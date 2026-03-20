º£½µ¤Î¡ÚÁá¤ï¤«¤ê³ô¼°»Ô¶·¡Û3½µÂ³Íî¡¢°ú¤Â³¤ÃæÅì¾ðÀª½ä¤êÉÔ°ÂÄê¤ÊÁê¾ì¤Ë
¢£º£½µ¤ÎÁê¾ì¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡1.Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï3½µÂ³Íî¡¢¥Ü¥é¥¿¥¤¥ë¤ÊÅ¸³«¤Ë
¡¡2.ÃæÅì¾ðÀª½ä¤ê°ì´î°ìÍ«¡¢·Ù²ü¥àー¥É·ÑÂ³
¡¡3.¸¶Ìý¹â¤Î·üÇ°¿¡¤¨¤º¡¢³¤±¿¡¦ÀÐÌý³ô¤Ï¾å¾º
¡¡4.FOMC¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢Íø²¼¤²´ÑÂ¬¸åÂà
¡¡5.¸ÄÊÌ³ôÊª¿§¤Ï³èÈ¯¡¢ÅìÅÅ£È£Ä¤¬S¹â¤ÇµÓ¸÷
¢£½µ´Ö »Ô¾ì³µ¶·
¡¡º£½µ¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËöÈæ447±ß(0.8¡ó)°Â¤Î5Ëü3372±ß¤È¡¢3½µÏ¢Â³¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡º£½µ¤âÃæÅì¾ðÀª¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¤Î¹â¤¤Áê¾ìÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£´ØÏ¢¥Ë¥åー¥¹¤¬Â³¡¹¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¼¡Âè¤ÇÁê¾ì¤Î¥àー¥É¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ëÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÃÏ¹ç¤¤¤Ë¡£°ìÊý¡¢¸ÄÊÌ¤Ç¤ÏºàÎÁ¤Î¤¢¤ëÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÊª¿§°ÕÍß¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³èÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½µÌÀ¤±16Æü(·î)¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¾®Éý°Â¡£·³»ö¾×ÆÍ¤¬Â³¤¯ÃæÅì¾ðÀª¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤òÇØ·Ê¤Ë¸¶Ìý¹â¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬¿¡¤¨¤º¡¢Çã¤¤¼ê¹µ¤¨¥àー¥É¤Î¶¯¤¤Å¸³«¤Ë¡£Á´ÂÎÁê¾ì¤Ï¾å²¼¤Ë¹Ó¤ì¤¿ÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²¼ÃÍ¤Ç¤ÏÇã¤¤¤¬Æþ¤ê¸å¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ²¼¤²½Â¤Ã¤¿¡£17Æü(²Ð)¤â¾®Éý¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç°ú¤±¤¿¡£»ö¼Â¾å¤ÎÉõº¿¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ò¥¤¥é¥ó¤È¥¤¥ó¥É¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÁ¥Çõ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤¬¡Ö¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÄ«Êý¹â¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Çã¤¤¤¬°ì½ä¤¹¤ë¤ÈÄì·ø¤¤¸¶ÌýÀèÊªÁê¾ì¤ò²£¤Ë¤é¤ß¤Ë¼¡Âè¤ËÇä¤ê°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ê²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£³¤±¿³ô¤äÀÐÌý´ØÏ¢³ô¤Î¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢TOPIX¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤ÇÃåÃÏ¤·¤¿¡£18Æü(¿å)¤ÏµÞ¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï°ìµ¤¤Ë1500±ß¤¢¤Þ¤ê¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¡£¸¶Ìý¹â¤¬°ìÉþ¤·¡¢²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¤¿¤³¤È¤Ç²áÅÙ¤ÊÉÔ°Â¿´Íý¤¬¸åÂà¡£Çã¤¤Ìá¤·¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¸ÄÊÌ¤Ç¤ÏÈó¾å¾ì²½¤ò½ä¤ë»×ÏÇ¤«¤éÅìµþÅÅÎÏ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9501> [Åì¾Ú£Ð]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤ê¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£°ìÅ¾¤·¤Æ19Æü(ÌÚ)¤ÏµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ2000±ß¤òÄ¶¤¨¡¢Á´ÌÌ°Â¾¦¾õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÉþ¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¸¶Ìý²Á³ÊºÆ¤Ó¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°Æü¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ(FOMC)¤Ç¤Ï2²ñ¹çÏ¢Â³¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¿ø¤¨ÃÖ¤¤¬·èÄê¡£Íø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬¸åÂà¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇÆ±Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤ÏµÞÍî¤·¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤òÅìµþ»Ô¾ì¤â°ú¤·Ñ¤°³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤âÀ¯ºö¶âÍø¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£20Æü(¶â)¤Ï½ÕÊ¬¤ÎÆü¤Î½ËÆü¤ÇµÙ¾ì¡£
¢£Íè½µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡Íè½µ¤Ï3·î´üËöÇÛÅö¤Î¸¢ÍøÉÕ¤ºÇ½ªÆü¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÇÛÅö¼è¤ê¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤ÏÄ¹´ü²½¤¹¤ë·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ûµëÌÌ¤Ç·øÄ´¤ÊÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï24ÆüÄ«¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë2·îÁ´¹ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡¢25Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹çµÄ»öÍ×»Ý(1·î22～23Æü³«ºÅÊ¬)¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£³¤³°¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡£
¢£Æü¡¹¤ÎÆ°¤¡Ê3·î16Æü～3·î19Æü¡Ë
¡Ú¢¡Û¡¡¡¡ 3·î16Æü(·î)―― 3ÆüÂ³Íî¡¢ÃæÅì¾ðÀªÉÔÆ©ÌÀ´¶¤«¤é¤Î¸¶Ìý¹â¤ò·Ù²ü
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 53751.15(¡¡-68.46¡¢-0.13)¡¡¡¡ÇäÇã¹â22²¯616Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 6Ãû5025²¯±ß
¡Ú¢¡Û¡¡¡¡ 3·î17Æü(²Ð)―― 4ÆüÂ³Íî¡¢Ä«¹â¤âÃæÅì¥ê¥¹¥¯¤Ë¤é¤ß²¼¤²Å¾´¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 53700.39(¡¡-50.76¡¢-0.09)¡¡¡¡ÇäÇã¹â21²¯5363Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 6Ãû1302²¯±ß
¡Ú¢¬¡Û¡¡¡¡ 3·î18Æü(¿å)―― µÞÈ¿È¯¡¢¸¶Ìý¾å¾º°ìÉþ¤Ç5Ëü5000±ßÂæ²óÉü
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 55239.40(¡¡+1539.01¡¢+2.87)¡¡¡¡ÇäÇã¹â22²¯8488Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 6Ãû6760²¯±ß
¡Ú¢¡Û¡¡¡¡ 3·î19Æü(ÌÚ)―― µÞÈ¿Íî¡¢ÊÆ³ô°Â¤äÃæÅì·Ù²ü¤ÇÁ´ÌÌ°Â
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 53372.53(¡¡-1866.87¡¢-3.38)¡¡¡¡ÇäÇã¹â31²¯2932Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 8Ãû5364²¯±ß
¢£¥»¥¯¥¿ー¡¦¥È¥ì¥ó¥É
¡¡(£±)Á´33¶È¼ïÃæ¡¢21¶È¼ï¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê
¡¡(£²)ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥È¥Ã¥×¤Ï£Õ£Á£Ã£Ê <5741> ¤Ê¤ÉÈóÅ´¡£ÁÇºà³ô¤Ï°ì¹©Ìô <4461> ¤Ê¤É²½³Ø¤äÂçÊ¿¶â <5541> ¤Ê¤ÉÅ´¹Ý¤â²¼Íî
¡¡(£³)¤¤¤¹¡¶ <7202> ¤Ê¤É¼«Æ°¼Ö¡¢»°°æ¥Ï¥¤¥Æ¥¯ <6966> ¤Ê¤ÉÅÅµ¡¡¢¥³¥Þ¥Ä <6301> ¤Ê¤Éµ¡³£¤È¤¤¤Ã¤¿Í¢½Ð³ô¤â°Â¤¤
¡¡(£´)Æâ¼û³ô¤ÏÎÉÉÊ·×²è <7453> ¤Ê¤É¾®Çä¤ê¡¢À¶¿å·ú <1803> ¤Ê¤É·úÀß¡¢¥¢¥ó¥Ó¥¹£È£Ä <7071> ¤Ê¤É¥µー¥Ó¥¹¤¬Çä¤é¤ì¤¿
¡¡(£µ)¾¾°æ <8628> ¤Ê¤É¾Ú·ô¡¢Åìµþ³¤¾å <8766> ¤Ê¤ÉÊÝ¸±¡¢¤¢¤¤¤Á£Æ£Ç <7389> ¤Ê¤É¶ä¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¶âÍ»³ô¤Ï·øÄ´
¡¡(£¶)¸¶Ìý¹â¤òÇØ·Ê¤Ë¾¦Á¥»°°æ <9104> ¤Ê¤É³¤±¿¤¬¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¡££É£Î£Ð£Å£Ø <1605> ¤Ê¤É¹Û¶È¤âÂçÉý¹â¤Ë
¢£¡ÚÅê»ñ¥Æー¥Þ¡Û½µ´Ö¥Ù¥¹¥È£µ (³ôÃµPCÈÇ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¿ô)
¡¡£±(£³) ¥ì¥¢¥¢ー¥¹
¡¡£²(£±) ËÉ±Ò
¡¡£³(£²) È¾Æ³ÂÎ
¡¡£´(41) ÃßÅÅÃÓ ¨¡¨¡ ÂÐÊÆÅêÍ»»ñ¤ÎÂè£²ÃÆ°Æ·ï¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤ËÉâ¾å
¡¡£µ(£·) ¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI ¨¡¨¡ ÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¤Î¡Ö´±Ì±Åê»ñ¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡×Äó¼¨¤ÇÃíÌÜ
¡¡¢¨¥«¥Ã¥³¤ÏÁ°½µ¤Î½ç°Ì
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹