¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡ÙS.H.Figuarts¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥ÄIX¡×¤¬ÅÐ¾ì - ¥×¥ì¥Ð¥ó¤ÇÃêÁªÈÎÇä
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥ÄIX¡×(11,000±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯03·î29Æü(Æü)23»þ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢Í½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯3·î²¼½ÜÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯11·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯11·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥ÄIX¡×(11,000±ß)
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖÉâÀ¤±Ñ¼÷¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¥Ö¡¼¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯IX¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤ÆÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥ÄIX¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
½ãÇò¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Áö¤ëÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£¥¯¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÊ£´ã¤«¤éÇÁ¤¯ÆâÉô¥â¡¼¥ë¥É¤ä¡¢¥Ç¥¶¥¤¥¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥Ö¡¼¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯IX¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤âÀºÌ©¤ËÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Ô´ØÀá¤ò¤Ï¤¸¤á³ÆÉô¤Î¹¤¤²ÄÆ°°è¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ý¡¼¥º¤¬¼«ºß¤Ë·è¤Þ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥®¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥¿¡¼QB9¤¬ÉÕÂ°¡£¥Ö¥ì¡¼¥É¥â¡¼¥É¡¿¥¬¥ó¥â¡¼¥É¤Î2¼ï¤ËÊÑ·Á²ÄÇ½¤Ç¡¢¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Ä¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éð´ï¤ò¿¶¤ë¤¦Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
9ËÜ¤ÎÈø¤Ë¤ÏÆð¼ÁÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢·Á¾õ¤È¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤òÄÉµá¡£Èø¤Ï°ìËÜ°ìËÜ¤¬ÆÈÎ©²ÄÆ°¤·¡¢Ë¤«¤ÊÉ½¾ðÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¡£ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¿¥¤¥¯¡¼¥ó ¥Ö¥¸¥ó¥½¡¼¥É¡×¡¢¡ÖS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ð¥Ã¥Õ¥¡ ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¥¾¥ó¥Ó¥Õ¥©¡¼¥à(¥¸¥ã¥Þ¿À)¡×¡¢¡ÖS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ê¡¼¥´ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ê¤É¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¡£
(C)2022 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
2026Ç¯11·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥ÄIX¡×(11,000±ß)
½ãÇò¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Áö¤ëÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£¥¯¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÊ£´ã¤«¤éÇÁ¤¯ÆâÉô¥â¡¼¥ë¥É¤ä¡¢¥Ç¥¶¥¤¥¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥Ö¡¼¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯IX¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤âÀºÌ©¤ËÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Ô´ØÀá¤ò¤Ï¤¸¤á³ÆÉô¤Î¹¤¤²ÄÆ°°è¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ý¡¼¥º¤¬¼«ºß¤Ë·è¤Þ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥®¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥¿¡¼QB9¤¬ÉÕÂ°¡£¥Ö¥ì¡¼¥É¥â¡¼¥É¡¿¥¬¥ó¥â¡¼¥É¤Î2¼ï¤ËÊÑ·Á²ÄÇ½¤Ç¡¢¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Ä¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éð´ï¤ò¿¶¤ë¤¦Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
9ËÜ¤ÎÈø¤Ë¤ÏÆð¼ÁÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢·Á¾õ¤È¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤òÄÉµá¡£Èø¤Ï°ìËÜ°ìËÜ¤¬ÆÈÎ©²ÄÆ°¤·¡¢Ë¤«¤ÊÉ½¾ðÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¡£ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¿¥¤¥¯¡¼¥ó ¥Ö¥¸¥ó¥½¡¼¥É¡×¡¢¡ÖS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ð¥Ã¥Õ¥¡ ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¥¾¥ó¥Ó¥Õ¥©¡¼¥à(¥¸¥ã¥Þ¿À)¡×¡¢¡ÖS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ê¡¼¥´ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ê¤É¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¡£
(C)2022 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç