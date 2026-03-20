¤Ò¤í¤æ¤¤Î¡ÈËÜ¿ÍAI²»À¼¡É¤ÇËÜ¤òÄ°¤¯»þÂå¤Ø¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ëµ¯¤¤¿¿·ÊÑ²½
2026Ç¯3·î19Æü¡¢Ãø¼ÔËÜ¿Í¤¬Ï¯ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÄ°¤¯ÆÉ½ñÂÎ¸³¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖAIËÜ¿Í¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡×¤¬audiobook.jp¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²óÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤ÎAI²»À¼¤Ë¤è¤ë¡ØËÍ¤¬¿Æ¤Ê¤é¤³¤¦°é¤Æ¤ë¤Í¡Ù¤È¡¢ÀÄ»³ÈËÀ²»á¤ÎAI²»À¼¤Ë¤è¤ë¡ØÊ°ÅÜ¤Èµ§¤ê¤Ç·ú¹ñ¤À¡Ù¤Î2ºîÉÊ¡Ê¤È¤â¤ËÉÞ·¬¼Ò´©¡Ë¤À¡£
¡ØËÍ¤¬¿Æ¤Ê¤é¤³¤¦°é¤Æ¤ë¤Í¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ò¤í¤æ¤¥á¡¼¥«¡¼¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒCoeFont¡Ë¤ò¸µ¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØÊ°ÅÜ¤Èµ§¤ê¤Ç·ú¹ñ¤À¡Ù¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒStand Technologies¤¬ºîÀ®¡£AI¤¬Éû²»À¼¤ÇÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡Ö²òÀâÊüÁ÷¡×¤Î²»À¼À©ºî¤ä¡¢ºÒ³²»þ¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤òÂ¿¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎAI²»À¼À©ºî¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇAIÆ°²è¡¦²»À¼ÍøÍÑ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤À¡£
¡ØÊ°ÅÜ¤Èµ§¤ê¤Ç·ú¹ñ¤À¡Ù¤ÎAIËÜ¿Í¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯À©ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒStand Technologies¤Î³á¸¶ºÌºÚ¤µ¤ó¤Ë¡¢´°À®¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¢¡À¼¼Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÏÃ¤·Êý¤ÎÊÊ¤Þ¤Ç¤âºÆ¸½²ÄÇ½
¡ÖÃø¼ÔËÜ¿Í¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯²½¤òË¾¤àÀ¼¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ýÏ¿¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ´À°¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¡¢Ï¯ÆÉ¤Ë¤Ï°ìÄê¤Îµ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢AI²»À¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãø¼ÔËÜ¿Í¤Î²ÔÆ¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ãø¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯À©ºî¤ò¼Â¸½¡£ÀÄ»³ÀèÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¡ØÊ°ÅÜ¤Èµ§¤ê¤Ç·ú¹ñ¤À¡Ù¤ÎÁ°È¾ÉôÊ¬¤ò1»þ´Ö¤Û¤ÉÏ¯ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÄê¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ä´Ö¤Î¼è¤êÊý¤ÇÏ¯ÆÉ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢AI²»À¼¥â¥Ç¥ë¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
³Ø½¬ÍÑ¤Î²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤ÎÎÌ¤ä¼Á¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢AI²»À¼¥â¥Ç¥ë¤Ï¤ï¤º¤«¿ôÆü¤ÇºîÀ®¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊÀ¼Ò¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿AIËÜ¿Í¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÏ¯ÆÉ¤òAIµ»½Ñ¤ÇÂ¾¤ÎÃøÌ¾¿Í¤ÎÀ¼¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢AI²»À¼¥â¥Ç¥ë¤Ë¥Æ¥¥¹¥È¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¡¢²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤ò½ÐÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îºî¤êÊý¤À¤È¡¢¤´ËÜ¿Í¤ÎÀ¼¼Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÏÃ¤·Êý¤ÎÊÊ¤ä¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤³¤¦¤·¤Æ½ÐÎÏ¤µ¤ì¤¿²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Á³¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯ËÜÊÔ¤Î5ÇÜ°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢²»¸»¤ò·«¤êÊÖ¤·Ä°¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¿Í¤Î¼ê¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»È¤ï¤ì¤ë»þÂå¡×¤Ø¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º
Â³¤¤¤Æ¡¢audiobook.jp¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦µ×ÊÝÅÄÍµÌé¤µ¤ó¤Ë¤â¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
À¤³¦Åª¤ËÇ¯Ê¿¶Ñ20%¤«¤é25%¤È¤¤¤¦¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯»Ô¾ì¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤Îµ¬ÌÏ¤Ï³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2004Ç¯¤Î¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯ÁÏ¶È°Ê¹ß¡¢»Ô¾ì¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤ò·Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö2006Ç¯º¢¤«¤éÃÏÆ»¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿Âè°ì´ü¡£2015Ç¯°Ê¹ß¤Î³Æ¼Ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤ä2018Ç¯¤Îaudiobook.jpÊ¹¤ÊüÂê¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬³ÈÂç¤·¤¿ÂèÆó´ü¡£¤½¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡ÉÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¤â¤Î¡É¤«¤é¡¢¡ÉÃ¯¤â¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡É¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æº£¡¢¡Ö»Ô¾ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡É¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë»È¤ï¤ì¤ë»þÂå¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢´ë¶È¤Î¿Íºà°éÀ®¤ä¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÉÂ±¡¤ä²ð¸î»ÜÀß¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¤«¤é¤âÍøÍÑ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡»þ´Ö¤ä¿ÈÂÎ¤ÎÀ©Ìó¤òÄ¶¤¨¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò
»þÂå¤È¶¦¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¡£¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¼ç¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤äÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ÎÍøÍÑ¤âÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ØËÍ¤¬¿Æ¤Ê¤é¤³¤¦°é¤Æ¤ë¤Í¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ò¤í¤æ¤¥á¡¼¥«¡¼¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒCoeFont¡Ë¤ò¸µ¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØÊ°ÅÜ¤Èµ§¤ê¤Ç·ú¹ñ¤À¡Ù¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒStand Technologies¤¬ºîÀ®¡£AI¤¬Éû²»À¼¤ÇÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡Ö²òÀâÊüÁ÷¡×¤Î²»À¼À©ºî¤ä¡¢ºÒ³²»þ¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤òÂ¿¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎAI²»À¼À©ºî¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇAIÆ°²è¡¦²»À¼ÍøÍÑ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤À¡£
¡ØÊ°ÅÜ¤Èµ§¤ê¤Ç·ú¹ñ¤À¡Ù¤ÎAIËÜ¿Í¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯À©ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒStand Technologies¤Î³á¸¶ºÌºÚ¤µ¤ó¤Ë¡¢´°À®¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃø¼ÔËÜ¿Í¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯²½¤òË¾¤àÀ¼¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ýÏ¿¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ´À°¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¡¢Ï¯ÆÉ¤Ë¤Ï°ìÄê¤Îµ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢AI²»À¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãø¼ÔËÜ¿Í¤Î²ÔÆ¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ãø¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯À©ºî¤ò¼Â¸½¡£ÀÄ»³ÀèÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¡ØÊ°ÅÜ¤Èµ§¤ê¤Ç·ú¹ñ¤À¡Ù¤ÎÁ°È¾ÉôÊ¬¤ò1»þ´Ö¤Û¤ÉÏ¯ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÄê¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ä´Ö¤Î¼è¤êÊý¤ÇÏ¯ÆÉ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢AI²»À¼¥â¥Ç¥ë¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
³Ø½¬ÍÑ¤Î²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤ÎÎÌ¤ä¼Á¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢AI²»À¼¥â¥Ç¥ë¤Ï¤ï¤º¤«¿ôÆü¤ÇºîÀ®¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊÀ¼Ò¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿AIËÜ¿Í¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÏ¯ÆÉ¤òAIµ»½Ñ¤ÇÂ¾¤ÎÃøÌ¾¿Í¤ÎÀ¼¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢AI²»À¼¥â¥Ç¥ë¤Ë¥Æ¥¥¹¥È¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¡¢²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤ò½ÐÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îºî¤êÊý¤À¤È¡¢¤´ËÜ¿Í¤ÎÀ¼¼Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÏÃ¤·Êý¤ÎÊÊ¤ä¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤³¤¦¤·¤Æ½ÐÎÏ¤µ¤ì¤¿²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Á³¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯ËÜÊÔ¤Î5ÇÜ°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢²»¸»¤ò·«¤êÊÖ¤·Ä°¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¿Í¤Î¼ê¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»È¤ï¤ì¤ë»þÂå¡×¤Ø¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º
Â³¤¤¤Æ¡¢audiobook.jp¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦µ×ÊÝÅÄÍµÌé¤µ¤ó¤Ë¤â¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
À¤³¦Åª¤ËÇ¯Ê¿¶Ñ20%¤«¤é25%¤È¤¤¤¦¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯»Ô¾ì¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤Îµ¬ÌÏ¤Ï³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2004Ç¯¤Î¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯ÁÏ¶È°Ê¹ß¡¢»Ô¾ì¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤ò·Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö2006Ç¯º¢¤«¤éÃÏÆ»¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿Âè°ì´ü¡£2015Ç¯°Ê¹ß¤Î³Æ¼Ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤ä2018Ç¯¤Îaudiobook.jpÊ¹¤ÊüÂê¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬³ÈÂç¤·¤¿ÂèÆó´ü¡£¤½¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡ÉÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¤â¤Î¡É¤«¤é¡¢¡ÉÃ¯¤â¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡É¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æº£¡¢¡Ö»Ô¾ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡É¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë»È¤ï¤ì¤ë»þÂå¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢´ë¶È¤Î¿Íºà°éÀ®¤ä¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÉÂ±¡¤ä²ð¸î»ÜÀß¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¤«¤é¤âÍøÍÑ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡»þ´Ö¤ä¿ÈÂÎ¤ÎÀ©Ìó¤òÄ¶¤¨¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò
»þÂå¤È¶¦¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¡£¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¼ç¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤äÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ÎÍøÍÑ¤âÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£