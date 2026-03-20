¥â¡¼Ì¼¡£ËÒÌî¿¿è½°¦¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç20¡¢21Æü¤Î¸ø±é·çÀÊ¤òÈ¯É½¡¡¡Ö¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç26¡×¤ÎËÒÌî¿¿è½°¦¡Ê25¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê20¡¢21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ø±é¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡X¤Ç¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç26¡¡ËÒÌî¿¿è½°¦¡¡¸ø±é·çÀÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç26µÚ¤Ó¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎËÒÌî¿¿è½°¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î°Ù¡¢²¼µ¤Î¸ø±é¤ò·çÀÊ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·çÀÊ¤È¤Ê¤ë¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ØHello!¡¡Project¡¡¤Ò¤Ê¥Õ¥§¥¹¡¡2026¡Ù3/20¤È21¤Î·×4¸ø±é¡×¤Ë²Ã¤¨¡Ö¡Ø¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ò¹Í¤¨¤ë¡¡2026¡¡by¡¡SATOYAMA¡¡&¡¡SATOUMI¡¡movement¡Ù3/20¤È21¤ÎÎ¾Æü¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö·çÀÊ¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§Ìá¤·ÂÐ±þ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¤·¡Ö²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç26¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£