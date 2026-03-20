「すっかり にちようチャップリン」が贈る新たな賞レース特番！ 漫才・コント・ピン芸…最終決戦は“テレビ初出しの新ネタ”！大会委員長・内村絶賛ネタ続々！審査員にあの・B＆ZAI矢花！実力派芸人12組の頂点に立つのは誰だ!?｜「シン・チャップリン杯」3/22(日)夜10時放送

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テレ東にて毎週土曜深夜放送中！内村光良を始め豪華メンバーがレギュラー出演する、お笑いネタ番組「すっかり にちようチャップリン」が、3月22日(日)夜10時より、「シン・チャップリン杯」と題した特番を放送！番組内で行なわれてきた新たな賞レース最終決戦の模様をお届けします。



◆あの＆B＆ZAI矢花が審査員！おもしろ点＋あたらし点で競う最終決戦は”テレビ初出しの新ネタ“！

番組では、昨年12月13日（土）の放送より、レギュラー陣の名前を冠した新たな賞レースを６回にわたって開催。審査基準は「おもしろ点」＋賞レースごとに設定された〇〇点。「シン・田中杯」はキモカワ点、「シン・井戸田杯」は大声点、「シン・ハリセンボン杯」はほっこり点、「シン・ノブ杯」はクセ点、「シン・大悟杯」はアホ点、「シン・土田杯」は熟成点で、ネタバトルを繰り広げてきました。出場芸人は、番組データや最新のお笑い情勢をインプットした“チャップリンAI”が選抜。審査員長＋観客が「おもしろ点」「〇〇点」合計100点満点で審査、各上位2組、全12組が、最終決戦に挑みます。

本大会で披露するネタの条件は、テレビ初出しの新ネタ！点数も「おもしろ点」に加え、新しいと感じる要素があったかどうかの「あたらし点」が審査基準に。今回の審査員は、“新しさ”がポイントの本大会にふさわしい新世代のスペシャルゲスト、あの、矢花黎（B＆ZAI）＋観客の総勢200名。合計400点満点の戦いとなります。優勝者には、今のテレ東の限界！超豪華賞金＆副賞が贈呈されます！

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◆番組開始以来最大規模の収録に大会委員長・内村も大興奮！？優勝賞金は誰の手に！

面白さだけじゃ勝てない！ジャンル関係なし！そんな意外と過酷な（!?）賞レースを勝ち抜き、特番進出を果たしたのは、 “キモカワ芸人”のカナメストーン・ZAZY、“大声芸人”のきしたかの・めぞん、“ほっこり芸人”のマシンガンズ・大自然、“クセ強芸人”のマルセイユ・ナチョス。、“アホ芸人”のケビンス・ネルソンズ、”ベテラン芸人“の流れ星☆・ハンジロウ。ふたを開けてみれば、M-1、キングオブコント、R-1、THE SECONDファイナリストほか、若手からベテランまで実力派が集結する展開に！

番組内賞レースの特番は、約5年ぶり（※）となる今回。番組としては過去最大の観客数ということで、大会委員長・内村も「こんなにお客さんが入ったのは初めて！」と興奮気味。また番組の終わりには、「やっぱり“あたらし点”というのは、なかなか難しいところがあったんじゃないか」と労をねぎらいつつ、「新作にしてはめっちゃ練られていて、めっちゃよかったと思います！」と12組の健闘を称える場面も。

漫才・コント・ピン芸…果たしてどんな“あたらし”ネタが飛び出すのか？豪華賞金＆副賞は誰の手に!?３連休最終日の夜は、面白くて新しいネタバトルで大いに笑ってください！



※前回の賞レース特番は、令和元年（2019年）12月18日（水）夜９時放送「そろそろ にちようチャップリン プレゼンツ お笑い統一王座ＧＰ2019 グランドチャンピオン大会」

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◆あす3月21日（土）深夜のレギュラー放送は≪「シン・チャップリン杯」抽選会SP≫

特番直前となる、あすのレギュラー放送は、賞レースでは重要なネタ順を決める抽選会の模様をお届け。「シン・チャップリン杯」の予習復習として、ぜひあわせてご覧ください！

［放送日時］ 「すっかり にちようチャップリン」 3月21日（土）深夜24:40～25:10



≪スタッフコメント≫

■小比類巻将範プロデューサー（テレビ東京 制作局）

とにかく、盛り上がりました！まずは、「テレビ初だしネタで、何かしらの新しい要素を入れ込んでください」と言うムチャブリに対し、完成度の高いネタを仕上げてきて下さった12組の芸人さん達に大感謝です。12月の「シン・田中杯」を皮切りに、レギュラー陣のみなさんにも一肌脱いでもらい、予選を大いに盛り上げてもらいました。

そして、迎えた最終決戦…笑いました。「やっぱりお笑いって最高だな」と改めて感じました。なので、ぜひ観てもらいたいです！

ちなみにですが…大会後、ある芸人に「チャップリンじゃなかったら、“新ネタで勝負”は引き受けてなかったです」と言われました。イイ言葉です。番組は只今11年目を爆走中！立ち上げのきっかけとなったMC内村さんの「若手にチャンスをあげられるネタ番組やりましょうよ」を合言葉に、これからも“上質で最高におバカな笑い”をお届けします！



≪各賞レース結果≫

◆シン・田中杯 審査基準：おもしろ＆キモカワ（キモカワ芸人）

1位 カナメストーン ８２点（３８点＆４４点）

2位 ZAZY ８１点（４１点＆４０点）

◆シン・井戸田杯 審査基準：おもしろ＆大声（大声芸人）

1位 きしたかの ８８点（４１点＆４７点）

2位 めぞん ８２点（３５点＆４７点）

◆シン・ハリセンボン杯 審査基準：おもしろ＆ほっこり（ほっこり芸人）

１位 マシンガンズ ８３点（４６点＆３７点）

１位 大自然 ８３点（４４点＆３９点）

◆シン・ノブ杯 審査基準：おもしろ＆クセ（クセ強芸人）

1位 マルセイユ ８８点（４８点＆４０点）

2位 ナチョス。 ８７点（４８点＆３９点）

◆シン・大悟杯 審査基準：おもしろ＆アホ（アホ芸人）

1位 ケビンス ９６点（４６点＆５０点）

2位 ネルソンズ ９１点（４４点＆４７点）

◆シン・土田杯 審査基準：おもしろ＆熟成（ベテラン芸人）

1位 流れ星☆ ９１点（４７点＆４４点）

2位 ハンジロウ ９０点（４８点＆４２点）



≪番組概要≫

【タイトル】

にちようチャップリンpresents 笑いの新時代を切りひらけ！新ネタだけの賞レース「シン・チャップリン杯」

【放送日時】

2026年3月22日（日）夜10時～11時43分

【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】

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▶TVer：https://tver.jp/series/srxlbxo3k8

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/s_nichiyou_chaplin/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【出演者】

ＭＣ：内村光良

出演：井戸田潤(スピードワゴン)、田中卓志(アンガールズ)

千鳥(大悟・ノブ)、土田晃之、ハリセンボン(近藤春菜・箕輪はるか) （五十音順）

ゲスト：あの、矢花黎（B＆ZAI）

【出場芸人】

カナメストーン、きしたかの、ケビンス、ZAZY、大自然、流れ星☆、ナチョス。、ネルソンズ、ハンジロウ、マシンガンズ、マルセイユ、めぞん（五十音順）

【公式HP】

http://www.tv-tokyo.co.jp/nichiyou_chaplin/

【公式X】

@nichiyo_chaplin #にちようチャップリン

【レギュラー放送】

「すっかり にちようチャップリン」

毎週土曜 深夜24：25～24:55