女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は23日から最終週（第25週）「ウラメシ、ケド、スバラシ。」に入る。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）に週サブタイトル命名の舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

最終週の副題は、ふじき氏が付けた今作のキャッチコピー「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」から採用。橋爪CPは「もうこれしかないよね、ということで、一瞬で決まりました」と即決だったと振り返る。

週のサブタイトルは、セツさんと八雲の間で使われた独特の日本語「ヘルンさん言葉（来日時にLafcadio HearnのHearnをヘルンとカタカナ表記したことに由来）」で統一。「例えば、第10週は『通りすがり』ではなく『トオリ、スガリ。』。最初にこのサブタイトルを見ただけだと、誰が、何が、どこを通りすがるのかよく分からなくて、イメージが広がりますよね。ヘルンさん言葉風にすることによって、物語の解釈が一つに定まらない『ばけばけ』らしさをより表現することができたと思います」と、その効果を語った。

次週予告。レフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）の名を呼ぶ雨清水トキ（郄石あかり）の様々な声が響く。トキは自分に寄り掛かる夫の手を握り、涙。蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）も「あ〜、ヘブンさん〜」――。

SNS上には「最終週はたくさん泣かされそうです」「怪談が完成しては泣き、予告を見ても泣き。おトキ＆ヘブンのかわいい2人を、まだまだ見ていたい」などの声が続出。早くも“ばけばけロス”に陥る視聴者もいる。

史実としては、小泉八雲は1904年（明治37年）4月に「怪談」を出版。その年の9月に54歳で天に召されている。