3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡Ú·§ËÜ¤ÎÅ·µ¤¡Û3Ï¢µÙ¤ÎÅ·µ¤¤È°áÂØ¤¨¤ÎÌÜ°Â¡¡RKKµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÅ·µ¤²òÀâ ¡ã°¤ÁÉ¤äÅ·Áð¤Î¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¤âÇÛ¿®Ãæ¡ä
3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡ËRKKµ¤¾ÝÍ½Êó»Î ¿¹ÌÀ»Ò¤ÎÅ·µ¤²òÀâ¤Þ¤È¤á
¡ã¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¤ò¸«¤ë¡ä·§ËÜ»Ô¤Îº£¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©
ÌÀ»Ò¤Î¤µ¤µ¤ä¤
ºòÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿1¤«·îÍ½Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÀè¡¢1¤«·î´Ö¤Î¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Íè½µ¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÆüÃæ20¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅßÉÛÃÄ¤ò¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ü¼ê¤ÎÍÎÉþ¤Ê¤ÉÅßÊª°áÎà¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò½ù¡¹¤Ë¿Ê¤á¤ë°áÂØ¤¨¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä«¤ÎÍÛµ¤¤Èº£Æü¤ÎÅ·µ¤
º£Æü¡¢½ÕÊ¬¤ÎÆü¤Ï·§ËÜ¸©ÆâÁ´°è¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¾¤«¤é¹âµ¤°µ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´¥Áç¤·¤¿¶õµ¤¤¬Æþ¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿À²¤ì¤Ç¹ß¿å³ÎÎ¨¤Ï0¡ó¤Ç¤¹¡£
º£Ä«¤ÏÊü¼ÍÎäµÑ¤Î±Æ¶Á¤ÇÎä¤¨¹þ¤ß¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤Ï·§ËÜ»Ô¤Ç5.5¡î¡¢°¤ÁÉ»Ô²µÉ±¤ÇÉ¹ÅÀ²¼0.8¡î¤È´¨¤¤Ä«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÆüÃæ¤ÏÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï·§ËÜ»Ô¤ä¿ÍµÈ»Ô¤Ç19¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Ç20¡î¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤â¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢Ä«¤ÈÃë¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ¸©ÆâÁ´°è¤Ë´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ë¤ÏÇ»Ì¸Ãí°ÕÊó¤ä¹âÄ¬Ãí°ÕÊó¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3Ï¢µÙ¤ÈÍè½µ¤ÎÅ·µ¤
ÌÀÆüÅÚÍËÆü¤â²º¤ä¤«¤ÊÀ²¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢·§ËÜ»Ô¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï21¡î¤Èº£Æü¤è¤êÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÌÀÆü¤ÎÄ«¤âÎä¤¨¹þ¤à¤¿¤á¡¢ÉþÁõ¤Ç¤ÎÄ´Àá¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆüÍËÆü¤ÏÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ç¡¢Àµ¸áº¢¤Ë¤Ï¡¢À¾¤«¤é±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢¸á¸å¤Ï¸©Æâ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íè½µ¤ÏÃ»¤¤¼þ´ü¤ÇÅ·µ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºù¤Î³«²Ö¤Ï¡¢Ï¢µÙÌÀ¤±¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢§¡ã´ØÏ¢µ»ö¡äº£¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©·§ËÜ¸©Æâ³ÆÃÏ¤Î¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é
·§ËÜ±Ø¡¿·§ËÜ¶õ¹Á¡¿°¤ÁÉ¡¿Å·Áð¡¿¿ÍµÈ
·§ËÜ¸©¤ÎÅ·µ¤¡¦ËÉºÒ¾ðÊó | TBS NEWS DIG
¿¹ ÌÀ»Ò¡¡·§ËÜ»Ôºß½»
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ê2005Ç¯ÅÐÏ¿¡Ë¡¦ËÉºÒ»Î
¡ãÃ´ÅöÈÖÁÈ¡äRKK¥é¥¸¥ª
¡¦¡Ö¤È¤ó¤Ç¤ë¥ï¥¤¥ÉÂçÅÄ¹õ¹À°ì¤Î¤¤ç¤¦¤â¸µµ¤¡ª¡×
¡¦¡ÖÄÍ¸¶¤Þ¤¤³¤ÎÊ¡¥ß¥ß¤é¤¸¤ª¡×
¡¦¡Ö¤¢¤Ã¤³¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡×
·§ËÜ¤Ë½»¤ß¡¢·§ËÜ¤ÎÅ·µ¤¤òÍ½Êó¤¹¤ëÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â·è¤·¤Æ¤ª¤ª¤²¤µ¤ËÉ½¸½¤·¤Ê¤¤¡£·§ËÜ¤ÎÅ·µ¤¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤ËËèÆü¤Îµ¤¾Ý¾õ¶·¤òµÏ¿¤·¡¢Å·µ¤¿Þ¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿ÆÈ¼«¤Î¡ÖÅ·µ¤¥Îー¥È¡×¤Ï20ºý¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶áÇ¯¤ÎÅ·µ¤¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ¡¢·Ð¸³¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£