◆センバツ第２日 ▽１回戦 滋賀学園―長崎西（２０日・甲子園）

２１世紀枠の長崎西が４回まで毎回得点をマークし、近畿の強豪・滋賀学園とがっぷり四つの戦いを演じている。

初回１死一塁から芦筭陽士（３年）がチーム７５年ぶりとなる聖地での中前安打を放ち、細波慶吾（３年）の連打で１死満塁とチャンスを広げ岡崎憲信（２年）が押し出しの四球を選び先制。１―２の２回には１死満塁から芦筭の左犠飛で同点。３回には２死三塁から石川瑛空（えいす＝３年）の中前適時打で一時勝ち越しに成功した。再びリードを許した４回にも２死三塁から暴投の間に大町悠透（２年）が生還し同点とした。

長崎西は１９５１年以来７５年ぶりのセンバツ出場。甲子園には５１年春ベスト４、１９１７年夏、５１年夏、８１年夏に出場しているが、５１年春以来勝利がなく、今大会で初戦の滋賀学園戦に勝利すれば、センバツ、春夏通算ともに最長ブランクとなる７５年ぶりの白星になる。

長崎西は先進的で質の高い文武両道を実践し、昨年は東大４人、京大６人の合格者を輩出。毎日５０分間の７時間授業を受け、週末には模擬試験などもあり練習時間は平日９０分、土日２〜４時間と短いが、自主的、かつ効率的に取り組んで実力をつけ、センバツへの切符をつかんだ。