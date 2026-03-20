Ìîµå¿Í¸ý¸º¡Ä´íµ¡´¶¤¬¸Æ¤ó¤À¡ÈÄ®¤ª¤³¤·¡É¡¡ÁªÈ´ÇÔÀï¡¢Ä¾¸å¤ËÏ³¤é¤·¤¿¡ÖÍÌ¾¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
°¤Æî¸÷¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¾¡ÍøÆÏ¤«¤º¡ÄÃÏ¸µ¤Ë¤Ï¡ÖÌîµå¤Î¤Þ¤Á¿ä¿Ê²Ý¡×
¡¡Ìîµå¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¡ÈÄ®¡É¤òµó¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Âè98²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ï19Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Âç²ñ½éÆü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ï°¤Æî¸÷¡ÊÆÁÅç¡Ë¤¬5²ó¤Ë°ìÅÙ¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃæµþÂçÃæµþ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ë1-3¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤·¤¿2024Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÎÝÂ¦¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ÆÂçÀ¼±ç¡£ÃÏ¸µ¤ÎÌîµåÇ®¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¯Ç¯¾¯½÷¤ò´Þ¤á¤¿Ìîµå¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¸½ºß¡£´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤¿°¤Æî»Ô¤Ï2010Ç¯¤Ë¡ÖÌîµå¤Î¤Þ¤Á¿ä¿Ê²Ý¡×¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£¹â¹»¡¢Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤Î¹ç½É¾·Ã×¤äÌîµåÂç²ñ¤Î³«ºÅ¡¢Ìîµå´ÑÀï¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÌîµå¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç°¤Æî¸÷¥Ê¥¤¥ó¤ÎÊ³Æ®¤ò¸«¼é¤Ã¤¿Ìîµå¤Î¤Þ¤Á¿ä¿Ê²Ý¤ÎÂçÀî¹¯¹¨²ÝÄ¹¤Ï¡¢ÃÏ¸µÌîµå³¦¤Î³èÀ²½¤Ø¡ÖºÇ¶á¤Î2Ç¯´Ö¤Ï¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºòÇ¯¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥ê¥¢¥ëÌîµåÈ×¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î»î¤ß¤ò½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¾®³ØÀ¸¤¬¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Æ¡¢½÷À¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Æ¤ë¡£Èó¾ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²Æì¤äÂçºå¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤«¤éÆð¼°¤ÎÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¤ò¾·¤¤¤Æ¤ÎÌîµå´ÑÀï¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡ÖJA¥¢¥°¥ê¤¢¤Ê¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¼Â»Ü¡£¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ÎÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÌ¾¤¬½Ð¤Æ¡¢¥¦¥°¥¤¥¹¾î¤¬¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¹¤ë¤Ê¤ÉËÜ³ÊÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¹Ô¤¦¡£»î¹ç¸å¤Ïº©¿Æ²ñ¤òºÅ¤·¡ÖºÇ¸å¤Ï°¤ÇÈÍÙ¤ê¤ÇÂç´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£À¨¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌîµå¥Á¡¼¥à¤âÍ¶Ã×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏµþÂç¹Å¼°ÌîµåÉô¡¢¶áÂç¤äÂç»ºÂç¤Î½à¹Å¼°ÌîµåÉô¡¢µþÅÔ¤Î»³¾ë¹â¤Î¤Û¤«¡¢¿ÔÀ¿³Ø±à¤Î½÷»ÒÌîµåÉô¤¬¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÊ¸Íý¡Ê¿·³ã¡Ë¤â3·î9Æü¤«¤é5Æü´ÖÂÚºß¤·¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡£
¥¨¡¼¥¹¾®ÅÄ¡ÖÌîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤¤ÃÏ°è¡×
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Î¾·ÂÔ»î¹ç¤â´ë²è¡£²áµî¤Ë¤ÏÂçºå¶Í°þ¤ä¹ÎÍ¡¢ÃÒÊÛ³Ø±à¡¢ÆØ²ìµ¤Èæ¤ò¾·¤¤¤ÆÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤òÇÄ°®¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÁÅç¸©Àª¤Ï¡¢²áµî¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡5ÅÙ¤Ê¤É°ì»þ¤ÏÌîµå²¦¹ñ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢1986Ç¯¤ÎÂè58²óÂç²ñ¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÓÅÄ°Ê¹ß¤ÏÍ¥¾¡¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥¹¥È4¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï2003Ç¯¤ÎÆÁÅç¾¦¤¬ºÇ¸å¡£²¦¹ñÉü³è¤Ø¤Î°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¿ä¿Ê²Ý¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°¤Æî»ÔÌò½ê¤ÎÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ë¤ÏÅ¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀßÃÖ¡£°¤Æî»Ô½Ð¿È¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿ùËÜÍµÂÀÏº³°Ìî¼ê¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÊÂ¤Ö¡£Äê´üÅª¤ËÅ¸¼¨ÉÊ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÁªÈ´Âç²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°¤Æî¸÷¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¯Ç¯Ìîµå¶µ¼¼¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³«ºÅ¡£¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¬¡¢°¤Æî¸÷¤Î¼çÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÀî²ÝÄ¹¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÊªÀ¨¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡8²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç3¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¾®ÅÄÂóÌçÅê¼ê¤â¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é°¤Æî»Ô¤ÇÌîµå¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿1¿Í¡£¡Ö¡ÈÌîµå¤Î¤Þ¤Á¡É¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ³èÌö¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾¡¤Ã¤Æ°¤Æî¤òÍÌ¾¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡ÖÀäÂÐ¤Ë²Æ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¶¯¤µ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤ÄÃÏÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿°¤Æî¸÷¡£ÃÏ°è¤¬³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£Ìîµå°¦¤È¾ðÇ®¤¬¹â¤¤°¤Æî»Ô¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤Æ¡¢¸Î¶¿¤ËÌá¤Ã¤Æ½ÐÄ¾¤¹¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë