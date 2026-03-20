¶âÉðÃ£É§»á¤¬¿·¼ÒÄ¹CEO¤Ë½¢Ç¤¡ª ÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î°ÛÆ°¡×
µ»ö¥Ý¥¤¥ó¥È2026Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò°ÛÆ°¤Ç¤¹¡£¶âÉðÃ£É§»á¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¼ÒÄ¹CEO¤Ë½¢Ç¤Í½Äê¤Ç¤¹¡£À¾¸¶ÌÐ»á¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¼ÒÄ¹CEO¤òÂàÇ¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï2026Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î°ÛÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Î×»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ç·èµÄ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê·Ð±ÄÂÎÀ©¤ÎÀáÌÜ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ä±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤ò¼ê¤¬¤±¤ë´ë¶È¤ÎÆ°¤¤ò¡¢Áá¤á¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÆÉ¼Ô¤Ë¤â´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î°ÛÆ°¡×
½¢Ç¤Í½ÄêÆü¡§2026Ç¯4·î1Æü½¢Ç¤Í½Äê¼Ô¡§¶âÉð Ã£É§ÂàÇ¤¼Ô¡§À¾¸¶ ÌÐ
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢ÁÐÆü¤Ç¼¹¹ÔÌò°÷ ¼«Æ°¼ÖËÜÉô ËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¶âÉðÃ£É§»á¤¬¡¢ÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó ¼ÒÄ¹ CEO¤Ë½¢¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¸½ÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó ¼ÒÄ¹ CEO¤ÎÀ¾¸¶ÌÐ»á¤ÏÂàÇ¤¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¿·¤¿¤Ê¥È¥Ã¥×¤Î¤â¤È¤Ç¼¡¤ÎÂÎÀ©¤Ø°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Î¿Í»öÈ¯É½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼è°úÀè¤ä¶È³¦¤òÄÉ¤¦ÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ö¶È¤ÎÂÉ¼è¤ê¤òÃ´¤¦¿ÍÊª¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Îº£¤ÎÆ°¤¤ò¼êÃ»¤ËÇÄ°®¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀáÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Î»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¼è°úÀè¤ä¡¢´ë¶È¤ÎÂÎÀ©ÊÑ¹¹¤òÄÉ¤¤¤¿¤¤ÆÉ¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î°ÛÆ°¤Ï2026Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò°ÛÆ°¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©
¶âÉðÃ£É§»á¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó ¼ÒÄ¹ CEO¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Q. ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î°ÛÆ°¤Ï¤¤¤ÄÉÕ¤±¤Ç¤¹¤«¡©
ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î°ÛÆ°¤Ï2026Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤Ç¤¹¡£
Q. ÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ä±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¶âÉðÃ£É§»á¤¬¿·¼ÒÄ¹CEO¤Ë½¢Ç¤¡ª ÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î°ÛÆ°¡× appeared first on Dtimes.