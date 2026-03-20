¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡¢¤¢¤Î´¶Æ°¤ÎÌ¾±éµ»¤ò¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ë¡ª2¿Í¤Î¶¯¤¤å«¤Ë¹õÌøÅ°»Ò¤â´¶Æ°
ËÜÆü3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡ÙÆÃÊÌÊÔ¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ËÊüÁ÷¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢ÆüËÜÀª»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤³¤È»°±ºÍþÍèÁª¼ê¤ÈÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ÖTEAM JAPAN¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¡¼¥Ä¤Ë¸Ä¿ÍÀï¤Î¶â¥á¥À¥ë¡¢ÃÄÂÎÀï¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤¿»°±º¡õÌÚ¸¶Áª¼ê¡£
¡Ö¶á¤¯¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÍê¤à¹õÌøÅ°»Ò¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹õÌø¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯½Å¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë½Å¤¤¤Î¡©¡×¤È¤½¤Î½ÅÎÌ´¶¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¹õÌø¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤É¤¦¤·¤è¤¦¡ª¡¡»ä¤¬¤È¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Á¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¥º¥Ã¥·¥ê¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤·¤Æ2¿Í¤â¾Ð´é¤Ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¡¼¥É¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤ªÂê¤Ë¤½¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤à¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´ë²è¡Ö¥«¡¼¥É¥È¡¼¥¯¡×¡£
ºÇ½é¤ËÌÚ¸¶Áª¼ê¤¬°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£¤³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¤Ë¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¡£
ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï7°ÌÆþ¾Þ¤ò¤Ï¤¿¤·¡¢¡Ö¼¡¤Ï¡¢²¿¿§¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥á¥À¥ë¤ò¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿»×¤¤¤È¤Ï¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ýÏ¿¤Î3»þ´ÖÁ°¡¢2¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯Î©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤È¤Ï¡©
¢¡¶â¥á¥À¥ë±éµ»¤ò¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë
º£²ó¤ÎÆÃÊÌÊÔºÇÂç¤Î¤ß¤É¤³¤í¤Ï¡¢¡Ö´¶Æ°¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¡×¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£2¿Í¤¬¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î±éµ»¤òÅö»þ¤Î»×¤¤¤È¤È¤â¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤º¤ÏÃÄÂÎÀï¤Î±ÇÁü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë²û¤«¤·¤¤¡Ä¡£µîÇ¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹»°±ºÁª¼ê¡£ÃÄÂÎÀïÄ¾Á°¡¢·èµ¯½¸²ñ¤ÇÌÚ¸¶Áª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿Ç®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
ÆÀ°Õ¤Î¥ê¥Õ¥È¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥ß¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸Ä¿ÍÀï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Õ¥È¤Î¼ºÇÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ï¤Þ¤À¸«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¡Ê»°±º¡Ë¡¢¡Ö1²ó¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÌÚ¸¶¡Ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â½é¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
ÌÚ¸¶Áª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤Î7Ç¯¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¯¤ÆÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Öº£¡Ê±ÇÁü¤ò¡Ë¸«¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯¿´¤ËÍè¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¡£
»°±ºÁª¼ê¤Ï¡Ö»î¹ç´ü´ÖÃæ¤ËÎ¶°ì¤¯¤ó¤¬µã¤¯¤³¤È¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È»î¹çÄ¾¸å¤ÏÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¤³¤³¤Ïº£¤Þ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Ê¬¡¢²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È·è°Õ¤·¡¢Îå¤Þ¤·Â³¤±¤¿ÈëÏÃ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
À¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤Î±éµ»¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯»Ë¾åºÇÂç¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÈÂçµÕÅ¾V¡É¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢2¿Í¤¬¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Ä¤¯¤¹¡£
ÅöÆü¤ÎÄ«¡¢¥ê¥ó¥¯¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢±¿Ì¿¤Î1Æü¤ò¤¿¤É¤ë¡£Á°Æü¤Î¥ß¥¹¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÚ¸¶Áª¼ê¤Ï¡¢¸ø¼°Îý½¬¤Ç¤âÄ´»Ò¤¬½Ð¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Íî¤Á¹þ¤àÈà¤òÊ³µ¯¤µ¤»¤¿»°±ºÁª¼ê¤Î±éµ»Ä¾Á°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ï¡©
¤µ¤é¤ËÉ¹¾å¤Î±éµ»Ãæ¡¢ÌÚ¸¶Áª¼ê¤¬»°±ºÁª¼ê¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©¡¡´¶Æ°¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥é¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡È¾×·â¤Î»ö¼Â¡É¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¡Í£°ìÌµÆó¤Îå«¤Ë¹õÌø¤â´¶Æ°¡ª
¡Ö¾Ú¸À¡×¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢ÌÚ¸¶Áª¼ê¤Î²áµî¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤ä¡¢¥Ú¥¢ÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿²¸»Õ¤é¤¬Â³¡¹VTR½Ð±é¤ò¤Ï¤¿¤¹¡£
º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÃ¯¤âµ¿¤¦Í¾ÃÏ¤Î¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·ëÀ®¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ñÀ×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
½é¤á¤Æ°ì½ï¤Ë³ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö±¿Ì¿¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌÚ¸¶¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»°±º¡Ë¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¶¯¤¤å«¤Ë¡¢¹õÌø¤Ï¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¡×¤È¤Ò¤¿¤¹¤é´¶Æ°¤·¤Æ¡Ä¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ëº¤ì¤â¤Î¤¬Â¿¤¹¤®¤ë!?¡¡¤È¤¤¤¦»°±ºÁª¼ê¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤ä¡¢Îý½¬µòÅÀ¡¦¥«¥Ê¥À¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°áÁõ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¥È¡¼¥¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¹±Îã!?¡¡¹õÌø¤Ë¤è¤ë¡È¶ÚÆù¥Á¥§¥Ã¥¯¡É¤Ç¤Ï¡¢ÌÚ¸¶Áª¼ê¤Î±£¤ì¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ö¤ê¤¬¤¢¤é¤ï¤È¤Ê¤ë¡£