ÄÂÂßÊª·ï¤Ë¡ÈÄê´ü¼Ú²È¡É¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±¡Ô·ÐºÑ¤Î¥×¥í²®¸¶Çî»Ò¤¬Å°Äì²òÀâ¡Õ
ÄÂÂß½»Âð¤Ç¡¢ºÇ¶á¡ÖÄê´ü¼Ú²È·ÀÌó¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äê´ü¼Ú²È·ÀÌó¤È¤Ï¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤ò2Ç¯¤Ê¤É¤È¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤Æ¡¢´ü´Ö¤¬²á¤®¤¿¤é·ÀÌó¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¹¹¿·¤äÅÓÃæ²òÌó¤Ï¸¶Â§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ü´Ö¸å¤ËÂç²È¤È¼Ú¤ê¼ê¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¤é¡¢¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤È¤·¤ÆºÆ·ÀÌó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦½¾Íè¤Î¡ÖÉáÄÌ¼Ú²È·ÀÌó¡×¤Ï¼Ú¤ê¼ê¤¬¶¯¤¯¼é¤é¤ì¤¿·ÀÌó¤Ç¤¹¡£2Ç¯¤´¤È¤Ê¤É¤Ë¹¹¿·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç²È¤ÏÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¹¹¿·¤òÃÇ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼Ú¤ê¼ê¤¬½»¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤¨¤Ð½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë·ÀÌó¤Ç¤¹¡£
Äê´ü¼Ú²È·ÀÌó¤Ï2000Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Þ¤Ç¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬2025Ç¯12·î¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢½»Âð¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÄÂÂßÊª·ï¤Î¤¦¤ÁÄê´ü¼Ú²È¤Î³ä¹ç¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï2022Ç¯¤Î5.7¡ó¤«¤é2025Ç¯¤Ï9.3¡ó¤È3Ç¯´Ö¤Ç3.6¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ï2022Ç¯¤Î4.4¡ó¤«¤é2025Ç¯¤Ï8.5¡ó¤È4.1¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊLIFULL¡Ë¡£¼óÅÔ·÷°Ê³°¤Ç¤â¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÄÂÂßÊª·ï¤ÏÄê´ü¼Ú²È¤Ð¤«¤ê¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
Äê´ü¼Ú²È¤¬Áý¤¨¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢Âç²ÈÂ¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Âç²È¤ÏÉáÄÌ¼Ú²È¤À¤È¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤¹¤Ê¤ÉÌäÂê¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¤âÂàµî¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬Äê´ü¼Ú²È¤Ê¤é¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàµî¤¬³ÎÄê¡£µïºÂ¤é¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤òÅ¾¶ÐÃæ¤Î3Ç¯´Ö¤À¤±Âß¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Êª·ï¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤ÆºÇ¶á¤Ï·úÃÛÈñ¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï2025Ç¯¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç1¸ÍÅö¤¿¤ê6Àé556Ëü±ß¡£9Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·Ãæ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÅìµþ23¶è¤Ç¤Ï1²¯3ÀéËü±ßÄ¶¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¹âÆ¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ÊÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡Ë¡£
¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤êÄÂÂßÊª·ï¤Î²ÈÄÂ¤â¾å¾ºÃæ¤Ç¤¹¡£¹¹¿·»þ¤Ë²ÈÄÂÃÍ¾å¤²¤ÎÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
¤Ç¤¹¤¬ÉáÄÌ¼Ú²È¤Î¾ì¹ç¡¢²ÈÄÂ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¼Ú¤ê¼ê¤Î¹ç°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Âç²È¤¬°ìÊýÅª¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤ÎÄê´ü¼Ú²È¤Ê¤é¡¢Âç²È¤Ï·ÀÌóËþÎ»»þ¤Ë¡Ö¼¡¤Î·ÀÌó¤Ç¤Ï²ÈÄÂ¤ò3Ëü±ß¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤è¤±¤ì¤ÐºÆ·ÀÌó¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë¼Ú¤ê¼ê¤¬ÃÍ¾å¤²¤òµñ¤ó¤À¤é¡¢ºÆ·ÀÌó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£²ÈÄÂ¥¢¥Ã¥×¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ç¡¢Äê´ü¼Ú²È¤òÁªÂò¤¹¤ëÂç²È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Ú¤ê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄê´ü¼Ú²È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï²ÈÄÂ¤¬°Â¤¤¤³¤È¡£ÉÑÈË¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤¿¤¤¿Í¤ä¼«Âð·ú¤ÆÂØ¤¨Ãæ¤Î²¾½»¤Þ¤¤¡¢¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ËÆþµï¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î½»¤Þ¤¤¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤è¤¤ÁªÂò»è¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤³¤Î¤Þ¤Þ²ÈÄÂ¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Äê´ü¼Ú²È¤Ï¸¶Â§ÅÓÃæ²òÌó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Å¾¶Ð¤äÎÅÍÜ¡¢²ð¸î¤Ê¤É¤ä¤à¤ò¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ì¤ÐÅÓÃæ²òÌó¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¶á¸©¤Ø¤ÎÅ¾¶Ð¤¬¤ä¤à¤ò¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÂç²È¤Ë¤è¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Äê´ü¼Ú²È¤ò¡Ö°Â¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤ÇÁª¤Ö¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
¡ÚPROFILE¡Û
¤ª¤®¤ï¤é¤Ò¤í¤³
²È·×¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø65ºÐ¤«¤é¤Ï¡¢¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤ò¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢³ùÅÄÕé»á¤È¤Î¶¦Ãø¡Ø¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë·ò¹¯½¬´·¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô