¿·Ì¾¿À¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç»ö¸Î¡¡¼ÖÎ¾£³Âæ¤¬Ç³¤¨£µ¿Í¤¬»àË´
20ÆüÌ¤ÌÀ¡¢µµ»³»Ô¤Î¿·Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¼Ö4Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¼ÖÎ¾3Âæ¤¬Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ5¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ïµµ»³»Ô°Âºä»³Ä®¤Î¿·Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©²¼¤êÀþ¤ÎÌîÅÐ¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È20Æü¸áÁ°2»þ20Ê¬º¢¡¢¥Í¥¯¥¹¥³ÃæÆüËÜ¤«¤é¡Ö2Âæ¤Î»ö¸Î¤Ç½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¼ÖÎ¾¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö2Âæ¤È¥È¥é¥Ã¥¯1Âæ¤¬Ç³¤¨¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö2Âæ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿5¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢¿åÃ«¿åÅÔÂåÍÆµ¿¼Ô¡Ê54¡Ë¤ò¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»à½ý½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º±¿Å¾Ã×»à¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¿·Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¾å²¼Àþ¸ÖÌî¥¤¥ó¥¿¡¼¤Èµµ»³À¾¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´Ö¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£