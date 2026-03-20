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01 UP TO YOU
02 Déjàvu
03 MILLENNIUM
04 Sweetest Coma Again
05 inside you
06 gravity
07 absorb
interval
08 Metamorphosis
09 G.
10 IN SILENCE
11 I for You
12 BLACK AND BLUE
13 ROSIER
14 TONIGHT
encore
15 LUCA
16 WISH
W.encore
17 HOLY KNIGHT
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10·î17Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
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