¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥ªー¥×¥ó Âè3Æü ¥Ç¥Ë¥¹ ¥·¥ã¥Ý¥Ð¥í¥Õ vs ¥Ü¥Æ¥£¥¯ ¥Ð¥ó ¥Ç ¥¶¥ó¥À¥¹¥Õ¥ë¥×
¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î19Æü～2026Ç¯3·î30Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥« ¥Þ¥¤¥¢¥ß, ¥Õ¥í¥ê¥À
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥Ç¥Ë¥¹ ¥·¥ã¥Ý¥Ð¥í¥Õ] 0 - 2 [¥Ü¥Æ¥£¥¯ ¥Ð¥ó ¥Ç ¥¶¥ó¥À¥¹¥Õ¥ë¥×]
¡¡¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥ªー¥×¥óÂè3Æü¤¬¥¢¥á¥ê¥« ¥Þ¥¤¥¢¥ß, ¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥Ç¥Ë¥¹ ¥·¥ã¥Ý¥Ð¥í¥Õ¤È¥Ü¥Æ¥£¥¯ ¥Ð¥ó ¥Ç ¥¶¥ó¥À¥¹¥Õ¥ë¥×¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ü¥Æ¥£¥¯ ¥Ð¥ó ¥Ç ¥¶¥ó¥À¥¹¥Õ¥ë¥×¤¬7-5¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥Ü¥Æ¥£¥¯ ¥Ð¥ó ¥Ç ¥¶¥ó¥À¥¹¥Õ¥ë¥×¤¬6-3¤ÇÀ©¤·¡¢¥Ü¥Æ¥£¥¯ ¥Ð¥ó ¥Ç ¥¶¥ó¥À¥¹¥Õ¥ë¥×¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-03-20 04:42:07 ¹¹¿·