¡ÚM¥ê¡¼¥°¡Û¤¿¤Ã¤¿1»î¹ç¤Ç·Ê¿§¤¬·ãÊÑ¡ª¡¡É÷ÎÓ²Ð»³¡¦±Ê°æ¤¬µÏ¿ÅªÂçÇÔ¡¡MVP¤ËÀÖ¿®¹æ¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÀ¼¤Ä¤Þ¤é¤¹
¡¡Ëã¿ý¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè2»î¹ç¤ËEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡Ê¤³¤¦¤¹¤±¡¢ºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¥¹¥³¥¢¤ÎMVPÁè¤¤¤Ç¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¤Æ¤¤¤¿±Ê°æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±Ê°æ¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¸ø³«
¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¢BEAST X¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¤³¤ÎÆü¡£Âè1»î¹ç¤ÏBEAST X¤Î²¼ÀÐ·á¡ÊÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡Ë¤¬ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤òÃ¥¼è¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óMVPÁè¤¤¤Ç¼ó°Ì¤Î±Ê°æ¤Ë¤ï¤º¤«13.4¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Þ¤ÇÆùÇö¡£Âè2»î¹ç¡¢BEAST¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë²¼ÀÐ¤¬Ï¢Åê¤·¡¢ÂÐ¤¹¤ëÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Ï·Þ¤¨·â¤Ä·Á¤Ç±Ê°æ¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±Âî¤·¤¿³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤ÎÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢°Ê²¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤âMVPÁè¤¤¤Ï¼ÍÄø·÷Æâ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë±Ê°æ¡¢²¼ÀÐ¡¢ÂìÂô¤Î3¼Ô¤Ïº£µ¨¤«¤éÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ºÇÂ¿¥È¥Ã¥×¾Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â13¾¡¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÂÐ¶É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»Ä¹ó¤Ë¡¢ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£±Ê°æ°Ê³°¤Î3¿Í¤¬4ËüÅÀ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤Ç¡¢±Ê°æ¤Ï°ìÅÙ¤âÏÂÎ»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ý3ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¤¤ÊÈ¢¥é¥¹¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÅì3¡¦0ËÜ¾ì¤Î¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Àõ°æÆ²´ô¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤Î¼·ÂÐ»Ò¤Ø¤ÎÊü½Æ¤Ï¡¢ÜÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥É¥é¤¬Áý¤¨¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¼·ÂÐ»Ò¡¢¥É¥é4¡¢ÀÖ¡¢Î¢4¤Î»°ÇÜËþ¡¢24000¤È¤¤¤¦µÏ¿Åª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²¼ÀÐ¤Ï2Ãå¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¤¬¤é¤â4ËüÅÀ¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£¤Þ¤¿¡¢3Ãå¤ÎÂìÂô¤Ï40900ÅÀ¡£¤³¤ì¤ÏM¥ê¡¼¥°»Ë¾å3Ãå¤ÎºÇ¹âÆÀÅÀ¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£3¿Í¤¬¥×¥é¥¹¤¹¤ëÃæ¡¢Á´¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò±Ê°æ¤¬°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÐ¶É¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë°ú¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤È¢¥é¥¹¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±Ê°æ¡£»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö·ë²Ì¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÄËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤¦¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤½¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤Ä¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê4»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ç¤³¤ó¤ÊÆüÏÂ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤À¤«¤é¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¾æ¤ËÀ¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î1»î¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¿ô¥õ·î´Ö¸Ä¿Í¥¹¥³¥¢¤Ç¼ó°Ì¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿±Ê°æ¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Ë´ÙÍî¡£¤Þ¤¿¡¢4Ãå²óÈòÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â½ÂÃ«ABEMAS¡¦ÇòÄ»æÆ¤ËÈ´¤«¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Ï2°Ì¡¦³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤Ë¤ï¤º¤«45.6¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ÂÂÙ¤È¸«¤é¤ì¤¿¼ó°ÌÄÌ²á¤Ë²«¿§¿®¹æ¤¬ÅÀÅô¡£»Ä¤ê2Æü¡¢4»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤À¡£MVP¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë±Ê°æ¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡£Áª¼ê·óÇ¤¤ÎÆó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±Ê°æ¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¸ø³«
¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¢BEAST X¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¤³¤ÎÆü¡£Âè1»î¹ç¤ÏBEAST X¤Î²¼ÀÐ·á¡ÊÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡Ë¤¬ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤òÃ¥¼è¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óMVPÁè¤¤¤Ç¼ó°Ì¤Î±Ê°æ¤Ë¤ï¤º¤«13.4¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Þ¤ÇÆùÇö¡£Âè2»î¹ç¡¢BEAST¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë²¼ÀÐ¤¬Ï¢Åê¤·¡¢ÂÐ¤¹¤ëÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Ï·Þ¤¨·â¤Ä·Á¤Ç±Ê°æ¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±Âî¤·¤¿³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤ÎÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢°Ê²¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤âMVPÁè¤¤¤Ï¼ÍÄø·÷Æâ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë±Ê°æ¡¢²¼ÀÐ¡¢ÂìÂô¤Î3¼Ô¤Ïº£µ¨¤«¤éÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ºÇÂ¿¥È¥Ã¥×¾Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â13¾¡¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÐ¶É¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë°ú¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤È¢¥é¥¹¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±Ê°æ¡£»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö·ë²Ì¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÄËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤¦¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤½¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤Ä¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê4»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ç¤³¤ó¤ÊÆüÏÂ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤À¤«¤é¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¾æ¤ËÀ¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î1»î¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¿ô¥õ·î´Ö¸Ä¿Í¥¹¥³¥¢¤Ç¼ó°Ì¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿±Ê°æ¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Ë´ÙÍî¡£¤Þ¤¿¡¢4Ãå²óÈòÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â½ÂÃ«ABEMAS¡¦ÇòÄ»æÆ¤ËÈ´¤«¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Ï2°Ì¡¦³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤Ë¤ï¤º¤«45.6¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ÂÂÙ¤È¸«¤é¤ì¤¿¼ó°ÌÄÌ²á¤Ë²«¿§¿®¹æ¤¬ÅÀÅô¡£»Ä¤ê2Æü¡¢4»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤À¡£MVP¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë±Ê°æ¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡£Áª¼ê·óÇ¤¤ÎÆó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£