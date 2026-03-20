ËÜÆü¡È¥ß¥Ë¥ª¥ó¤ÎÆü¡É¡¡±Ç²è¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¡õ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù8.7ÆüËÜ¸ø³«·èÄê¡¡ÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÆÃÊó²ò¶Ø
¡¡ËÜÆü3·î20Æü¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¤ÎÆü¡×¤Ë¡¢±Ç²èºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¡õ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬¡¢8·î7Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬ÅþÃå¡¢¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡È±Ç²è¤ÎÅÔ¡É¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡ª¡¡±Ç²è¤ë¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¡õ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡ÙÆÃÊó
¡¡Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþÎß·×56²¯¥É¥ë¡ÊÌó8900²¯±ß¢¨¢¨3·î16Æü¤Î¥ì¡¼¥È´¹»»¤Ë¤è¤ë¡Ë¤ÎÄ¶¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Éµé¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø²øÅð¥°¥ë¡¼¡Ù¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÍÎ²è¥¢¥Ë¥á¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°No.1¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤«¤é4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¤¬¼çÌò¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤Î±Æ¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¡¢¥¢¥ó¥°¥ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»£±Æ¥¯¥ë¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥å¡¼¥È¤Ê3Ì¾¤Î¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¤Î»Ñ¤¬¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡È±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¡É¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ÊÂçÁûÆ°¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëºÇ¿·±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¸¶»Ï»þÂå¤«¤éºÇ¶¯ºÇ°¤Î¥Ü¥¹¤òµá¤á¤Æ×Ç×Ó¤¤Â³¤±¤ë¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡È±Ç²è¤ÎÅÔ¡É¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡£±Ç²è¤Î»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹ÃÑÉ»Ñ¤Î¶¯¿Ù¤ÊÆùÂÎ¤ò·Ç¤²¤ë¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤¿¤Á¤È¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¡£»£±Æ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´ÆÆÄ¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë ¡ÈËÜµ¤¡É¤Î¹çÀï¥·¡¼¥ó¤ËÄ©¤ß¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°Ìò¤ÎÃË¤¿¤Á¤ò¶öÁ³¤Ë¤â°ìÌÖÂÇ¿Ô¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤¼¤ó¤È¤¹¤ë¤â¡Ö¥«¥Ã¥È¡ª¡¡´°¤Ú¤¤À¤è¡ª¡×¤ÈÀ®¸ù¤ò¾Î¤¨¤ë´ÆÆÄ¡£
¡¡»£±Æ¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Ø¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼±Ç²è¡×¤òÀ©ºî¤·¤è¤¦¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ìò¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¤Î¼öÊ¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ¶¯¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¾¤´¡Ä¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ß¥Ë¥ª¥ó¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¾®¤µ¤ÊÎÐ¿§¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡È¥°¡¼¥ß¡¼¡É¡£¡Ö¤ä¤á¤í¡ª¡¡¤³¤Î¤Õ¤È¤Ã¤Á¤çÌîÏº¡ª¡×¤È¸ý¤À¤±¤ÏÃ£¼Ô¡©¤Ê¥°¡¼¥ß¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ãÂçÁûÆ°¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¤ÎÆü¡×¤È±Ç²è¸ø³«·èÄê¤òµÇ°¤·3·î20Æü7»þ¡Á22Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·¡¢±þÊç¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç320Ì¾¤Ë¥¥é¥¥éµ±¤¯¡ÖÆÃÀ½´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤¬¤¢¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ß¥Ë¥ª¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊç½¸¤¹¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬20ÆüÀµ¸á¡Á27Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤´»²²ÃÄº¤¤¤¿Êý¤ËÃêÁª¤Ç15ÁÈ30ÍÍ¤ËËÜºî¤Î¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅÍ½Äê¡£
¡¡Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¶ä¤Î¤Ö¤É¤¦¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥óin¥«¥ó¥µ¥¤ ¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥±¡¼¥¡Ù¤¬NEW¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥Ý¡¼¥Æ¡¼¥¸¤¬½é¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¤È2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥³¥é¥Ü¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£UFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡ÊR¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£3·î¤Ç3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢³Ú¤·¤¤¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡ÖMINIONS MALL¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¡õ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢8·î7ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡È±Ç²è¤ÎÅÔ¡É¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡ª¡¡±Ç²è¤ë¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¡õ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡ÙÆÃÊó
¡¡Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþÎß·×56²¯¥É¥ë¡ÊÌó8900²¯±ß¢¨¢¨3·î16Æü¤Î¥ì¡¼¥È´¹»»¤Ë¤è¤ë¡Ë¤ÎÄ¶¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Éµé¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø²øÅð¥°¥ë¡¼¡Ù¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤Î±Æ¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¡¢¥¢¥ó¥°¥ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»£±Æ¥¯¥ë¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥å¡¼¥È¤Ê3Ì¾¤Î¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¤Î»Ñ¤¬¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡È±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¡É¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ÊÂçÁûÆ°¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëºÇ¿·±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¸¶»Ï»þÂå¤«¤éºÇ¶¯ºÇ°¤Î¥Ü¥¹¤òµá¤á¤Æ×Ç×Ó¤¤Â³¤±¤ë¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡È±Ç²è¤ÎÅÔ¡É¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡£±Ç²è¤Î»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹ÃÑÉ»Ñ¤Î¶¯¿Ù¤ÊÆùÂÎ¤ò·Ç¤²¤ë¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤¿¤Á¤È¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¡£»£±Æ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´ÆÆÄ¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë ¡ÈËÜµ¤¡É¤Î¹çÀï¥·¡¼¥ó¤ËÄ©¤ß¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°Ìò¤ÎÃË¤¿¤Á¤ò¶öÁ³¤Ë¤â°ìÌÖÂÇ¿Ô¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤¼¤ó¤È¤¹¤ë¤â¡Ö¥«¥Ã¥È¡ª¡¡´°¤Ú¤¤À¤è¡ª¡×¤ÈÀ®¸ù¤ò¾Î¤¨¤ë´ÆÆÄ¡£
¡¡»£±Æ¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Ø¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼±Ç²è¡×¤òÀ©ºî¤·¤è¤¦¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ìò¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¤Î¼öÊ¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ¶¯¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¾¤´¡Ä¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ß¥Ë¥ª¥ó¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¾®¤µ¤ÊÎÐ¿§¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡È¥°¡¼¥ß¡¼¡É¡£¡Ö¤ä¤á¤í¡ª¡¡¤³¤Î¤Õ¤È¤Ã¤Á¤çÌîÏº¡ª¡×¤È¸ý¤À¤±¤ÏÃ£¼Ô¡©¤Ê¥°¡¼¥ß¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ãÂçÁûÆ°¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¤ÎÆü¡×¤È±Ç²è¸ø³«·èÄê¤òµÇ°¤·3·î20Æü7»þ¡Á22Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·¡¢±þÊç¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç320Ì¾¤Ë¥¥é¥¥éµ±¤¯¡ÖÆÃÀ½´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤¬¤¢¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ß¥Ë¥ª¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊç½¸¤¹¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬20ÆüÀµ¸á¡Á27Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤´»²²ÃÄº¤¤¤¿Êý¤ËÃêÁª¤Ç15ÁÈ30ÍÍ¤ËËÜºî¤Î¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅÍ½Äê¡£
¡¡Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¶ä¤Î¤Ö¤É¤¦¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥óin¥«¥ó¥µ¥¤ ¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥±¡¼¥¡Ù¤¬NEW¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥Ý¡¼¥Æ¡¼¥¸¤¬½é¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¤È2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥³¥é¥Ü¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£UFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡ÊR¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£3·î¤Ç3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢³Ú¤·¤¤¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡ÖMINIONS MALL¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¡õ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢8·î7ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡£