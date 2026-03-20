Å¾¶ÐÀ©ÅÙ¡¢Â³¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡Ä¡Ö¶¦Æ¯¤Áý¤¨²ÈÄíÉéÃ´½Å¤¤¡×¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
£Ô£è£åÏÀÅÀ
¡¡Å¾¶ÐÀ©ÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ´ë¶È¤ÎÂÐ±þ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤ÇÅ¾¶Ð¤Îµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤µ¤»¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹â³Û¤Î¼êÅö¤ò»Ùµë¤·¤Æ·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Å¾¶Ð¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Î£ÁÏÀ¡ÏÎ¥¿¦ËÉ¤°¤¿¤á½Ì¾®¡Ä¼ã¼ê¤Ï¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¡×´õË¾
¡¡£²·îÃæ½Ü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡¢´ë¶ÈÌó£³£°¼Ò¤¬»²²Ã¤·¤¿¿·Â´ºÎÍÑ¤Î¹çÆ±ÀâÌÀ²ñ¡£¤½¤Î¹ç´Ö¡¢½¢³èÀ¸¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÅ¾¶Ð¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤â²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Å¾¶Ð¤¬Â¿¤¤¤È¡¢²ÈÂ²¤¬¤Ð¤é¤Ð¤é¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤ÎÂç³Ø£³Ç¯¤Î½÷À¡Ê£²£°¡Ë¤Ï¾Íè¤ò¹Í¤¨¡¢Á´¹ñÅ¾¶Ð¤¬¤¢¤ë²ñ¼Ò¤òÁªÂò»è¤«¤é³°¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¾¶Ð¤¬·É±ó¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤ÏÇ¯¡¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¢¿¦¾ðÊó²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Ë¤è¤ëº£Ç¯Â´¶ÈÍ½Äê¤ÎÂç³ØÀ¸¤éÌó£³Ëü£¶£°£°£°¿Í¤¬²óÅú¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¡¢¡Ö¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤²ñ¼Ò¡×¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÅ¾¶Ð¤¬Â¿¤¤¡×¤¬£²°Ì¤Î£³£±¡ó¤òÀê¤á¡¢£µÇ¯Ï¢Â³¤ÇÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬ºòÇ¯¹Ô¤Ã¤¿£²£°¡Á£µ£°ºÐÂå¤ÎÅ¾¿¦´õË¾¼ÔÌó£±£°£°£°¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤â·×£¶£µ¡¦£³¡ó¤¬¡¢Å¾¶Ð¤¬¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ç¡ÖÆ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¤Î²Ï´ß½¨½Ç¡Ê¤·¤å¤¦¤¸¡Ë¸¦µæ°÷¤Ï¡Ö¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬Áý¤¨¡¢É×¤ÎÃ±¿ÈÉëÇ¤¡¢ºÊ¤ÎÂà¿¦¤Ê¤ÉÅ¾¶Ð¤Ë¤è¤ë²ÈÄí¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ã¤¤Æ¯¤¼ê¤¿¤Á¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò½Å»ë¤·¡¢Å¾¶Ð¤ò¸º¤é¤¹²ñ¼Ò¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£Î£Ô£Ô¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬£²£°£²£²Ç¯¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ÇÆ¯¤±¤ë¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ÉÀ©ÅÙ¡×¡£Á´¹ñ¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤â¤è¤¤¤¿¤áÅ¾¶Ð¤»¤º¤ËºÑ¤ß¡¢¸½ºß¤Ï¹ñÆâ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¼Ò°÷Á´£±£¹Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á»öÌ³¿¦¤Ê¤É¤ÎÌó£µËü£³£°£°£°¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¿ÈÉëÇ¤¼Ô¤Ï£±£¶£°£°¿Í¸º¤ê¡¢Ìó£³£³£°£°¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÎÄáÅÄÀµ¿Ã¡¦¿ÍºàÀïÎ¬Ã´ÅöÉôÄ¹¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ç¤âÀ¸»ºÀ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡£¼Ò°÷¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ¡ÊÆ±¡Ë¤Î°¤ÉôÍµ¿Í¤µ¤ó¡Ê£³£²¡Ë¤Ï£±Ç¯Á°¡¢µÜ¾ë¸©´ä¾Â»Ô¤Ë¼«Âð¤ò¹ØÆþ¡£¿Í»öÉôÌç¤Ë½êÂ°¤·¡¢·î£±¡Á£²²ó¤¢¤ëÅÔÆâ¤Ç¤Î¶ÐÌ³°Ê³°¤Ï¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ç¡¢¡Ö»Å»ö¤ÎÇ½Î¨¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÊ¤ÏÀçÂæ»ÔÆâ¤Ë¶Ð¤á¤ë¶¦Æ¯¤¤Ç¡¢¼«¿È¤Ï»³·Á¸©¤Ë¡¢ºÊ¤ÏÊ¡Åç¸©¤Ë¼Â²È¤¬¤¢¤ê¡Ö¸ß¤¤¤Î¼Â²È¤Ë¤â¹Ô¤¤ä¤¹¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²È¶ñÆüÍÑÉÊÂç¼ê¤Î¥Ë¥È¥ê¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë¤â£²£³Ç¯¡¢Å¾¶Ð¤¬¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥¤¥¨¥ê¥¢À©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¡£¼óÅÔ·÷¤È´ØÀ¾·÷¤ÎÆþ¼Ò£´Ç¯ÌÜ°Ê¾å¤ÎÁí¹ç¿¦¼Ò°÷¸þ¤±¤Ç¡¢µëÎÁ¤ÏÅ¾¶Ð¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¤Î²Ï´ß¸¦µæ°÷¤Ï¡Ö´·Îã¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡ØÉ¬Í×¤Ê¤¤Å¾¶Ð¡Ù¤ò¸º¤é¤»¤Ð¡¢¼Ò°÷¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿Í¸ý¸º¤¬Â³¤¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤Ãæ¡¢Å¾¶Ð²þ³×¤Ï´ë¶È¤¬À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Î£ÂÏÀ¡Ï¿Íºà°éÀ®¤ËÉÔ²Ä·ç¡Ä¼êÅö¸ü¤¯¡¢Ç¼ÆÀ´¶¾å¤²¡¡
¡¡¥¼¥Í¥³¥óÂç¼ê¡ÖÂçÀ®·úÀß¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¼Ò°÷¤ÎÃÝ²¼¾¢¤µ¤ó¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢¿·³ã¡¢Ä¹Ìî¡¢ÀÐÀî³Æ¸©¤Ç»öÌ³¤ä·ÐÍý¤Î¶ÈÌ³¤òÃ´¤¤¡¢ºòÇ¯£±£°·îËö¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Î¿¦¾ì¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£³Ç¯È¾Á°¤Ë·ëº§¤·¡¢º£²ó¤ÏºÊ¤ÈÄ¹½÷¡Ê£±¡Ë¤È°ì²È¤Ç¤ÎÅ¾¶Ð¡£°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤¬ÉÕ¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÝ²¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅ¾¶ÐÀè¤Ç¤Î¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë»ö¶È½ê¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¾®Â¿¿ô¤Î·úÃÛÊª¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Å¾¶Ð¼Ô¤Î°ÕÍß¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¡¢ºòÇ¯£··î¤Ë²ÈÂ²ÂÓÆ±¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤òÈ¼¤¦°ÛÆ°¤ËºÇÂç£±£°£°Ëü±ß¤Î¼êÅö¤ò»Ùµë¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÃÝ²¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·Å·ÃÏ¤Ç¤µ¤é¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÌÂ¼²íºÈ¡¦¿Í»öÉô·×²è¼¼Ä¹¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡ÖÅ¾¶Ð¤Ë¤è¤ëÍÍ¡¹¤ÊÉôÌç¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÔÆ°»ºÂç¼ê¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ï¡¢»Ù¼Ò¤äÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤ÎµòÅÀ¿ô¤¬£±£µÇ¯¤Ï£¶£°¤«½ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯£´·î»þÅÀ¤Ç£²£·£·¤«½ê¤Ë¾å¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Íºà¤ò³ÆÃÏ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Êó£Ð£Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿¢ÅÄË¨ºÚÈþÉû¼çÇ¤¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¡Ö·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¼Ò°÷¤¬¿·µ¬»ö¶È¤ÎÃ´Åö¤ä¿·¤¿¤ÊÌò¿¦¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤áÅ¾¶Ð¤ÏÉ¬Í×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬ºòÇ¯£·¡Á£¸·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿´ë¶È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢¡ÖÅ¾¶Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢²óÅú¤·¤¿£¶£¶£¹£±¼Ò¤Î£´³ä¶á¤¤£²£´£²£¸¼Ò¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ñËÜ¶â£±²¯±ß°Ê¾å¤Î£¶£°£´¼Ò¤Ë¸Â¤ì¤Ð£·³ä¶¯¤Î£´£µ£·¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀ®·úÀß¤ä¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¼ê´ë¶È¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÎµòÅÀ¤Î°Ý»ý¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¤Ø¤Î»ö¶È³ÈÂç¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Å¾¶ÐÀ©ÅÙ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¾¶Ð¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶ÈÌ³¾å¤ÎÉÔÀµ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¶âÍ»¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯Æ±¤¸Éô½ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸ÜµÒ¤ÈÌþÃå¤·¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼è°ú¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë´í¸±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í»öÀ©ÅÙ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÉðÀÐ·ÃÈþ»Ò¡¦Ë¡À¯Âç¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö½¾Íè¡¢Å¾¶Ð¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡ÊÊó½·¡Ë¤Ï¾º¿Ê¤È¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢Å¾¶Ð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¾º¿Ê¤Ç¤¤º¡¢¡ØÆ§¤ß³¨¡Ù¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£Å¾¶Ð¤Î°Ý»ý¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼ã¼ê¤òÃæ¿´¤ËÅ¾¶Ð¤òÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤ò¹â¤á¡¢¿ÍÀ¸Àß·×¤òÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àï¸å¡¢´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ÇÉáµÚ
¡¡Å¾¶Ð¤ÏÀïÁ°¡¢Á´¹ñ¤Ë¶ÐÌ³ÃÏ¤¬¤¢¤ë´±Î½¤ä·³¿Í¤Î¶ÐÌ³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬»ö¶È¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢¼Ò°÷¤ËÉý¹¤¤»Å»ö¤ò¤µ¤»¤ÆÇ½ÎÏ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Å¾¶Ð¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ï«Æ¯À¯ºö¸¦µæ¡¦¸¦½¤µ¡¹½Ï«Æ¯À¯ºö¸¦µæ½ê¤ÎßÀ¸ý·Ë°ìÏº½êÄ¹¤Ï¡Ö¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Éô½ð¤¬²ñ¼Ò¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Å¾¶Ð¤Ê¤É¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤òÍÜ¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ò°÷Â¦¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¾¶Ð¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¼Ò°÷¤ÎµÁÌ³¤ÈÄê¤á¤¿Ë¡Îá¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤¬¡Ö½¢¶Èµ¬Â§¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¼Ò°÷¤ËÅ¾¶Ð¤òÌ¿¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤¬»Ï¤Þ¤ë£±£¹£¸£¶Ç¯¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤ÎÅ¾¶ÐÌ¿Îá¤òÉý¹¤¯Ç§¤á¤ëÈ½Îã¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÉÎÁ²ñ¼Ò¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤¬²ÈÂ²¤ÈÊÌµï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÅ¾¶Ð¤òµñ¤ó¤Ç²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¿¦¾ìÉüµ¢¤òµá¤á¤¿¡ÖÅì°¡¥Ú¥¤¥ó¥È»ö·ï¡×¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âºÛ¤Ï¡¢Å¾¶ÐÌ¿Îá¤ÏÆÃÃÊ¤Î»ö¾ð¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¸¢Íø¤ÎÍðÍÑ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢½Ð»º¤ä°é»ù¤ò·Ð¤ÆÆ¯¤¯½÷À¤¬Áý¤¨¡¢Å¾¶Ð¤Î¤¢¤êÊý¤òÌä¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤Ï£²£°£°£±Ç¯¡¢°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤ò²þÀµ¤·¡¢Å¾¶Ð¤Ç°é»ù¤ä²ð¸î¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÎÇÛÎ¸µÁÌ³¤òµ¬Äê¡££°£¶Ç¯¤Ë¤ÏÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤ò²þÀµ¤·¡¢¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñÅ¾¶Ð¤òÁí¹ç¿¦¤ÎºÎÍÑÍ×·ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£²£´Ç¯»Ü¹Ô¤Î²þÀµÏ«Æ¯´ð½àË¡»Ü¹Ôµ¬Â§¤Ï´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¼Ò°÷¤òºÎÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÅ¾¶Ð¤Î²ÄÇ½À¤òÉ¬¤ºÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼Ò²ñÉô¡¡ÇðÌÚËüÎ¤¡¢ÌîºêÃ£Ìé¡Ë
¡Î¾ðÊóÅª·ò¹¯¥¡¼¥ï¡¼¥É¡Ï¾ðÊó¤Î¶õÇò
¡¡ÂçºÒ³²»þ¤äÁªµó»þ¤Ê¤É¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¾ðÊó¤Î¶õÇò¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçºÒ³²»þ¤Ï¡¢ÈïºÒ¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®¤ÎÅÓÀä¤ä¡¢¾ÜºÙ¤ÊÈïºÒ¾õ¶·¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£Áªµó»þ¤Ï¡¢¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤¬¸øÊ¿À¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¸ÄÊÌ¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¾ðÊó¤Î¶õÇò¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢£Ó£Î£Ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸í¾ðÊó¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢°°Õ¤¢¤ëÈ¯¿®¼Ô¤Ë¤è¤ë¼ý±×ÌÜÅª¡¢À¤ÏÀÁàºîÌÜÅª¤Îµ¶¾ðÊó¤¬³È»¶¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡££²£°£²£´Ç¯¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤é¤Ë¤è¤ë¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¾ðÊó³È»¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçºÒ³²»þ¤äÁªµó»þ¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤äÊóÆ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤¬¿×Â®¤ËÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¾ðÊó¤Î¿¿µ¶¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£