·ÀÌóÂÇ¤ÁÀÚ¤êÄ¾¸å¤ËÆÏ¤¤¤¿¡Ö¶¯²½¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡¡ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤â¡ÄV»ú²óÉü¤ØÆ³¤¤¤¿¡ÈÌÜ¡É
¹¾¿¬ÆÆÉ§¶¯²½ÉôÄ¹¤Ï±©À¸±ÑÇ·»á¤ÎÍ¶¤¤¤ÇÅìµþVÆþ¤ê
¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¹¾¿¬ÆÆÉ§¶¯²½ÉôÄ¹¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡Ê¸½ÀéÍÕ¡Ë¤ÇÄ¹¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÌÀ¼£Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿90Ç¯¤ËÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¸Å²ÏÅÅ¹©Æþ¤ê¤·¡¢98Ç¯¤Ë°úÂà¡£¤½¤Î¸å¡¢»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¥º¥Ç¥ó¥³¡¦¥Ù¥ë¥Ç¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¤¥Ó¥Á¥ã¡¦¥ª¥·¥à¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾»Ø´ø´±¤Î²¼¤Ç¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤¿¡£¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë2Ç¯¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÇÇ¯ÂåÊÌÂåÉ½¤Î»ØÆ³¼Ô¤ò4Ç¯·Ð¸³¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÎÂçÈ¾¤òÀéÍÕ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¹¾¿¬»á¤¬ÅìµþV¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¾¡¤Æ¤ë½¸ÃÄ¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«É³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¼èºàÆü¡§2026Ç¯3·î4Æü¡¢¼èºà¡¦Ê¸¡á¸µÀî±Ù»Ò¡¿Á´4²ó¤Î2²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡¹¾¿¬¶¯²½ÉôÄ¹¤¬¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯1·î¡£¥¸¥§¥Õ»þÂå¤ËÄ¹¤¯»Å»ö¤ò¤·¤¿±©À¸±ÑÇ·¼ÒÄ¹¡Ê2020Ç¯12·îËö¤Ë¼Ç¤¡Ë¤«¤éÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¡¢¿·Å·ÃÏ¤ËÉë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö2019Ç¯¤ËÀéÍÕ¤Ç¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë´ÆÆÄ¤ÎÂåÂÇ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢17°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤é·ÀÌóÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·é¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë±©À¸¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤ªÁ°¡¢¸½¾ì¤Î¥»¥ó¥¹¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¶¯²½¤ÎÊý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤½¤Á¤é¤ÎÊý¸þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿´¤¬Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Á´¤¯¤ÎÁÇ¿Í¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¶¯²½¥È¥Ã¥×¤Ë¿ø¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¡Ø¤è¤¯ËÍ¤ËÂ÷¤»¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ¿Í¤âÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑÅªÂ¦ÌÌ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤¿¤³¤È¡£¹¾¿¬¶¯²½ÉôÄ¹¤Ï¸½¾ì¤ËÃíÎÏ¤·¡¢ÍË¾¤ÊÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¡¢¹â¹»¡¦Âç³Ø¤Î³èÆ°¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Í¥¤ì¤¿¿Íºà¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï³Ø¹»¤ä¥¯¥é¥Ö¤È¤Î´Ø·¸ºî¤ê¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Á´¤Æ¼«Ê¬1¿Í¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¼êÃµ¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢°ìÊâ°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ËÍ¤â2008Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤ä2011¡Á12Ç¯¤ÎU-15¡Á16ÆüËÜÂåÉ½¤ò»ØÆ³¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¼ã¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÌÜ¤ÏÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¥È¥é¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÇ¯¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º´Æ£Î¿²æ¡ÊÈØÅÄ¡Ë¤È¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ê¿À¸Í¡Ë¡£Î¿²ï¤ÏÌÀ¼£Âç³Ø¤Î¸åÇÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Î¢¤ØÈô¤Ó½Ð¤¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥´¡¼¥ë¤ÎÓÌ³Ð¤¬½¨¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ó¥É¥«¤ÏÅö»þ¡¢¿å¸Í¡Ê¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÂÎ¤¬¶¯¤¯¡¢1ÂÐ1¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÄ·¤ÍÊÖ¤¹ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÏÅÁÅýÅª¤Ëµ»½Ñ¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤ï¤»¤¿¤é¥Ô¥«¥¤¥Á¡£¤Ç¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆµåºÝ¤ä¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥Õ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤òÀ©¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤ä¤ä·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¿Íºà¤ò³°¤«¤éÏ¢¤ì¤Æ¤³¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿ÍÁª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹¾¿¬¶¯²½ÉôÄ¹¤Ï6Ç¯Á°¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È½Ò²û¤¹¤ë¤¬¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ò¡Ø¾¡¤Æ¤ë½¸ÃÄ¡Ù¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥Ð¥È¥ë¤òÀ©¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤ä¥¿¥Õ¤µ¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£ËÌµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤ËÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤ä²¬ºê¿µ»Ê¡Ê¥Ð¥µ¥é¡¦¥Þ¥¤¥ó¥Ä´ÆÆÄ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Å¥½¤¤ÌÌ¡¹¤òÈ´Å§¤·¤¿·Ð¸³ÃÍ¤âÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼êÊä¶¯¤ÎÊý¸þÀ¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢±Ê°æ½¨¼ù´ÆÆÄ¡Ê¿À¸ÍSD¡Ë¡¢ËÙ¹§»Ë´ÆÆÄ¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹´ÆÆÄ¡Ë¡¢¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤Î3¿Í¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2021¡Á2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¤Þ¤À¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¼ÔÃæ¿´¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¡ÊÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡á¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¤ä¡Ê»³ËÜ¡ËÍý¿Î¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤é¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼´¤òºî¤ì¤Ê¤¤Æñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂ´¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤â°ú¤Â³¤¡¢ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¦¥Á¤Î¾ì¹ç¤Ï°ìÈÖ¼ê¤Î¿Íºà¤Ï³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£2021Ç¯²ÃÆþ¤ÎÎ¿²æ¤ä2022Ç¯²ÃÆþ¤ÎÃ«¸ý¡Ê±ÉÅÍ¡áÀîºê¡Ë¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢É¬¤º¤·¤âÁ´°÷¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÇúÈ¯Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤Ë³ÎÎ©¤·¤¿¡È¥Ù¡¼¥¹¡É
¡¡¹¾¿¬¶¯²½ÉôÄ¹¤ÏÀ¸¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢2022Ç¯6·î¤Ë¾ëÊ¡´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¶¥Áè°Õ¼±¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Áª¼ê¸Ä¡¹¤âÁ°¸þ¤¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏJ1¾º³Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ëã·Æ£¸ùÍ¤¡¢¹ËÅçÍªÅÍ¡Ê¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¡Ë¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÇÉë¤¤¤¿ÎÓ¾°µ±¤¬²ÃÆþ¡£À÷Ìî¤â2022Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áª¼êÁØ¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Öã·Æ£¸ùÍ¤¤òÎã¤Ëµó¤²¤ë¤È¡¢ËÍ¼«¿È¡¢²£ÉÍFC¤Î»î¹ç¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¦¥Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤¦¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ïµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢±¿Æ°ÎÌ¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢¤è¤¯2023Ç¯Åö»þ¤Î¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èà¤Î¤è¤¦¤Ë³°¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¬»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Êä¶¯¸õÊä¤Î¿Íºà¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾õ¶·¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡£Â¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î°ÜÀÒÁÈ¤ÈÂçÂ´Áª¼ê¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¼Ô¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍ»¹ç¤·¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¡¼¥à¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¶¤é¤¶¤ëËÜ²»¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Îºî¶È¤ò¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹¤¯±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿J1¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Àª¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤â³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤Î¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï¡Ø¥Ù¡¼¥¹¤¬Û£Ëæ¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¹¶·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼éÈ÷¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ò¾ëÊ¡¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤êÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸·¤·¤µ¤ÏËÍ¤â³°¤«¤é¸«¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤éÉ¬¤ºÊÑ¤ï¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ëÊ¡¤µ¤ó¤Î²¼¤Ë¤¤¤ë¿¹²¼¡Ê¿Î»Ö¡Ë¥³¡¼¥Á¡¢ÏÂÅÄ¡Ê°ìÏº¡Ë¥³¡¼¥Á¤â¾ëÊ¡¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤À¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈà¤é¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÎJ1Éüµ¢¡¦Ä©Àï¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï2023Ç¯J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤ÇÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ò·âÇË¤·¡¢2008Ç¯°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¹Ô¤¤òÃ£À®¤¹¤ë¡£Æ±Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¿Í·ïÈñ¤Ï7²¯7000Ëü±ß¤ÇJ¥ê¡¼¥°60¥¯¥é¥Ö¤ÇÃæ°Ì¤Îµ¬ÌÏ¡£2025Ç¯¤Î¿å¸Í¤Ï5²¯±ßÄøÅÙ¤ÇJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤¤¤¦Î¥¤ì¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤â·è¤·¤Æ½áÂô¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÅê¤¸¤¿¤ª¶â¤ËÀ®ÀÓ¤¬ÈæÎã¤·¤Æ¤¯¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹ÅØÎÏ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤ª¼ê¾å¤²¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬Åö»þ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áª¼ê¤¬À®Ä¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¹â¤¤°ÜÀÒ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢¾º³Ê¸å¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é°ÜÀÒ¶â¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤é¶¯²½Éô¤â¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹¾¿¬¶¯²½ÉôÄ¹¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¸½¾ì¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤·¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë»ñ¶âµ¬ÌÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¤Ë¥Û¡¼¥à¤òÃÖ¤¯¥¯¥é¥Ö¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤âÂç¤¤¯¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¹â¤Ï37²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏµþÅÔ¥µ¥ó¥¬FC¤ä¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤È¤Û¤ÜÆ±µ¬ÌÏ¡£¤«¤Ä¤Æ»ñ¶âÆñ¤ËÉÎ¤·¤¿Ì¾Ìç¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î´èÄ¥¤ê¡¢ÉÒÏÓ¶¯²½¥È¥Ã¥×¤Î¿ÔÎÏ¡¢¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÅØÎÏ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢V»ú²óÉü¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÂè3²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë¡Ê¸µÀî±Ù»Ò / Etsuko Motokawa¡Ë