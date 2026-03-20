¿Íµ¤ÂæÏÑ¥Á¥¢¡¡¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡õ¡ÈÈþµÓ¡É¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¯¤®¤Å¤±¡ª¡Ö½÷¿À¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×
¡¡ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦Ãæ¿®·»Äï¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢SNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼37Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥µ¥ß¡¼¡ÊÃ»º£¡¦34¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÂæÏÑÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂæÏÑ¥×¥íÌîµå6µåÃÄ¤«¤éÀº±Ô36¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¸ø¼°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¥Á¡¼¥à¡ÖCT Amaze¡ÊCT¥¢¥á¥¤¥º¡Ë¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ß¡¼¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öº£½µ¤ÏËèÆü¥À¥ó¥¹ÃÏ¹ö¤ÎÎý½¬¤À¡ÄÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Á¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö½÷¿À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£