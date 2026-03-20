¡Ö¹õÈÄ¤ËÈðëîÃæ½ý¡¢Î®¤µ¤ì¤¿º¬¤âÍÕ¤â¤Ê¤¤±½¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦50Âå½÷À¡Ë
¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤Î50Âå½÷À¡¦·°¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë°ìÉô¤ÎÆ±µéÀ¸¤«¤é¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤¦2ÅÙ¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Î¿Í¤Ë¡¢ÆÏ¤±¤¿¤¤¤³¤Îµ¤»ý¤Á
Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ê·°¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤É¤ó¤É¤óÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤¬......¡£
¡ã·°¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¡ä
»ä¤¬¤Þ¤ÀÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¤À³Ê¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ç²¿¤´¤È¤Ë¤â°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤«¤éÈæ³ÓÅªÀ®ÀÓ¤â¤è¤¯¡¢ÀèÀ¸Êý¤«¤é¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¿ä¤µ¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤ËÀ¸ÅÌ²ñ¤ËÆþ¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢ÀèÀ¸Êý¤«¤é²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚ¤ä¸åÇÚ¤«¤é¤âÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¡ÖÆÃÊÌ°·¤¤¡×¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Æ±³ØÇ¯½÷»Ò¤Î°ìÉô¤«¤é¤Ï½¸ÃÄÌµ»ë¤ä¹õÈÄ¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¡¢¿¿¼Â¤Ç¤Ê¤¤ÏÃ¤òÎ®¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤Ò¤É¤¤¤¤¤¸¤á¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼þ°Ï¤ÎÍ§Ã£¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤...
°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎÞ¤¹¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¼þ°Ï¤ÎÍ§Ã£¤Ï¶¯¤¤½÷»Ò½¸ÃÄ¤¬ÉÝ¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï»ä¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¹»À¸³è¤ÎÁ´¤Æ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¶¹´Ö¤Ç¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤ò¾Ð¤ï¤»¤è¤¦¤ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤³Ú¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë......¡£
¾Ð¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹ÔÆ°¤òÃË»Ò¤«¤éÃã²½¤µ¤ì¤Æ¤âµ¤¤Ë¤â¤»¤º¡¢°ì»þÎ¿¤®¤ÎÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤Ë²¹¤«¤¯¡¢Âç¤¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ËÌÅç¤µ¤ó¡£
¥¹¥Þ¥Û¤â¤Ê¤¤¤¢¤Î»þÂå¡¢¿Ê³Ø¤Ç´Ä¶¤¬Âå¤ï¤êÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢50Âå¤Îº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âºÇ½é¤Ë¡Ö¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤Í§Ã£¤Ç¤¹¡ª¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤»×¤¤½Ð¡×¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¡ª
Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤......¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¤¤¡ª¡×¤ò¿´¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¿ÆÀÚ¼«Ëý¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¿ÆÀÚÌÜ·âÃÌ¡×¤Ê¤É¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉ¼ÔÅê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°X¡Ê¡÷jtown_net¡Ë¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥á¡¼¥ë¡Êtoko@j-town.net¡Ë¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¡Ê¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢500Ê¸»úÄøÅÙ¡Á¡Ë¡¢ÂÎ¸³¤Î»þ´ü¡¦¾ì½ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢Ç¯Îð¡Ê20Âå¡¢30Âå¤Ê¤ÉÂç¤Þ¤«¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¡Ë¡¢ÀÊÌ¤òÌÀµ¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈëÌ©¤Ï¸·¼é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨ËÜ¥³¥é¥à¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÇÛÎ¸¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¸³ÃÌÃæ¤Î¾ì½ê¤ä¸ÇÍÌ¾»ìÅù¤Î¾ðÊó¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
Ì¼¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò°é¤Æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤ÎÍ¥¤·¤µ¡×¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ìÅÙ²ñ¤Ã¤Æ¡Ö¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª