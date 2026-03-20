¥Í¥Ã¥Ä¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ýー¥¿ーJr.¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°ÆùÎ¥¤ì¤ÇÎ¥Ã¦¡Äº£µ¨»Ä¤êÁ´µÙ¤«
¡¡¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä¤Ï3·î20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö19Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ýー¥¿ーJr.¤¬º¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÆùÎ¥¤ì¤òÈ¯¾É¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2½µ´Ö·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ýー¥¿ーJr.¤Ï2～3½µ´Ö¸å¤ËºÆÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£NBA¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ï»Ä¤êÌó3½µ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥Ä¤Ï´û¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ýー¥¿ーJr.¤Îº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¥Ýー¥¿ーJr.¤Ï±¦Â¼ó¤ÎÇ±ºÃ¤Ë¤è¤êÄ¾¶á3»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÄË¤á¤¿ÌÏÍÍ¡£19Æü¤ËMRI¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²ÌÆùÎ¥¤ì¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎÎ¥Ã¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ýー¥¿ーJr.¤Ï2018Ç¯¤ÎNBA¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ14°Ì¤Ç¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤ËÆþÃÄ¤·NBA¥Ç¥Ó¥åー¡£²ÃÆþ¸å½ù¡¹¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥êー¥°À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ºò¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¤Î¥È¥ìー¥É¤Ç¥Í¥Ã¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç52»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ê¿¶Ñ24.2ÆÀÅÀ7.1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3.0¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£ÆÀÅÀ¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ýー¥¿ーJr.¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶ì¤·¤¤¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥Ä¤ÎÀïÀÓ¤Ï19Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç17¾¡52ÇÔ¡Ê¾¡Î¨24.6¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ë¤Ç¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹13°Ì¡£19Æü¤Î»î¹ç¤Ç¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤ËÇÔ¤ì¡¢¸½ºß5Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£¥·ー¥º¥ó½øÈ×¤«¤é¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¸åÈ¾¤Ï¾¡Î¨¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥¤¥¯°Ê¹ß¤ÎÀïÀÓ¤Ï2¾¡14ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤°Ãæ¤Ç¤Î¥¨ー¥¹Î¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥Ä¤À¤¬¡¢´û¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î¥É¥é¥Õ¥È¥í¥Ã¥¿¥êー¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÍÍø¤Ê·ë²Ì¤òÆÀ¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥Ýー¥¿ーJr.¤ÎÉüµ¢¤òµÞ¤¬¤»¤ëÉ¬Í×À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£