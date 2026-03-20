FOD¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¡ØENEOS ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡ØKYOJO CUP¡ÙÁ´ÀïÀ¸ÇÛ¿®
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤Ï¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÛ¿®¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¡¢¡ØENEOS ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¥·¥ê¡¼¥º 2026¡Ù¡Ø2026 KYOJO CUP¡Ù¤ò³«ËëÀï¤«¤éÁ´ÀïÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëF1¤ÎÁ´ÀïÆÈÀêÇÛ¿®¤äSUPER FORMULA¤ÎÁ´ÀïÇÛ¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤Î¼çÍ×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÇÛ¿®ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡È¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ØENEOS ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¥·¥ê¡¼¥º 2026¡Ù(¾åÃÊ)¤È¡Ø2026 KYOJO CUP¡Ù
¡ØENEOS ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¥·¥ê¡¼¥º 2026¡Ù¤Ï¡¢21Æü¤Ë³«Ëë¡£FOD¤Ç¤ÏÁ´7Àï¤Î·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤òÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
»ÔÈÎ¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¼ÖÎ¾¤¬º®Áö¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Á´11¥¯¥é¥¹¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁè¤ï¤ì¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤Ë¤è¤ë¡ÖST-USA¥¯¥é¥¹¡×¤Î¿·Àß¤ä¡¢¿åÁÇ¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ê¤É¤¬»²Àï¤¹¤ëST-Q¥¯¥é¥¹¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÁö¤ë¼Â¸³¼¼¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÉÙ»Î24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¡£¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
5·î9Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ø2026 KYOJO CUP¡Ù¤â¡¢Á´Àï¤òÀ¸ÇÛ¿®¡£½÷À¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¸ÂÄê¤Î¥ì¡¼¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ2017Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢2026Ç¯¤Ç10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¼ÖÎ¾¡¦¥¿¥¤¥ä¤òÅý°ì¤·¤¿¥¤¥³¡¼¥ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢½ã¿è¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°µ»½Ñ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¡£ºòÇ¯¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥«¡¼¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
FOD¤Ç¤Ï2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êF1¤ò2030Ç¯¤Þ¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëSUPER FORMULA¤âÁ´ÀïÇÛ¿®¡£º£²ó¤Î2¥·¥ê¡¼¥ºÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¬Ìî¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶¯²½¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤ë¡£
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ïº£¸å¤â³ÆÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¡¢¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¸«¤ë¤Ê¤éFOD¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×³È½¼¤ò¿Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡ØENEOS ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¥·¥ê¡¼¥º 2026¡ÙÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¦Âè£±Àï¡§£³·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®¡¡£´»þ´Ö¡ß£²¥ì¡¼¥¹¡ÊÅÚ¡¦Æü·è¾¡¡Ë
¡¦Âè£²Àï¡§£´·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡¡£µ»þ´Ö¡ß£±¥ì¡¼¥¹¡ÊÆüÍË·è¾¡¡Ë
¡¦Âè£³Àï¡§£¶·î£µÆü¡Ê¶â¡Ë¡Á£·Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡¡24»þ´Ö¡ß£±¥ì¡¼¥¹¡ÊÅÚ¡ÁÆü·è¾¡¡Ë
¡¦Âè£´Àï¡§£··î£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á£µÆü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥ÉSUGO¡¡£´»þ´Ö¡ß£²¥ì¡¼¥¹¡ÊÅÚ¡¦Æü·è¾¡¡Ë
¡¦Âè£µÀï¡§£··î26Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¥ª¡¼¥È¥Ý¥ê¥¹¡¡£µ»þ´Ö¡ß£±¥ì¡¼¥¹¡ÊÆüÍË·è¾¡¡Ë
¡¦Âè£¶Àï¡§10·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á25Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡²¬»³¹ñºÝ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡¡£³»þ´Ö¡ß£²¥ì¡¼¥¹¡ÊÆüÍË·è¾¡¡Ë
¡¦Âè£·Àï¡§11·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡¡£´»þ´Ö¡ß£±¥ì¡¼¥¹¡ÊÆüÍË·è¾¡¡Ë
¡û¡Ø2026 KYOJO CUP¡Ù(ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤)ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¦Round£±¡§£µ·î£¹Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á10Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦Round£²¡§£··î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á19Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦Round£³¡§£¹·î£µÆü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á£¶Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦Round£´¡§10·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á11Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦Round£µ¡§10·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á11·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë
³Æ¥é¥¦¥ó¥É¤È¤â ÅÚÍËÆü¤ËÍ½Áª¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢ÆüÍËÆü¤Ë·è¾¡
¢¨ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëF1¤ÎÁ´ÀïÆÈÀêÇÛ¿®¤äSUPER FORMULA¤ÎÁ´ÀïÇÛ¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤Î¼çÍ×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÇÛ¿®ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡È¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ØENEOS ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¥·¥ê¡¼¥º 2026¡Ù¤Ï¡¢21Æü¤Ë³«Ëë¡£FOD¤Ç¤ÏÁ´7Àï¤Î·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤òÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
»ÔÈÎ¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¼ÖÎ¾¤¬º®Áö¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Á´11¥¯¥é¥¹¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁè¤ï¤ì¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤Ë¤è¤ë¡ÖST-USA¥¯¥é¥¹¡×¤Î¿·Àß¤ä¡¢¿åÁÇ¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ê¤É¤¬»²Àï¤¹¤ëST-Q¥¯¥é¥¹¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÁö¤ë¼Â¸³¼¼¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÉÙ»Î24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¡£¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
5·î9Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ø2026 KYOJO CUP¡Ù¤â¡¢Á´Àï¤òÀ¸ÇÛ¿®¡£½÷À¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¸ÂÄê¤Î¥ì¡¼¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ2017Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢2026Ç¯¤Ç10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¼ÖÎ¾¡¦¥¿¥¤¥ä¤òÅý°ì¤·¤¿¥¤¥³¡¼¥ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢½ã¿è¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°µ»½Ñ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¡£ºòÇ¯¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥«¡¼¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
FOD¤Ç¤Ï2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êF1¤ò2030Ç¯¤Þ¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëSUPER FORMULA¤âÁ´ÀïÇÛ¿®¡£º£²ó¤Î2¥·¥ê¡¼¥ºÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¬Ìî¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶¯²½¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤ë¡£
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ïº£¸å¤â³ÆÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¡¢¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¸«¤ë¤Ê¤éFOD¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×³È½¼¤ò¿Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡ØENEOS ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¥·¥ê¡¼¥º 2026¡ÙÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¦Âè£±Àï¡§£³·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®¡¡£´»þ´Ö¡ß£²¥ì¡¼¥¹¡ÊÅÚ¡¦Æü·è¾¡¡Ë
¡¦Âè£²Àï¡§£´·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡¡£µ»þ´Ö¡ß£±¥ì¡¼¥¹¡ÊÆüÍË·è¾¡¡Ë
¡¦Âè£³Àï¡§£¶·î£µÆü¡Ê¶â¡Ë¡Á£·Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡¡24»þ´Ö¡ß£±¥ì¡¼¥¹¡ÊÅÚ¡ÁÆü·è¾¡¡Ë
¡¦Âè£´Àï¡§£··î£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á£µÆü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥ÉSUGO¡¡£´»þ´Ö¡ß£²¥ì¡¼¥¹¡ÊÅÚ¡¦Æü·è¾¡¡Ë
¡¦Âè£µÀï¡§£··î26Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¥ª¡¼¥È¥Ý¥ê¥¹¡¡£µ»þ´Ö¡ß£±¥ì¡¼¥¹¡ÊÆüÍË·è¾¡¡Ë
¡¦Âè£¶Àï¡§10·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á25Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡²¬»³¹ñºÝ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡¡£³»þ´Ö¡ß£²¥ì¡¼¥¹¡ÊÆüÍË·è¾¡¡Ë
¡¦Âè£·Àï¡§11·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡¡£´»þ´Ö¡ß£±¥ì¡¼¥¹¡ÊÆüÍË·è¾¡¡Ë
¡û¡Ø2026 KYOJO CUP¡Ù(ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤)ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¦Round£±¡§£µ·î£¹Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á10Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦Round£²¡§£··î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á19Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦Round£³¡§£¹·î£µÆü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á£¶Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦Round£´¡§10·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á11Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦Round£µ¡§10·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á11·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë
³Æ¥é¥¦¥ó¥É¤È¤â ÅÚÍËÆü¤ËÍ½Áª¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢ÆüÍËÆü¤Ë·è¾¡
¢¨ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê