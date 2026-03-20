°¤ÉôÎ¼Ê¿¤Ï¶âÍË¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£Â³Åê¡ª¡ØZIP!¡Ù¤¬¤¢¤é¤¿¤ÊÍËÆü¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡õ¥í¥´¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØZIP!¡Ù¡ÊËè½µ·î～¶â 5»þ～9»þ¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬¡¢3·î30Æü¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£
¿·½Ð±é¼Ô¡õ¿·¥³ー¥Êー¡õ¿·¥í¥´¡õ¿·¥»¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¡Ö¸«¤¿¤¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¢³Ú¤·¤¤Ä«¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÄ«¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
¢£¿·¥í¥´¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡ØZIP!¡Ù¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ÈÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉ½¸½
º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¿·¥í¥´¤Ï¡¢¼ê½ñ¤É÷¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¡¢¡ØZIP!¡Ù¤Î¡ÈZ¡É¤ËÌÜ¤È¸ý¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØZIP!¡Ù¤Î¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¿å¿§¤È¥Ô¥ó¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤Ë²«¿§¤¬¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡ØZIP!¡Ù¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ÈÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÍËÆü¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬·èÄê
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë¡ØZIP!¡Ù¤ÎÍËÆü¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò²ò¶Ø¡£·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÈÁÇÅ¨¤ÊÄ«¤òÆÏ¤±¤ë¡£
·îÍË¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢À¥¸ÍÄ«¹á¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤È¤¤¤¿²Æ¡Ù¡Ê1994Ç¯¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ò±é¤¸ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î¸å¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢CM¤Ê¤É³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤È¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤ê¡¢À¥¸Í¤Ï¡Ö½Õ¤«¤é¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¶ÛÄ¥¤ÇËÜÅö¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØZIP!¡Ù¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
²ÐÍË¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢²¬ÉôÂç¡£¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Ï¥Ê¥³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¡¢2018Ç¯¤Ë¡È¥³¥ó¥ÈÆüËÜ°ì¡É¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¡£¥³¥ó¥È»Õ¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¼«Á³ÂÎ¤Î±éµ»¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£½¢Ç¤¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¬Éô¤Ï¡Ö¸µµ¤¤¬¼è¤ê¤¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²ÐÍËÆü¤Î¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´é¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤éËè½µ²ÐÍËÆü¤ÎÄ«¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
4～6·î¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿åÍË¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¡£2011Ç¯¤ÎÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥æー¥â¥é¥¹¤ÊÌò¤«¤é¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤Þ¤Ç½ÀÆð¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢ºîÉÊ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÌò¤É¤³¤í¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£½¢Ç¤¤ËºÝ¤·¡¢¸ÍÄÍ¤Ï¡Ö½µ¤Î¿¿¤óÃæ¡¢¿åÍËÆü¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£4·î¤«¤é¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÄ«¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÂçÀÚ¤Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Ã¤¿¡£
ÌÚÍË¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢»³²¼·òÆóÏº¡£»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ²»³Ú¥·ー¥ó¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ëÄà¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢DIY¡¢¥Ð¥¹¥±¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ÇÉ½¸½¤·¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¤¤ë¡£
2018Ç¯¤«¤é²ÐÍË¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿»³²¼¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÌÚÍËÆü¤Ë°ÜÆ°¡£¤¢¤é¤¿¤ËÌÚÍË¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³²¼¤Ï¡ÖÍËÆü¤ò°ÜÆ°¤·¡¢ÌÚÍË¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ä«¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¼«¿È³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤Ç¸«¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¡ØZIP!¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÚÍËÆü¤é¤·¤¤¥«¥éー¤ÈÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¤è¤¤1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¶âÍË¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¡£Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ²»³Ú³èÆ°¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¡£¤Þ¤¿¡¢¾åÃÒÂç³ØÂç³Ø±¡Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê¤ò½¤Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î»î¸³¤äÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê1µé¤Ë¤â¹ç³Ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆ¬Ç¾ÇÉ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¤½¤ÎËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤¿³èÆ°¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤«¤é¶âÍË¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë°¤Éô¤¬¡¢°ú¤Â³¤¶âÍËÆü¤òÃ´Åö¡£
½µËö¶âÍËÆü¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢°¤Éô¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö¶âÍËÆü¤ÎÄ«¡¢½µËö¤ÎÄ«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ï¥Ã¥Ôー¤ÊÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¹¬¤»¤ÊÄ«¤ò³Î¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤¬¶âÍËÆü¤ÎÄ«¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØZIP!¡Ù
Ëè½µ·îÍË～¶âÍË 05:50～9:00¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
Áí¹ç»Ê²ñ¡§¿åËÎËãÈþ¡ÊÆü¥Æ¥ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£
·îÍË¡§À¥¸ÍÄ«¹á¡¡²ÐÍË¡§²¬ÉôÂç¡¡¿åÍË¡§¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ê26Ç¯4～6·î¡Ë¡¡ÌÚÍË¡§»³²¼·òÆóÏº¡¡¶âÍË¡§°¤ÉôÎ¼Ê¿
²òÀâ¤ÎÀèÀ¸
·îÍË¡§¸åÆ£Ã£Ìé¡Ê·ÐºÑ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¡¡²ÐÍË¡§ã·Æ£¹§¡ÊÌÀ¼£Âç³Ø¶µ¼ø¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØZIP!¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/zip/