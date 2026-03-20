¹äÎÏºÌ²ê¡¢¶¸µ¤¤ÎºÊÌò¤Ç¿·¶ÃÏ¡¡¡ØÉ×¤ËÊú¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÎÑ¤·¤Þ¤¹¡Ù½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤ËÊú¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÎÑ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤¬¡¢27Æü¸á¸å7»þ¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥¢¥×¥ê¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Á´50ÏÃ¤Î¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁê´Ø¿Þ¸ø³«¡ª¹äÎÏºÌ²ê¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤ËÊú¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÎÑ¤·¤Þ¤¹¡Ù
¡¡ËÜºî¤Ï½÷À¸þ¤±¥³¥ß¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¥Á¥§¥ê¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÆ±Ì¾¿Íµ¤ºî¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢2ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤Î±¿Ì¿¤¬¸òºø¤¹¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¼Â¼Ì²½¤Ë¤¢¤¿¤êµÓËÜ¤Ï¡Ø¥×¥íÈà½÷¤Î¾ò·ï¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ËþÅÍ¤ê¤ç¤¦¤¬Ã´Åö¤·¡¢¸¶ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤ÇÊª¸ì¤¬ºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹äÎÏ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¸¸ÁÛ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÉü½²¤ËÀ¸¤¤ëµ×²æ¼ÓÆà¡£¸ÉÆÈ¤ÈÀäË¾¤òÊú¤¨¤¿½÷À¤¬¶¸µ¤¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£ÂÐ¤¹¤ëÉðÆ£ÈþÏÂÌò¤ÏÆóÉÓÍ²Ã¤¬Ì³¤á¡¢2¿Í¤ÎÃËÀ¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯Ê£»¨¤Ê¿´¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÓÆà¤ÎÉ×¡¦µ×²æÅ°Ìò¤ËÁý»ÒÆØµ®¡¢ÉðÆ£ÈþÏÂ¤ÎÉ×¡¦ÉðÆ£âÃ¼ùÌò¤Ë±ºÌî½¨ÂÀ¤¬½Ð±é¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÍÂ¼²ÆÈþÌò¤òÌÚÂ¼Í´õ¡¢µ×²æ²È¤ÎµÁÊì¡¦³¨Íý»ÒÌò¤ò¾¾²¼Í³¼ù¤¬±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ÓÆà¤Î²áµî¤È¡¢É×¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ°¤½Ð¤¹Éü½²·à¤ò¼´¤ËÅ¸³«¡£É×ÉØÆ±»Î¤ÎÏÄ¤Ê´Ø·¸¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÎÑ¤È»ÙÇÛ¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤ò¤á¤°¤ë¿´ÍýÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤ä¤¬¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë½ÐÀ¸¤ÎÈëÌ©¤¬¡¢Êª¸ì¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤°Ç¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁê´Ø¿Þ¸ø³«¡ª¹äÎÏºÌ²ê¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤ËÊú¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÎÑ¤·¤Þ¤¹¡Ù
¡¡ËÜºî¤Ï½÷À¸þ¤±¥³¥ß¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¥Á¥§¥ê¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÆ±Ì¾¿Íµ¤ºî¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢2ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤Î±¿Ì¿¤¬¸òºø¤¹¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¼Â¼Ì²½¤Ë¤¢¤¿¤êµÓËÜ¤Ï¡Ø¥×¥íÈà½÷¤Î¾ò·ï¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ËþÅÍ¤ê¤ç¤¦¤¬Ã´Åö¤·¡¢¸¶ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤ÇÊª¸ì¤¬ºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÓÆà¤ÎÉ×¡¦µ×²æÅ°Ìò¤ËÁý»ÒÆØµ®¡¢ÉðÆ£ÈþÏÂ¤ÎÉ×¡¦ÉðÆ£âÃ¼ùÌò¤Ë±ºÌî½¨ÂÀ¤¬½Ð±é¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÍÂ¼²ÆÈþÌò¤òÌÚÂ¼Í´õ¡¢µ×²æ²È¤ÎµÁÊì¡¦³¨Íý»ÒÌò¤ò¾¾²¼Í³¼ù¤¬±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ÓÆà¤Î²áµî¤È¡¢É×¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ°¤½Ð¤¹Éü½²·à¤ò¼´¤ËÅ¸³«¡£É×ÉØÆ±»Î¤ÎÏÄ¤Ê´Ø·¸¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÎÑ¤È»ÙÇÛ¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤ò¤á¤°¤ë¿´ÍýÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤ä¤¬¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë½ÐÀ¸¤ÎÈëÌ©¤¬¡¢Êª¸ì¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤°Ç¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£