¡Úµð¿Í¡Û£¶£´Ç¯¤Ö¤ê¿·¿Í³«ËëÅê¼êÈ´¤Æ¤¡¡ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤ËÂ÷¤¹àÅÒ¤±á¤Î¿¿°Õ
¡¡µð¿Í¤¬º£µ¨¤Î³«Ëë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£´¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤ËÂ÷¤¹¡£¿·¿Í¤Î³«ËëÅê¼ê¤ÏµåÃÄ¤Ç¤Ï£±£¹£¶£²Ç¯¤Î¾ëÇ·ÆâË®Íº°ÊÍè¡¢£¶£´Ç¯¤Ö¤ê¡£ºÇÍÎÏ¸õÊä¤À¤Ã¤¿»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Î¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤ò¼õ¤±¤¿¶ÛµÞÁ¼ÃÖ¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤ÏÃ±¤Ê¤ëÂåÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤Ë¤¢¤¨¤ÆÂçÉñÂæ¤òÆ§¤Þ¤»¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÃÝ´Ý¤Ïº£µ¨¡¢¼ÂÀï£µ»î¹ç¤Ç·×£±£³¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¡£ÀèÈ¯¸õÊä¤ÎÃæ¤Ç¤âºÝÎ©¤Ä·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£µ¡Ë¤â¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£¸½¾õ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢³«Ëë¤òÇ¤¤»¤ë¤À¤±¤ÎÆâÍÆ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥¹¥¯¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¿·¿Í¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê£²£·Æü¤Î³«ËëÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Çºòµ¨²¦¼Ô¡¦ºå¿ÀÂÇÀþ¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£³«ËëÀïÆÃÍ¤Î¶õµ¤¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢½øÈ×¤Ë»Íµå¤ä¼ºÅê¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ìÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏËÜ¿Í¤Î¼«¿®¤äº£¸å¤Îµ¯ÍÑÊý¿Ë¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤«¤Í¤º¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤Æ°ÂÁ´ºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿½Å°µ¹þ¤ß¤ÇÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¡¢¤³¤ÎÈ´¤Æ¤¤Ë¤Ï¤Ë¤¸¤à¡£Æâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£´£³¡Ë¤¬¡Ö»îÎý¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡£ËÜ¿Í¤â¤½¤¦»×¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ï¤³¤ÎÂçÌò¤òÃ±¤Ê¤ë´í¸±¤ÊÅÒ¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÝ´Ý¤¬°ìÃÊ³¬¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤ÎÉñÂæ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö¤ÎÃÝ´Ý¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Á³ÂÎ¡£¿·¿Í¤¬³«ËëÀï¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ì¤ÐµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡£ÂçÃÀ¤ÊÈ´¤Æ¤¤¬¡¢µð¿Í¤Î¿·»þÂå¤ò¹ð¤²¤ë°ì¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£