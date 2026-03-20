¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥ªー¥×¥ó Âè3Æü ¥«¥ó¥¿¥ó ¥¢¥ê¥¹ vs ¥ê¥¢¥à ¥É¥é¥¯¥¹¥ë
¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î19Æü～2026Ç¯3·î30Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥« ¥Þ¥¤¥¢¥ß, ¥Õ¥í¥ê¥À
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥«¥ó¥¿¥ó ¥¢¥ê¥¹] 2 - 1 [¥ê¥¢¥à ¥É¥é¥¯¥¹¥ë]
¡¡¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥ªー¥×¥óÂè3Æü¤¬¥¢¥á¥ê¥« ¥Þ¥¤¥¢¥ß, ¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥«¥ó¥¿¥ó ¥¢¥ê¥¹¤È¥ê¥¢¥à ¥É¥é¥¯¥¹¥ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥ê¥¢¥à ¥É¥é¥¯¥¹¥ë¤¬7-6¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥¿¥ó ¥¢¥ê¥¹¤¬6-1¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤â¥«¥ó¥¿¥ó ¥¢¥ê¥¹¤¬6-1¤ÇÀ©¤·¡¢¥«¥ó¥¿¥ó ¥¢¥ê¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-03-20 10:12:07 ¹¹¿·