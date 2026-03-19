シーピー カンパニーがアシックス スポーツスタイルとコラボ、「GEL-QUANTUM™ 360 I」をベースに製作

「シーピー カンパニー（C.P. COMPANY）」が、「アシックス スポーツスタイル（ASICS SportStyle）」とのコラボレーションシューズ「GEL-QUANTUM™ 360 VIII | C.P. COMPANY」を発売する。3月20日からシーピー カンパニー渋谷店、渋谷パルコ店、大阪高島屋店、金沢フォーラス店および双方の公式オンラインストアで取り扱う。

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今回のコラボでは、アシックス スポーツスタイルの高機能モデル「GEL-QUANTUM™ 360 I」をベースに製作。アッパーにダブルレイヤー構造のテクニカルジャカードメッシュ を採用することで、通気性を高めた。ソールには、軽量で反発性に優れたFF BLAST™ PLUS クッショニングとGEL™テクノロジーを搭載し、軽量で快適な履き心地を実現した。

カラーは、ピュアシルバー、モロッカンブルー、ブラックビューティーの3色を用意。なお、ブラックビューティーのみ双方の公式オンラインストア限定での販売となる。価格は2万9700円。

◾️C.P. Company：公式オンラインストア

◾️ASICS SportStyle：公式オンラインストア