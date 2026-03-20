´Ú¹ñÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Î»ö¼Â¾åÉõº¿¤Ë¶ì¤·¤à¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îß°ÞÜ¿·Ê¹¤Ï18Æü¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í¢Á÷¤ÎÍ×¾×¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Î»ö¼Â¾å¤ÎÉõº¿¤¬´Ú¹ñÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤È¤ÎÀïÁè¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ò¾·¤¡¢Àï¾ì¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¹¤âÃæÅì¤«¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í¢Æþ¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÇØ·Ê¤È¤¹¤ë¾×·â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤½¤·¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤â¥³¥¹¥ÈÁý¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥ê¥¹¥¯³ÈÂç¤È¤¤¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤·¡¢¡ÖÃæ¤Ç¤âÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë´Ú¹ñ·ÐºÑ¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÀÈ¼åÀ¤«¤é¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¾×·â¤¬µÞÂ®¤Ë¶¯Îõ¤ÊÄË¤ß¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
3·î½é½Ü¡¢È¾Æ³ÂÎ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë´Ú¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï2ÆüÏ¢Â³¤ÇµÞÍî¤·¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤¿¡£³ô²Á¤Ï¤½¤Î¸å²óÉü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÅ»Ò¶È³¦¤Ç¤Ï¸¶ºàÎÁ¥³¥¹¥È¤ÎÉéÃ´¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Ê¤É¤Î´ë¶È´´Éô¤È²ñ¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤ÎÍ¿ÅÞµÄ°÷¤Ï¡¢ÀïÁè¤ÎÄ¹´ü²½¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤ò¾·¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤¬·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ï¸¶Ìý¤ÎÌó70¡ó¡¢±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡ÊLNG¡Ë¤ÎÌó20¡ó¤òÃæÅì¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Î¶ÛÄ¥¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼ûµë¤ÎÉÔ°ÂÄêÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢¤Þ¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ÏÊªÎ®¡¦À¸»º¥³¥¹¥È¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ´ë¶È¤ÎÍø±×¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¹½Â¤¤Ï²½ÀÐÇ³ÎÁ¤¬Ãæ¿´¤À¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂ¿¤¯»È¤¦È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ÏÀÐÌý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¡£¥«¡¼¥Í¥®¡¼¹ñºÝÊ¿ÏÂ´ð¶â¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë13Æü·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤¬¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í¢Æþ¼ûÍ×¤ÈÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ±¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¼çÆ³ÅªÃÏ°Ì¤òµðÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤¬È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤Î³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼ûÍ×¤â¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µþµ¦Æ»ÃæÉô¤ÎÎ¶¿Î»Ô¤Ç·úÀß¤¬¿Ê¤àÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢2027Ç¯¤Ë°ìÉô¤Î²ÔÆ¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥â¥ê¡¼È¾Æ³ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÆ³ÅªÃÏ°Ì¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤À¤¬¡¢µþµ¦¸¦µæ±¡¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼É¾²Á¤Ë¤è¤ë¤ÈÎ¶¿Î¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Î²ÔÆ¯¤Ë¤Ï16¥®¥¬¥ï¥Ã¥È¡ÊGW¡Ë¤òÍ×¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¡ÊÌó94GW¡Ë¤ÎÌó17¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¤ÏÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ø¥ê¥¦¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¢Æþ¤Î64¡¥7¡ó¤ò¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀïÁè¤Î±Æ¶Á¤Ç¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Î»ÜÀß¤¬3·î½é½Ü¤Ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¼Ò¤ÏLNG¡¢¥Ø¥ê¥¦¥à¤ÎÀ¸»º¤òÄä»ß¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë½ÁÇ¤Ç¤â´Ú¹ñ¤ÏÍ¢Æþ¤Î98¡ó¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë·üÇ°¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡ØÂåÂØ¶¡µë¸»¤òÃµ¤¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ñÆâÀ¸»º¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÃæÅì¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¡Ù¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¶¡µë¤ÎÃæÃÇ¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¯¾ì¹ç¡¢ÉÔÂ¤ä²Á³Ê¾å¾º¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌîÃ«¡Ë