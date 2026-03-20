NHK BS¤Ç¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¿·3Éôºî¤ò3ÆüÏ¢Â³ÊüÁ÷¡¡¡ÈÅÁÀâ¤Î½ø¾Ï¡É¤ò°ìµó¥ª¥ó¥¨¥¢
¡¡±ó¤¤ÀÎ¡¢¤Ï¤ë¤«¤«¤Ê¤¿¤Î¶ä²Ï·Ï¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡È¿·3Éôºî¡Ê¥×¥ê¥¯¥¨¥ë¡¦¥È¥ê¥í¥¸¡¼¡Ë¡É¤¬¡¢3·î20Æü¤«¤é3ÆüÏ¢Â³¤ÇNHK BS¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¼ã¤Æü¤Î¥¢¥Ê¥¥ó¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Î±¿Ì¿¤òÉÁ¤¯ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç°ìµ¤¤Ë³Ú¤·¤á¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û7Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥°¥í¡¼¥°¡¼¡ÙºÇ¿·Í½¹ð
¡¡ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢1999Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥á¥Ê¥¹¡Ù¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É1¡Ë¡¢2002Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥¯¥í¡¼¥ó¤Î¹¶·â¡Ù¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¡Ë¡¢2005Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥·¥¹¤ÎÉü½²¡Ù¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É3¡Ë¤Î3ºîÉÊ¡£¤¤¤º¤ì¤â»úËë¡¦¥ì¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¾å¤È²¼¤Ë¹õ¤¤ÂÓ¤¬Æþ¤ëÉ½¼¨¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Ï¡¢1977Ç¯¸ø³«¤Î1ºîÌÜ¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É4¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë3Éôºî¤Î¡ÈÁ°Æüëý¡É¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¸å¤Ë¶ä²ÏÄë¹ñ¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼ÃÂÀ¸¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿½ÅÍ×¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ë¡¼¥«¥¹¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø¥¯¥í¡¼¥ó¤Î¹¶·â¡Ù¤Ï¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ë¥º¤È¶¦Æ±µÓËÜ¡Ë¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¹â¤¤¥Õ¥©¡¼¥¹¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¥¸¥§¥À¥¤¤Îµ³»Î¡Ê¥¸¥§¥À¥¤¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë½¤¹Ô¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î°Å¹õÌÌ¡á¥À¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¤ËÌ¥Æþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¢¥Ê¥¥ó¤Î³ëÆ£¤¬¡¢ÁÔÂç¤Ê¶ä²ÏÀïÁè¤ÎÃæ¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡20ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥á¥Ê¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÏÇÀ±¥Ê¥Ö¡¼¤Î´íµ¡¤«¤é½÷²¦¥Ñ¥É¥á¡¦¥¢¥ß¥À¥é¤òµß½Ð¤·¤¿¥¸¥§¥À¥¤¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¥¯¥ï¥¤¡á¥¬¥ó¡¦¥¸¥ó¤ÈÄï»Ò¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¤Ï¡¢Î©¤Á´ó¤Ã¤¿ÏÇÀ±¥¿¥È¥¥¥¤¡¼¥ó¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¡ã¥Õ¥©¡¼¥¹¡ä¤òÈë¤á¤¿9ºÐ¤Î¾¯Ç¯¥¢¥Ê¥¥ó¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤È½Ð²ñ¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ææ¤ÎÅ¨¥À¡¼¥¹¡¦¥â¡¼¥ë¤¬¥¸¥§¥À¥¤Ëõ»¦¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¡¡Â³¤¯21Æü¤Î¡Ø¥¯¥í¡¼¥ó¤Î¹¶·â¡Ù¤Ç¤ÏÁ°ºî¤«¤é10Ç¯¸å¤òÉñÂæ¤Ë¡¢À®Ä¹¤·¤¿¥¢¥Ê¥¥ó¤ÎÎø¤ÈÀï¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¶ä²Ï¤Ë¹¤¬¤ëÉÔ²º¤ÊÆ°¤¤òÉÁ¼Ì¡£¥¢¥Ê¥¥ó¤Ï¥Ñ¥É¥á¡¦¥¢¥ß¥À¥é¤¬Ì¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¸î±Ò¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ò¤«¤ì¹ç¤¦¡£°ìÊý¡¢¶ä²Ï¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï¡¢ÀÎ¥¸¥§¥À¥¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥É¥¥¡¼¥¯¡¼Çì¼ß¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¤Ï¤¢¤ëÏÇÀ±¤ÇÂçÎÌ¤Î¥¯¥í¡¼¥ó¤¬À½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡Ä¡£
¡¡ºÇ½ªÆü22Æü¤Î¡Ø¥·¥¹¤ÎÉü½²¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥À¥¤¤È¥À¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¤Î·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥¢¥Ê¥¥ó¤¬±¿Ì¿Åª¤ÊÅ¾Íî¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¸¥§¥À¥¤¤Ï¥¯¥í¡¼¥ó·³¤òÎ¨¤¤¤Æ¥É¥í¥¤¥É·³¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ñ¥ë¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥óºÇ¹âµÄÄ¹¤òÙÇÃ×¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡¢¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¤È¥¢¥Ê¥¥ó¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬µß½Ð¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥¢¥Ê¥¥ó¤Î³èÌö¤Çµß½Ð¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Ê¥¥ó¤Ï¥Ñ¥É¥á¤È¤Î¤Ò¤½¤«¤Ê°¦¤È¥¸¥§¥À¥¤¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤ÇÇº¤ß¶ì¤·¤ß¡¢¥·¥¹¤Î¥À¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¤ØÍ¶ÏÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
¢£ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ÊNHK BS¡Ë
¡ü3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¸å2¡§00¡Á4¡§18
¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥á¥Ê¥¹¡Ù¡Ê»úËë¡¦¥ì¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡ü3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸å2¡§00¡Á4¡§25
¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥¯¥í¡¼¥ó¤Î¹¶·â¡Ù¡Ê»úËë¡¦¥ì¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡ü3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¸å2¡§00¡Á4¡§21
¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥·¥¹¤ÎÉü½²¡Ù¡Ê»úËë¡¦¥ì¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û7Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥°¥í¡¼¥°¡¼¡ÙºÇ¿·Í½¹ð
¡¡ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢1999Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥á¥Ê¥¹¡Ù¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É1¡Ë¡¢2002Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥¯¥í¡¼¥ó¤Î¹¶·â¡Ù¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¡Ë¡¢2005Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥·¥¹¤ÎÉü½²¡Ù¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É3¡Ë¤Î3ºîÉÊ¡£¤¤¤º¤ì¤â»úËë¡¦¥ì¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¾å¤È²¼¤Ë¹õ¤¤ÂÓ¤¬Æþ¤ëÉ½¼¨¡Ë¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¹â¤¤¥Õ¥©¡¼¥¹¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¥¸¥§¥À¥¤¤Îµ³»Î¡Ê¥¸¥§¥À¥¤¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë½¤¹Ô¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î°Å¹õÌÌ¡á¥À¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¤ËÌ¥Æþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¢¥Ê¥¥ó¤Î³ëÆ£¤¬¡¢ÁÔÂç¤Ê¶ä²ÏÀïÁè¤ÎÃæ¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡20ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥á¥Ê¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÏÇÀ±¥Ê¥Ö¡¼¤Î´íµ¡¤«¤é½÷²¦¥Ñ¥É¥á¡¦¥¢¥ß¥À¥é¤òµß½Ð¤·¤¿¥¸¥§¥À¥¤¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¥¯¥ï¥¤¡á¥¬¥ó¡¦¥¸¥ó¤ÈÄï»Ò¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¤Ï¡¢Î©¤Á´ó¤Ã¤¿ÏÇÀ±¥¿¥È¥¥¥¤¡¼¥ó¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¡ã¥Õ¥©¡¼¥¹¡ä¤òÈë¤á¤¿9ºÐ¤Î¾¯Ç¯¥¢¥Ê¥¥ó¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤È½Ð²ñ¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ææ¤ÎÅ¨¥À¡¼¥¹¡¦¥â¡¼¥ë¤¬¥¸¥§¥À¥¤Ëõ»¦¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¡¡Â³¤¯21Æü¤Î¡Ø¥¯¥í¡¼¥ó¤Î¹¶·â¡Ù¤Ç¤ÏÁ°ºî¤«¤é10Ç¯¸å¤òÉñÂæ¤Ë¡¢À®Ä¹¤·¤¿¥¢¥Ê¥¥ó¤ÎÎø¤ÈÀï¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¶ä²Ï¤Ë¹¤¬¤ëÉÔ²º¤ÊÆ°¤¤òÉÁ¼Ì¡£¥¢¥Ê¥¥ó¤Ï¥Ñ¥É¥á¡¦¥¢¥ß¥À¥é¤¬Ì¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¸î±Ò¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ò¤«¤ì¹ç¤¦¡£°ìÊý¡¢¶ä²Ï¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï¡¢ÀÎ¥¸¥§¥À¥¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥É¥¥¡¼¥¯¡¼Çì¼ß¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¤Ï¤¢¤ëÏÇÀ±¤ÇÂçÎÌ¤Î¥¯¥í¡¼¥ó¤¬À½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡Ä¡£
¡¡ºÇ½ªÆü22Æü¤Î¡Ø¥·¥¹¤ÎÉü½²¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥À¥¤¤È¥À¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¤Î·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥¢¥Ê¥¥ó¤¬±¿Ì¿Åª¤ÊÅ¾Íî¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¸¥§¥À¥¤¤Ï¥¯¥í¡¼¥ó·³¤òÎ¨¤¤¤Æ¥É¥í¥¤¥É·³¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ñ¥ë¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥óºÇ¹âµÄÄ¹¤òÙÇÃ×¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡¢¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¤È¥¢¥Ê¥¥ó¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬µß½Ð¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥¢¥Ê¥¥ó¤Î³èÌö¤Çµß½Ð¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Ê¥¥ó¤Ï¥Ñ¥É¥á¤È¤Î¤Ò¤½¤«¤Ê°¦¤È¥¸¥§¥À¥¤¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤ÇÇº¤ß¶ì¤·¤ß¡¢¥·¥¹¤Î¥À¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¤ØÍ¶ÏÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
¢£ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ÊNHK BS¡Ë
¡ü3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¸å2¡§00¡Á4¡§18
¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥á¥Ê¥¹¡Ù¡Ê»úËë¡¦¥ì¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡ü3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸å2¡§00¡Á4¡§25
¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥¯¥í¡¼¥ó¤Î¹¶·â¡Ù¡Ê»úËë¡¦¥ì¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡ü3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¸å2¡§00¡Á4¡§21
¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥·¥¹¤ÎÉü½²¡Ù¡Ê»úËë¡¦¥ì¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë