ÊÆ20½£Ä¶¤¬´Ä¶ÊÝ¸î¶ÉÄóÁÊ¡¡²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡¢Ç§Äê¼è¤ê¾Ã¤·¤Ç
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÅìÉô¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Ê¤É20¤òÄ¶¤¨¤ë½£¤ä¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤¬19Æü¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤¬¿Í¤Î·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ë¤È²Ê³ØÅª¤ËÇ§¤á¤¿¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢»þÂå¤Î¡Ö´í¸±ÀÇ§Äê¡×¤ò´Ä¶ÊÝ¸î¶É¡ÊEPA¡Ë¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÉÔÅö¤À¤È¤·¤Æ¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÏ¢Ë®¹âºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼Ö¤ÎÇÓ¥¬¥¹µ¬À©ÇÑ»ß¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤âµá¤á¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤äÅìÉô¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¤Ê¤É¤Ç¡¢ÌîÅÞÌ±¼çÅÞ¤¬Í¥Àª¤Ê½£¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º»ÊË¡Ä¹´±¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡ÖÁ´ÊÆ¤ÎÃÏ°è¼Ò²ñ¤¬µ¤¸õºÒ³²¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£À¯¸¢¤ÏÈï³²¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¹ñÌ±¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¸½¼Â¤òÈÝÄê¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£