¼Â¤ÏÂçÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¡ª¡© Ýæ»ÖÔ¥¡¦°½¾®Ï©æÆ¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¶Ê¤Î¡È±½¤Î¿¿Áê¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤«µ®ÍÍ¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¡Ä¡×
¡¡Ýæ»ÖÔ¥¤Î°½¾®Ï©æÆ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¡¢¼Â¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹Åö»þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÌÔÈ¿ÂÐ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê²áµî¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¡©Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÝæ»ÖÔ¥¤ÎÌ¾¶Ê¡Ê¼ÂºÝ¤Î²»¸»¡õMV¡¢5Ê¬º¢¡Ë
¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡¦ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ë¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÍ¾ÃÌ¡×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù¡£3·î18Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Ýæ»ÖÔ¥¤Î°½¾®Ï©æÆ¤é¤¬ÍèÅ¹¤·¡¢¼«¿È¤Î²»³Ú¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ä·ëÀ®Åö»þ¤ÎÈëÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡1997Ç¯¤ËÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Ýæ»ÖÔ¥¡£ÂåÉ½¶Ê¤Î¡ÖOne Night Carnival¡×¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Ë°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¸µ¡¹¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î°Õ»×¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ ¡£°½¾®Ï©¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡ØOne Night Carnival¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÉÔÉ¾¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡³Ú¶ÊÀ©ºî»þ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÄãÂ¯¤Ê80Ç¯Âå¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î¾Æ¤Ä¾¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤ò¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤«µ®ÍÍ¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ËÅÜ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÔÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£°½¾®Ï©¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤òÙÔÂ¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÍ¾ÃÌ¤â¹ðÇò ¡£¼ÂºÝ¤Ë¶Ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤Ï¡Ä¤°¤é¤¤¡×¤È¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤³10Ç¯¤Û¤É¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿´¶¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï°½¾®Ï©¤¬¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤½¤¦¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¤¤¤ä¡¢Æþ¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê°ì¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£