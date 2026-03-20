¥¤ー¥¹¥È¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Ë¾×·â¡Ä¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à¡¢ÇÙµ¤¶»¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦
¡¡¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Ï3·î20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö19Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¥±¥¤¥É¡¦¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à¤¬ÇÙµ¤¶»¤Ë¤è¤ê°ìÄê´ü´ÖÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à¤Ïº¸ÇÙ¤Ëµ¤¶»¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2½µ´Ö¸å¤ËºÆÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8»î¹ç¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë´Ø·¸¶Ú¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à¤ÎÇÙ¤ÎµõÃ¦¡ÊÇÙ¤¬¤·¤Ü¤ó¤À¾õÂÖ¡Ë¤Ï·ÚÅÙ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢4·î19Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à¤Ï18Æü¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥ºÀï¤ÇÅÓÃæÂà¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö½é¤Ï¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬¡ÖÇØÃæ¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±»î¹ç¤ÎÂè1¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤êÌó8Ê¬¡¢¥ëー¥º¥Üー¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀºÝ¤ËÁê¼êÁª¼ê¤È¾×ÆÍ¤·Éé½ý¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à¤Ï¶ì¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢Ìó1Ê¬¸å¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ØÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Ï¸½ºß49¾¡19ÇÔ¤Ç¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Îº£¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥àÉÔºß»þ¤ÎÀïÀÓ¤Ï5¾¡2ÇÔ¡£Æ±¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2°Ì¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ê46¾¡23ÇÔ¡Ë¤È¤Ï3.5¥²ー¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥¨ー¥¹¤Î¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥àÎ¥Ã¦¤È¤¤¤¦»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à¤Ï2021Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ1°Ì»ØÌ¾¤Ç¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡£2025Ç¯¡¢2026Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÁª½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥êー¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ã¼êÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï61»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ê¿¶Ñ24.5ÆÀÅÀ9.9¥¢¥·¥¹¥È5.6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¡£¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Î²÷¿Ê·â¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥êー¥°Á´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥£¥¶ー¥ºÀï¤Ï¤ï¤º¤«Ìó5Ê¬´Ö¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à¤¬MVP¤ä¥ªー¥ëNBA¥Áー¥à¤Ê¤É¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¸Ä¿Í¾Þ¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¢¤È5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥Áー¥à¤ÎÆ°¸þ¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÁá´ü²óÉü¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£