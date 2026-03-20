¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥ªー¥×¥ó Âè3Æü ¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥¹ ¥Á¥Á¥Ñ¥¹ vs ¥¢ー¥µー ¥Õ¥§¥êー
¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î19Æü～2026Ç¯3·î30Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥« ¥Þ¥¤¥¢¥ß, ¥Õ¥í¥ê¥À
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥¹ ¥Á¥Á¥Ñ¥¹] 2 - 0 [¥¢ー¥µー ¥Õ¥§¥êー]
¡¡¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥ªー¥×¥óÂè3Æü¤¬¥¢¥á¥ê¥« ¥Þ¥¤¥¢¥ß, ¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥¹ ¥Á¥Á¥Ñ¥¹¤È¥¢ー¥µー ¥Õ¥§¥êー¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥¹ ¥Á¥Á¥Ñ¥¹¤¬6-1¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥¹ ¥Á¥Á¥Ñ¥¹¤¬7-6¤ÇÀ©¤·¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥¹ ¥Á¥Á¥Ñ¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-03-20 05:42:08 ¹¹¿·