°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤Ë¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Ê¤É¥Ö¥ó¥Ç¥¹Àª¡¢»³ËÜÍý¿Î¤Ë¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ä¥ê¥è¥ó¤¬´Ø¿´¤«
¡¡¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤ÈMF»³ËÜÍý¿Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤¬³ÍÆÀ¤Ø´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£19Æü¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼»æ¡Ø¥Ë¥¦¥¹¥Ö¥é¥Ã¥È¡ÊNieuwsblad¡Ë¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤Î°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¡Ê¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°¡Ë¤Î¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë°ÜÀÒ¡£¼ç¤Ë¹¶·âÅª¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤·¡¢²ÃÆþ3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï28»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ7¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»101»î¹ç¤Ç16¥´¡¼¥ë12¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸½ºß24ºÐ¤Î»³ËÜÍý¿Î¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤«¤é¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤·¡¢2024Ç¯7·î¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ë°Ê¹ß¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤é¤È¤È¤â¤ËÃæÈ×¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢5¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë°ËÆ£¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥²¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï°ËÆ£¤ò°ú¤Î±¤á¤¿¤¤°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»³ËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ä¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Î¥ê¥è¥ó¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢»³ËÜ¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤Î°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¡Ê¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°¡Ë¤Î¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë°ÜÀÒ¡£¼ç¤Ë¹¶·âÅª¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤·¡¢²ÃÆþ3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï28»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ7¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»101»î¹ç¤Ç16¥´¡¼¥ë12¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë°ËÆ£¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥²¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï°ËÆ£¤ò°ú¤Î±¤á¤¿¤¤°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»³ËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ä¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Î¥ê¥è¥ó¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢»³ËÜ¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£