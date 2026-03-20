¡ÚB2Âè26Àá ¸«¤É¤³¤í¡ÛÅìÃÏ¶è¤ÏÊ¡Åç¤È¿®½£¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡ÄÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯3¤Î¿À¸Í¤¬°ìµ¤¤ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤«
¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025－26 SEASON¡×B2¥êー¥°Àï¤ÏÁ°Àá¤ÇÊ¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¤¬¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B2 PLAYOFFS 2025－26¡×¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£º£Àá¤â°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¤¬4¤ÄÌÜ¤Î¥¤¥¹¤òÁÀ¤¤¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É3°Ì¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÂÐ¾Ý¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÎ×¤à¡£¤·¤«¤·¡¢1»î¹ç¤Ç¤âÍî¤È¤¹¤È¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤¬À¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë²ÄÇ½À¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£Àá¤ÎB2¥êー¥°Àï¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡3Ï¢ÇÔ¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Ê¡Åç¤Ï¡¢¿åÍË¥²ー¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Àá¡¢Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢Á°È¾¤Ë¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ¾¡Íø¡£26ÆÀÅÀ18¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥ó¥¸¤ÎÆ¯¤¤Ï¤È¤¯¤ËÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦Âè°ìÃÊ³¬¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢º£Àá¤ÎÅìÃÏ¶è¼ó°Ì·èÀï¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ï¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤ò27ÅÀº¹¤ÇÂà¤±¤Æ6Ï¢¾¡¤·¡¢ÅìÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò11¤È¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ä3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤â¤ï¤º¤«5¸Ä¤Ë¤È¤É¤á¤ëÈ×ÀÐ¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡Åç¤Ï¤³¤³¤ÇÏ¢¾¡¤¹¤ì¤Ð¿®½£¤Ë1¥²ー¥àº¹¤ËÇ÷¤ê¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ÎÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¡£Âè16Àá¤ÎÂÐÀï¤Ï¥Ûー¥à¤ÇÏ¢ÇÔ¤·¡¢ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤ò¾ù¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¡£Î¾¼Ô¤Ï¥Õ¥êー¥¹¥íーÀ®¸ùÎ¨¤Î¾å°Ì¤ÇÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿®½£¤Ï¥êー¥°¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Áー¥à¡£¿®½£¤È¤¹¤ì¤Ð¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶¤¤¡¢¥²ー¥à¥×¥é¥ó¤ò¶¸¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ê³Æ®¤ò¸«¤»¤¿ÀÄ¿¹¤Î¥À¥ë¥¬ー¡Êº¸¡Ë¤ÈÀõ°æ¡Ê±¦¡Ë¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡¡³°¹ñÀÒÁª¼ê1¿Í¤ÇÁ°Àá¤òÀï¤Ã¤¿ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä¤Ï¡¢Àõ°æ½¤¸à¤é¤ÎÊ³Æ®¤â¼Â¤é¤º²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤Ë42ÅÀº¹¤Î´°ÇÔ¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤ÇÏ¢¾¡¤ò8¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¿À¸Í¤ÏÀ¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬3¤È¤Ê¤ê¡¢Áá¤¯¤âÃÏ¶èÍ¥¾¡¤¬´ãÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìÃÏ¶èºÇ²¼°ÌÅ¾Íî¤òÈò¤±¤¿¤¤ÀÄ¿¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´°÷¤Ç¥Üー¥ë¤ò¥·¥§¥¢¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿À¸Í¤òÏÇ¤ï¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£Á°Àá8ÆÀÅÀ8¥¢¥·¥¹¥È¤Î¥ß¥µ¥«¥Ü¥Ù¥Ë¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º¤Ï¡¢´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º¤È¤ÎÇ®Àï¤ò¤ï¤º¤«1ÅÀº¹¤ÇÀ©¤·¡¢15»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£°ìÊý¤Î¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¤Ï¿À¸Í¤Ë24ËÜ¤â¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÎÏÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¥×¥ìー¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Ë¤ï¤º¤«¤ÊË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤ÆàÎÉ¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ú¥¤¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤³¤È¤¬¾¡Íø¤Î¾ò·ï¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ç¥à¥Ç¥£¥¢¥ª¥µ¥»¥ì¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥×¥ìー¤Ç¥Áー¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
¸½ºßÀ¾ÃÏ¶è5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÊ¡²¬¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡¡Ê¡²¬¤Ï·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤òÀ¸¤«¤»¤º¹õÀ±¡£°¦É²¤Ï¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤Ë96ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê1.9ÉÃ¤Î¥·¥ã¥ー¥ë¡¦¥Ï¥¤¥ó¥º¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ÇµÕÅ¾¡¢1ÅÀº¹¤ÇÇöÉ¹¤Î¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢°¦É²¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯Éõ¤¸¤¿Ê¡²¬¤Î3¾¡1ÇÔ¡£Í£°ìÇÔ¤ì¤¿»î¹ç¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÆÀÅÀ¤òÍÞ¤¨¤ì¤Ð¡¢Âè18Àá°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆ±°ì¥«ー¥ÉÏ¢¾¡¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
Ê¸¡áµÈÀîÅ¯É§
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡¡B2¥êー¥°Àï¤ÎÂè26Àá¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃ£À®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸Ä¿ÍµÏ¿¤ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Á°Àá¤Ë2500¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂçµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¤ÎÀÐÀî³¤ÅÍ¤Ï¡¢º£ÅÙ¤Ï4000ÆÀÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È33ÅÀ¡£Ä¾¶á3»î¹ç¤ÇÊ¿¶Ñ19.0ÆÀÅÀ¤ò¹Ó²Ô¤®¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£Àá¤Ç¤ÎÃ£À®¤â½½Ê¬¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤«¤éÊ¡²¬¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー¤Ï¡¢¤¢¤È2»î¹ç¤Ç400»î¹ç½Ð¾ìÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç5¿Í¤·¤«Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤2500¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¤¢¤È26ËÜ¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÆüÃæ¤ÎÃ£À®¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¢¡¢£B2Âè26Àá »î¹çÆüÄø
¡¦²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹ vs Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¡Ê¡÷²£ÉÍBUNTAI¡Ë
GAME1¡§3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë17»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ05Ê¬～
¡¦ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä vs ¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¡Ê¡÷¥«¥¯¥Ò¥í¥°¥ëー¥×¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ05Ê¬～
¡¦´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º vs ·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¡Ê¡÷À¹²¬¥¿¥«¥ä¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ05Ê¬～
¡¦»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º vs ¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¡Ê¡÷»³·Á¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±à¡Ë
GAME1¡§3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë17»þ00Ê¬～
¡¦Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º vs ¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ê¡÷¤¢¤¤¤ÅÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
GAME1¡§3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ35Ê¬～
¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬ vs °¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¡Ê¡÷¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ05Ê¬～
¡¦¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º vs ¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¡Ê¡÷À¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ05Ê¬～