Áê¼ê¤¬°ÛÀ¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡ÄSNS·¿¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤Ç2¿Í¤ÎÃËÀ¤¬Â¿³Û¤Î¥«¥Í¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëº¾µ½Èï³²¡Ê»³·Á¡Ë
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤«¤é°Å¹æ»ñ»º¤ÎÅê»ñ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢»³·Á»Ô¤ÈÅìº¬»Ô¤ÎÃËÀ2¿Í¤¬¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ210Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë¡ÖSNS·¿¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»³·Á»Ô¤Ë½»¤à30Âå¤ÎÃËÀ¤È¡¢Åìº¬»Ô¤Ë½»¤à30Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
»³·Á»Ô¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢µîÇ¯12·î²¼½Ü¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¤·¤ç¤¦¤¿¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£LINE¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤ò½Å¤Í¤Æ¿Æ¶á´¶¤òÊú¤¯Ãæ¡¢Áê¼ê¤«¤é¡Ö°Å¹æ»ñ»º¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤ÇÆü¾ïÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅê»ñ¤ò´«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¿®¤¸¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢º£Ç¯1·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢°Å¹æ»ñ»º¤¢¤ï¤»¤ÆÌó161Ëü±ßÊ¬¤òÁ÷¶â¤·¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Åìº¬»Ô¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢µîÇ¯12·î²¼½Ü¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö°É»Ò¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¹¥°Õ¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÃÛ¤³¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÅê»ñ¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢5²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁ÷¶â¡£¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥¤¥ÈÂ¦¤«¤é¡Ö¥Þ¥Íー¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÊÝ¾Ú¶â¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤éÄ´ºº²ñ¼Ò¤ËÁêÃÌ¤·¡¢º¾µ½¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²³Û¤Ï°Å¹æ»ñ»ºÌó52Ëü±ßÊ¬¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥±ー¥¹¤â¡¢µ¶¤Î¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤ÏÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¡ÖSNS¾å¤Ç¤¤¤¯¤é¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¶âÁ¬¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë²ÈÂ²¤ä·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£