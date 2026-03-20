CO2¤Ï¡ÖÉþ¤Î¸¶ÎÁ¡×¤Ë¤·¤Á¤ã¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£È¯ÁÛ¤¬¥¹¥´¤¹¤®¤ë´Ä¶¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼
Rubi¤Ï¡¢²ó¼ý¤·¤¿Æó»À²½ÃºÁÇ¤«¤éÁ¡°ÝÁÇºà¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤¿Á¡°ÝÁÇºà¤ÏÉþ¤ä¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÉÛ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¸¶ÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¤¹¤´¤¤¡£Rubi¤ÏÌÚºàÍ³Íè¤À¤±¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¿·¤·¤¤ºî¤êÊý¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Rubi¤Îµ»½Ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£È¿±þ¤½¤¦¤ÎÃæ¤Ç¹ÚÁÇ¤òÆ¯¤«¤»¡¢²ó¼ý¤·¤¿Æó»À²½ÃºÁÇ¤ò¥»¥ë¥í¡¼¥¹¥Ñ¥ë¥×¤ËÊÑ¤¨¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤µ¤é¤Ë¥ê¥è¥»¥ë¤ä¥Ó¥¹¥³¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¡°Ý¤Î¸¶ÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢´Ä¶ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£TechCrunch¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÅÁÈ¤ß¤Ï¿ô½½¥È¥óµ¬ÌÏ¤ÎÀ¸»º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁõÃÖ¤â¥³¥ó¥Æ¥Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤¿¤á³ÈÂç¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÚÁÇ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤Ê»º¶È¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤â¸½¼ÂÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¡¼¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£¤¢¤ëÉþºî¤ê¤ÎÎ®¤ì¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢¤è¤êÄãÃºÁÇ¤Ê¸¶ÎÁ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¹¤¬¤ì¤Ð¡¢¸¶ÎÁÄ´Ã£¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤âÂÇ¤Á½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Source: Rubi, TechCrunch