ÆüËÜÂåÉ½¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬£¸¡½£³¤Ç¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë²÷¾¡¡¡£·¾¡£²ÇÔ¤Ç·è¾¡£Ô¿Ê½Ð¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¡Ä¥«¡¼¥ê¥ó¥°À¤³¦Áª¼ê¸¢
¢¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£±£¹Æü¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ï£±¼¡¥ê¡¼¥°¤ÎÂè£¹Àï¤Ç¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÈÂÐ¤¤¡¢£¸¡½£³¤Ç²÷¾¡¡£ÄÌ»»£·¾¡£²ÇÔ¤È¤·¤¿¡££±¼¡¥ê¡¼¥°¤Î»Ä¤ê£³»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆÆüËÜ¤Ï£³°Ì¡£½Ð¾ì£±£³¥Á¡¼¥àÃæ¡¢¾å°Ì£¶¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê¤à·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø½çÄ´¤Ë¾¡¤Á¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÀè¹¶¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±»î¹ç¡£Âè£´¡¢£¶¥¨¥ó¥É¡Ê£Å¡Ë¤Ë£²ÅÀÃ¥¤¦¤Ê¤ÉÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤·¡¢Âè£·£Å¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼·×Â¬¤ÎËö£±ÅÀ¥¹¥Á¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤Ç£µ¡½£³¡£Â³¤¯Âè£¸£Å¤âÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥¹¥¥Ã¥×¡¦Æ£Âô¸Þ·î¤Î±Ô¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸÷¤êÏ¢Â³¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î£²ÅÀÄÉ²Ã¤Ç£·¡½£³¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£Âè£¹£Å¤Ë¤µ¤é¤Ë£±ÅÀÄÉ²Ã¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬¼«¤éÉé¤±¤òÇ§¤á¤ë¥³¥ó¥·¡¼¥É¤·¤¿¡£
¡¡£³Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÂçÉñÂæ¡£½é½Ð¾ì¤Î£±£¶Ç¯¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¡¢£²£³Ç¯¤Ï£¶°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÀª½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦º£²ó¤Ï¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¾®·êÅíÎ¤¤ò¥ê¥¶¡¼¥Ö¤È¤·¤Æ¾·½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»²²Ã£±£³¥Á¡¼¥à¤¬ÁíÅö¤¿¤ê¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¾å°Ì£²¥Á¡¼¥à¤¬½à·è¾¡¡¢£³¡Á£¶°Ì¤Ï½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê¤à¡£