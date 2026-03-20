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¡ÊJunya Sado et al.¡Ê2009¡Ë.Coffee Consumption and All-Cause and Cardiovascular Mortality ¡½Three-Prefecture Cohort in Japan¡½.Circulation Journal, 83, Issue 4,757-766.¡Ë
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¡ÊCan Hou et al. ¡Ê2022¡Ë. Medical conditions associated with coffee consumption: Disease-trajectory and comorbidity network analyses of a prospective cohort study in UK Biobank. The American Journal of Clinical Nutrition, 116, Issue 3, 730-740.¡Ë
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¡ÊMaki Inoue-Choi et al. ¡Ê2022¡Ë. Tea Consumption and All-Cause and Cause-Specific Mortality in the UK Biobank. Annals of Internal Medicine, 175, Number 9.¡Ë
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¡ÊTingjing Zhang et al. ¡Ê2024¡Ë. Associations between different coffee types, neurodegenerative diseases, and related mortality: findings from a large prospective cohort study. American Journal of Clinical Nutrition, 120¡Ê4¡Ë, 918-926.¡Ë
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¡ÊAkihiro Koreki et al.¡Ê2025¡Ë. A longitudinal cohort study demonstrating the beneficial effect of moderate consumption of green tea and coffee on the prevention of dementia:The JPHC Saku Mental Health Study. Journal of Alzheimer¡Çs Disease,103,Issue 2.¡Ë
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¡ÊMette van der Linden et al.¡Ê2025¡Ë.Habitual coffee consumption and risk of frailty in later life: the Longitudinal Aging Study Amsterdam.European Journal of Nutrition,64¡Ê164¡Ë.¡Ë
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