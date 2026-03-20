ºå¿À¡¦ÃæÀî¡¡£Ï£ÐÀï¡È»°´§²¦¡É¼ÍÄø·÷¡¡³«Ëëº¸ÍãÃ¥¤¦»Ä¤ê£³Àï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡×
¡¡ºå¿À¤ÎÃæÀîÍ¦ÅÍÊá¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡È»°´§²¦¡É¤ò¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÂª¤¨¤ëÃæ¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ÖÌµÍß¡×¤ò¶¯Ä´¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤òÉð´ï¤Ë¡¢µ¤Éé¤ï¤º¼«Á³ÂÎ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢³«Ëëº¸Íã¤ÎºÂ¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¹â¹»µå»ù¤¿¤Á¤¬À»ÃÏ¤ÇÇ®Àï¤ò±é¤¸¤ëÎ¢¤Ç¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¤ÏÃæÀî¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÂÇµå²»¤¬¶Á¤¯¡£µå½ÕÅþÍè¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤â¸À¤¨¤ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤ÇÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡È»°´§²¦¡É¤Ë¡¢·ìµ¤À¹¤ó¤Ê¼ã¸×¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´£±£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨¤Ï¡¦£³£¶£±¤Ç£³°Ì¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ë£±ËÜº¹¤Î£²ËÜÎÝÂÇ¤Ç£·°Ì¥¿¥¤¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë£µÂÇÅÀº¹¤Î£·ÂÇÅÀ¤Ï£¶°Ì¥¿¥¤¤ÈÂÇ·â»°´§¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ÂÇÎ¨¤Ï¡¦£µ£µ£¶¤Ç¤³¤Á¤é¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¡£²¾¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï£²£°Ç¯¤ÎÂç»³°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ë¤â¡Ö²¿¤âÊÌ¤ËÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¡£¤¢¤¨¤ÆÌµÍß¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¹¥·ë²Ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö£°¡Ý£°¤ÇÏ»²óÎ¢¤ÇÀèÆ¬¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¡ÊÎÝ¤Ë¡Ë½Ð¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ËÅ°¤·¤¿¡×¡£ºòÇ¯¤Ï¥Á¡¼¥à¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¢¤Þ¤êÂÇ·â¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤ÏÂÅÄ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤«¤é¡È¶â¸À¡É¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤¯¤é¤¤¤Ë¡Ø¤â¤¦£±²ó¿¶¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¡£ÂÇµå¤Ë±Ô¤µ¤¬Áý¤·¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£·ë²Ì¤Ë¤ÏÌµÍß¤Ë¡£ÆâÍÆ¤Ë¤ÏìÅÍß¤Ë¡£¤½¤ì¤¬º£¤ÎÃæÀî¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î·Ð²á¤Ï½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¡£Ä¾¶á£±£°»î¹çÏ¢Â³¤ÇÃæ¼´¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»û¤é¤â·üÌ¿¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢³«Ëëº¸Íã¤Ï¤Û¤Ü¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤èµå½ÕÅþÍè¤ÎÂ²»¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡££²£°Æü¤«¤é¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎºÇ¸å¤Î£³Ï¢Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£¤³¤³¤Ç¡È»°´§²¦¡É¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¹¤®¤º¼«Á³ÂÎ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÃæÀî¤é¤·¤¤¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÁ°¾¥Àï¤òºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£