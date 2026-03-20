¤½¤ì¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â♡¡Ú3COINS¡ÛÎ¹¹Ô¤Ë¤âÊØÍø¡ª¡Ö¤È¤¤á¤»¨²ß¡×
¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Ç¡¢»×¤ï¤º¤¤å¤ó¤È¤È¤¤á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ö¤È¤¤á¤»¨²ß¡×¤òÈ¯¸«¡ª ½Õ¤é¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤Ç¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë²Ã¤¨¤ÆÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç»È¤¨¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤âÂçËþÂ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê3COINS¤Î¡Ö¤È¤¤á¤»¨²ß¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä«¤Îµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Ë¤¤å¤ó¡ª
Ä«¤ÎÍ«Ýµ¤µ¤ò¤°¤Ã¤ÈÊ§¿¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ô¥ó¥¯¤È¥é¥Ù¥ó¥Àー¤¬²Ä°¦¤¤¡ÖÀö´é¥»¥Ã¥È¡×¡£Àö´é»þ¤ËÊØÍø¤Ê¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤È¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤Ë¡¢»ý¤Á±¿¤ÓÍÑ¤Î¼ýÇ¼ÂÞ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¡¢2026Ç¯2·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Áá¤¯¤âºÆÆþ²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Æü¾ï¤Ç»È¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¹¹Ô¤ä¤ªÇñ¤ê¤Ë¤â»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¡£¿§°ã¤¤¤Î¥¤¥¨¥íー¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£
±ÒÀ¸ÌÌ¤â°Â¿´¤Ê¥·¥ê¥³ー¥óÁÇºà¤Î¥±ー¥¹
¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥·Îà¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¤¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¡¢¡Ö¥·¥ê¥³ー¥ó¥Ö¥é¥·¥±ー¥¹¡×¡£±ø¤ì¤¿¤ê¡¢Ç¨¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤â´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥³ー¥óÁÇºà¤Î¤¿¤á¡¢È©¤Ë¿¨¤ì¤ë¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥·¤òÀ¶·é¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¥±ー¥¹¤Î²¼Éô¤Ë¤ÏÄÌµ¤·ê¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥±ー¥¹¤òÀö¤Ã¤¿¤È¤¤âÃæ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤»¤½¤¦¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥·Àö¾ô¤Ë»È¤¨¤ë±úÆÌÉÕ¤¡£¥Ô¥ó¥¯¤È¥¤¥¨¥íー¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Î¡Ö¤È¤¤á¤»¨²ß¡×¡£3COINS¤Ç¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤È¤¤á¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê»¨²ß¤ò¾åµ¤ÎÂ¾¤Ë¤âÅ¸³«Ãæ¡£½Õ¤é¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Ë¿´¤¬¤¤å¤ó¤È¤È¤¤á¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢3COINS¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë