¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Õ¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í¯¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤¯¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¶Ê¤¬¥é¥¹¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¡ÖInto the Sun¡×¤À¡£
Jung Kook¡§À©ºî¤·¤¿¶Ê¤¬100¶Ê¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ì½ï¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥Ç¥â¤ò°ìµ¤¤ËÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ë²áÄø¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ºî¤Ã¤¿¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÄ°¤¯¶Ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î²áÄø¤¬³Ú¤·¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖBTS 2.0¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤«¡£
RM¡§ ¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÇº¤ó¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ËÄêµÁ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤¿¤À¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ë¶á¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆ¤Ó7¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È¾Ê¬¤Ç¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï¤É¤³¤«¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬È¾Ê¬¤À¡£´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¹¬¤»¤ÇÌÌÇò¤¤¡£
Jin¡§¤â¤¦¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹Í¤¨Êý¤â¤è¤ê¿¿Ùõ¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³èÆ°¤â¤â¤Ã¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡£
SUGA¡§¡Ö¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¡×¤À¡£
j-hope¡§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ°ìÃÊ³¬¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë°ÕÌ£¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é²»³ÚÅª¤Ê¼«Í³¤µ¤ÈÀ®½Ï¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¡Ö2.0¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤È»×¤¦¡£
Jimin¡§ÆÃÊÌ¤ËÂç¤½¤ì¤¿°ÕÌ£ÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢É½¸½ÊýË¡¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤æ¤Þ¤ºÀº¿Ê¤·À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡£
V¡§À®Ä¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£Ã¯¤â¤¬»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼«Á³¤Ë»Ï¤Þ¤ë¿·¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢BTS¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
Jung Kook¡§¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¡×¤À¡£²¿¤Ç¤¢¤ì¿·¤·¤¤Êý¸þ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£ËÍ¤â¿·¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡£
¡½¡½²áµî¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡£
RM¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê»Ñ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Î½ã¿è¤µ¤äÆ¸¿´¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¤¬ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÍ§¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Jin¡§ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤ÎÃç¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ë¼«Á³¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¹ç¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤â¤ª¤¤¤·¤¤Å¹¤¬¤¢¤ì¤Ð°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
SUGA¡¿V¡§¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î¾ðÇ®¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°¦¤¹¤ë»Ñ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
Jimin¡§¤³¤ì¤«¤é¤â¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ëº¤Æñ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«Çº¤ßÂ³¤±¡¢ÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖSWIM¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»ß¤Þ¤é¤º¤Ë±Ë¤®¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤À¤±¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
j-hope¡¿Jung Kook¡§ARMY¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤·¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½ARMY¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡£
Á´°÷¡§ Ä¹¤¤´ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ARMY¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤â¤¹¤´¤¯²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ºÆ¤Ó7¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤À¡£²»³Ú¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¤³¤ì¤«¤éÂ³¤¯¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¥¢¥ë¥Ð¥à°Ê³°¤Ë¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½àÈ÷¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤¤¤Ë7¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ªBTS¤Î¶á±Æ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2022Ç¯6·î¤ÎAnthology Album¡ØProof¡Ù°ÊÍè¡¢3Ç¯9¥ö·î¤Ö¤ê¤Î¿·Éè¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¡ÖBTS 2.0¡×¤ÎËë¤ò³«¤±¤ë¡£BTS¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÈÉáÊ×Åª¤Ê´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤¿º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖSWIM¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´14¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£BTS¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿Î¨Ä¾¤Ê·Ð¸³¤È³ëÆ£¤òÁ´¶Ê¤Ë¹þ¤á¡¢¡Èº£¤ÎBTS¡É¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Û
¡½¡½ 3Ç¯9¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë´¶ÁÛ¤Ï¡£
Á´°÷¡§¤ï¤¯¤ï¤¯¤È¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²¿¤è¤ê´¶ÌµÎÌ¤À¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë7¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¯¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ARMY¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ä¹¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯½àÈ÷¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÆ¤ÓÎÉ¤¤»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Âç¤¤Ê´¶·ã¤Ç¤¢¤ê¹¬¤»¤À¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤Î¤Ç´üÂÔ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈARMY¤¬°ì½ï¤Ê¤éÂç¤¤Ê¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇºÇ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡£
SUGA¡§ºÇ¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤«¤òÇº¤ó¤À¡£Âç¤½¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤è¤ê¡ÖËÍ¤¿¤Á¡×¼«¿È¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
Jimin¡§Á°¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¾ï¤Ë¿·¤·¤¯¡¢¤è¤êÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¿ôÂ¿¤¯¤ÎÇº¤ß¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ß¤Þ¤é¤º¤Ë±Ë¤®¿Ê¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
Jung Kook¡§°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤È¿§ºÌ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¹þ¤á¤Æ¡¢ºÇ¤âBTS¤é¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¡£
¡½¡½¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¹þ¤á¤¿¡Ö´Ú¹ñÅª¤ÊÍ×ÁÇ¡×¤Ï¤É¤¦·èÄê¤µ¤ì¤¿¤«¡£
RM¡§¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÉâ¤«¤Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¢¤ì¤³¤ì½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤òÁÇºà¤Ë¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´Ú¹ñÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï7¿Í¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤À¤È»×¤¦¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬½ÐÈ¯¤·¤¿¾ì½ê¡¢¥ë¡¼¥Ä¤È¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¡Ö´Ú¹ñÅª¤Ê¤â¤Î¡×¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ïº£¤âºÆÄêµÁ¤µ¤ìÂ³¤±¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¡£
Jin¡¿SUGA¡§¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥í¥´¤ÏJung Kook¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Õ¸«¤¬²Ã¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éº£¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¸Ç¤Þ¤ê¡¢Á´°÷¤¬´Ú¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢´Ú¹ñÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼«Á³¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
j-hope¡§¿·Éè¤Î²Î»ì¤Ë¤â´Ú¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¶½¡Ê¥Õ¥ó¡Ë¡É¤ÈÊ¸²½¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉôÊ¬¤Ç¡Ö7¿Í¤¬°ì½ï¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¤è¤êÂ¿¤¯ºî¤ë¤¿¤á¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·¤¿¡£Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·ë¶É¥ë¡¼¥Ä¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤ÎËÍ¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
V¡§¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤ËÇº¤ó¤À¡£ARMY¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃµ¤¹³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¡£
¡½¡½¡Ö´Ú¹ñÅª¤ÊÍ×ÁÇ¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ëºÝ¤ËÎ©¤Æ¤¿´ð½à¤Ï¡£
RM¡§´Ú¹ñÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿ÏÈ¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢º£¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¼«Á³¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£²áÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊÑÁÕ¤ÈËÍ¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¾ð½ï¤¬¤è¤ê¹¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£Â¿ÍÍ¤Ë²ò¼á¤µ¤ì¤¦¤ë¡Ö¥¢¥ê¥é¥ó¡×¤ò¾¯¤·°ã¤¦·Á¤Ç»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¿·¤·¤¯²ò¼á¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
Jin¡¿SUGA¡§´Ú¹ñÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤òÌµÍý¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤é¤·¤¯È¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£´Ú¹ñÅª¤Ê¾ð½ï¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢BTS¤Î¿§¤¬Á¯ÌÀ¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
j-hope¡§¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï³Î¤«¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤Ë¤ÏÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤ê¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤â¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¤º¡¢É¬Í×¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤Ï³Î¼Â¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤¬É½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÇº¤ó¤À¡£
Jimin¡§²»³Ú¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á´ÈÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÈËÍ¤¿¤Á¤é¤·¤¤ÅÁ¤¨Êý¤Ï²¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ß¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬´Ú¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç´Ú¹ñÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥¢¥ê¥é¥ó¡×¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤Ê¤éÍÄ¤¤º¢¤«¤é¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤êÌ±ÍØ¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÀÕÇ¤´¶¤¬È¼¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¡ÖSWIM¡×¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ËÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡£
RM¡§¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ºÇ¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÇº¤ó¤À¡£¡ÖSWIM¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¶Ê¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë1¥ö·î´Ö¤º¤Ã¤È»î¤ß¤¿¤¬¡¢ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢Ê¿¾íÎäÌÍ¤Î¤è¤¦¤ËÃ¸Çò¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£Ä°¤±¤ÐÄ°¤¯¤Û¤É¡Ö°ì½ï¤Ë±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Jin¡§ºÇ½é¤«¤é¿©Íß¤ò¥°¥Ã¤È¤½¤½¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Ä°¤¯¤Û¤É¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÎÏ¤¬¤¢¤ë²Î¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¶Ê¤ÎÅÓÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ê¥º¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¡Ö¥È¥ó¥¿¥À¥À¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê²»¡Ë¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤Î·Ð¤Ä¤Î¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
j-hope¡§¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â²Î¤¬¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¡£ÇÈ¤òÉ½¸½¤¹¤ëÆ°ºî¤ä¡¢Àø¿å¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀÅ¤«¤ËÄÀ¤à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¶Ê¤Î´Ö¤Ç¡ÖÂà¶þ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤â¤·¤¿¤¬¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤È¤âºÇ¤â¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ËÁª¤ó¤À¡£
V¡§¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¶Ê¤Î´Ö¤Ç¡ÖSWIM¡×¤¬ºÇ¤âÃ¸Çò¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£ºÇ½é¤Ï»É·ãÅª¤Ê¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä°¤Â³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤à¤·¤íÄ¹¤¯Ä°¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¶Ê¤À¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤¿¡£
Jung Kook¡§Ä°¤±¤ÐÄ°¤¯¤Û¤É¡Ö¤³¤ì¤À¡×¤È»×¤¨¤ë¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£²Î»ì¤â¡Öº£¤ÎBTS¡×¤ò¤è¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â½¾Íè¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡½¡½¡ÖSWIM¡×¤¬¿Í¡¹¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤¿¤¤¤«¡£
Á´°÷¡§ ¤¿¤À¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¡£¤¿¤À1Æü1Æü¡¢¥Ð¥·¥ã¥Ð¥·¥ã¤È¡¢¤Ò¤È¸ÆµÛ¤º¤ÄÅÇ¤¤¤ÆµÛ¤Ã¤Æ±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î²Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ä°¤¯¤Û¤É¤Ë²¹¤«¤¤¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤àÃæ¤ÇÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¤Å¤Æ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢Ä¹¤¯¿Í¡¹¤ÎËµ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥ê¥é¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖSWIM¡×¤âËö±Ê¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ï¡£
Á´°÷¡§¿·Éè¤ÎÁ´¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¹½À®¼«ÂÎ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¥Ü¡¼¥«¥ëÉ½¸½¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÄ©Àï¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿É½¸½¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤¿¡£¡ÖFYA¡×¤Ç¤Ï¹Ó¡¹¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¡¢¡ÖLike Animals¡×¤ä¡ÖMerry Go Round¡×¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ê¼Á´¶¤ò²Ã¤¨¡¢½¾Íè¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²»³Ú¤ò»î¤ß¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»þ¤âÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÃ¸Çò¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤ÊÊÑ²½¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£100%ËþÂ¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÊÑ²½¤·Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç½½Ê¬¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ï¡£
SUGA¡§¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¶Êºî¤ê¤ò¤·¤¿¡£ËèÆü°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ²ñÏÃ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÍ¾²Ë¤Î»þ´Ö¤â²á¤´¤·¤Æ¡£ÆÃ¤ËËèÈÕ¡¢¿·¿Í»þÂå¤ÎÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë°ì½ï¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Îµ²±¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
j-hope¡§ºî¶È¤¬¤Ï¤«¤É¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿Æü¤Ë¤Ï½É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤òÎå¤Þ¤·¹ç¤¤¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë²áÄø¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
Jimin¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡Ö¤¤¤Ä¤«ËÍ¤¿¤Á¤À¤±¤Çºî¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£º£²ó7¿Í¤¬Á´°÷¤Ç¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Èó¾ï¤Ë°ÕÌ£¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
V¡§¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æµ¢¤ëÅÓÃæ¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Õ¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í¯¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤¯¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¶Ê¤¬¥é¥¹¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¡ÖInto the Sun¡×¤À¡£
Jung Kook¡§À©ºî¤·¤¿¶Ê¤¬100¶Ê¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ì½ï¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥Ç¥â¤ò°ìµ¤¤ËÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ë²áÄø¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ºî¤Ã¤¿¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÄ°¤¯¶Ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î²áÄø¤¬³Ú¤·¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖBTS 2.0¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤«¡£
RM¡§ ¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÇº¤ó¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ËÄêµÁ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤¿¤À¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ë¶á¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆ¤Ó7¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È¾Ê¬¤Ç¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï¤É¤³¤«¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬È¾Ê¬¤À¡£´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¹¬¤»¤ÇÌÌÇò¤¤¡£
Jin¡§¤â¤¦¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹Í¤¨Êý¤â¤è¤ê¿¿Ùõ¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³èÆ°¤â¤â¤Ã¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡£
SUGA¡§¡Ö¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¡×¤À¡£
j-hope¡§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ°ìÃÊ³¬¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë°ÕÌ£¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é²»³ÚÅª¤Ê¼«Í³¤µ¤ÈÀ®½Ï¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¡Ö2.0¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤È»×¤¦¡£
Jimin¡§ÆÃÊÌ¤ËÂç¤½¤ì¤¿°ÕÌ£ÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢É½¸½ÊýË¡¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤æ¤Þ¤ºÀº¿Ê¤·À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡£
V¡§À®Ä¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£Ã¯¤â¤¬»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼«Á³¤Ë»Ï¤Þ¤ë¿·¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢BTS¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
Jung Kook¡§¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¡×¤À¡£²¿¤Ç¤¢¤ì¿·¤·¤¤Êý¸þ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£ËÍ¤â¿·¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡£
¡½¡½²áµî¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡£
RM¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê»Ñ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Î½ã¿è¤µ¤äÆ¸¿´¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¤¬ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÍ§¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Jin¡§ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤ÎÃç¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ë¼«Á³¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¹ç¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤â¤ª¤¤¤·¤¤Å¹¤¬¤¢¤ì¤Ð°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
SUGA¡¿V¡§¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î¾ðÇ®¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°¦¤¹¤ë»Ñ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
Jimin¡§¤³¤ì¤«¤é¤â¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ëº¤Æñ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«Çº¤ßÂ³¤±¡¢ÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖSWIM¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»ß¤Þ¤é¤º¤Ë±Ë¤®¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤À¤±¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
j-hope¡¿Jung Kook¡§ARMY¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤·¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½ARMY¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡£
Á´°÷¡§ Ä¹¤¤´ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ARMY¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤â¤¹¤´¤¯²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ºÆ¤Ó7¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤À¡£²»³Ú¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¤³¤ì¤«¤éÂ³¤¯¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¥¢¥ë¥Ð¥à°Ê³°¤Ë¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½àÈ÷¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£