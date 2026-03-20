Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¡È»î¹çÃæÃÇ¡É¡Ä±§ÅÔµÜ¡¦±óÆ£Í´Î¼¤ÏÊ£»¨¤Ê¿´¶ÅÇÏª¤â¡Ö¤¢¤½¤³¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡×
¡¡3·î18Æü¡¢¥¿¥Ã¥×¡¦¥µ¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¡ÖEASL FINALS MACAU 2026¡×½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬85－64¤Ç¿·ËÌ¥¥ó¥°¥¹¤Ë¾¡Íø¡£Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤³¤½ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè2¥¯¥©ー¥¿ー°Ê¹ß¤Ï´í¤Ê¤²¤Ê¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤¿Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ðー¤Î³èÌö¤â¸÷¤ê¡¢¼éÈ÷¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤ÆÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â±óÆ£Í´Î¼¤Ï¥Áー¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ëµ®½Å¤Ê3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò2ËÜÀ®¸ù¡£»î¹çÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ19Ê¬57ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¡¢Î®¤ì¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë6ÆÀÅÀ¡¢4¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹+18¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ï¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤â3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨46.7¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê7/15ËÜ¡Ë¤ÈÀºÅÙ¹â¤¯Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤ò¼ÍÈ´¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖºÇ¶á¥·¥åー¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ï·ë¹½ÎÉ¤¯¤Æ¡×¤È¾å¡¹¤Î´¶¿¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¤³°¤Î¥Áー¥à¤Ã¤Æ·ë¹½¥Üー¥ë¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤¥¹¥Úー¥·¥ó¥°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤·Á¤Ç¥ï¥¤¥É¥ªー¥×¥ó¤Î¥¹¥êー¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ê¥·¥åー¥È¤ò¡ËÂÇ¤Æ¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤â¶õ¤¤¤¿¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤â¶õ¤¤¤¿¤·¡£¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤é¤·¤¯¿Ê¤á¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¢¡¢£¡ÖÆ±¤¸Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥Ä¤¤¡×
¡¡»î¹ç¤Î¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Âè2¥¯¥©ー¥¿ー³«»Ï1Ê¬¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥é¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÁê¼ê¼ç¼´¤Î¥â¥Ï¥Þ¥É¥·¥Ê¡¦¥Ð¥Ø¥Ç¥£¤¬±¦¤Ò¤¶¤òÉé½ý¡£ÃÏÎÏ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Ìó6Ê¬¤â¤Î´Ö¡¢»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤·¤¿¡£
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡á¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç13ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤À¤Ã¤¿±§ÅÔµÜ¤Ï¡¢»þ·×¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥Ï¥É¥ë¤òÁÈ¤ß¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ËÀ®¸ù¡£±óÆ£¤Ï¡Ö¤¢¤½¤³¤ÇÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¥º¥ë¥º¥ë¤¤¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤ÇÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤¢¤½¤³¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÆ±¤¸Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾¡Éé¤Î¤«¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥±¥¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡£¤·¤«¤âÄ´»Ò¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Ì£Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¥Ð¥Ø¥Ç¥£¤È¤Î¡Ë´Ø·¸À¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥Ä¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡×
¡¡¥Ð¥Ø¥Ç¥£¤¬¼Ö°Ø»Ò¤Ç±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³È¯À¸Åª¤Ë·ãÎå¤¹¤ëÇï¼ê¤¬¾ìÆâ¤Çµ¯¤³¤ê¡¢±§ÅÔµÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¢£¡Ö²æËýÈæ¤Ù¤ÎÅ¸³«¤Ë¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎEASLÀ©ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤Æ°ìÊâÁ°¿Ê¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï1ÆüÃÙ¤ì¤Ç¥Þ¥«¥ªÆþ¤ê¤·¤¿Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡±óÆ£¤Ï¡ÖB¥êー¥°¤Ç¤â¤Þ¤Àº£¥·ー¥º¥óÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¹½Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò´èÄ¥¤ì¤ë¤Î¤«²æËýÈæ¤Ù¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢ÆüËÜÀªÂÐ·è¤òÅ¸Ë¾¡£¡ÖÁê¼ê¤Ï½éÀï¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬1¥²ー¥àÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÉð´ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤ÎÂè1»î¹ç¤ÏÆüËÜ»þ´Ö20Æü19»þ¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥×¥ª¥ÕÍ½Äê¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè2»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ÈÅí±à¥Ñ¥¦¥¤¥¢¥ó¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥Ä¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢¡¢£¡ÖEASL FINALS MACAU 2026¡×½à·è¾¡¤ÎÆüÄø
¡¦3·î20Æü19»þ00Ê¬³«»Ï
Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹ － ±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹
¡¦3·î20Æü21»þ30Ê¬³«»Ï
¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ － Åí±à¥Ñ¥¦¥¤¥¢¥ó¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥Ä
¡ÚÆ°²è¡Û±§ÅÔµÜvs¿·ËÌ¡ÄEASL½à¡¹·è¾¡¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü