Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«Ëë¤Þ¤ÇÌó1Ç¯È¾¤ÈÇ÷¤ê¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢ 2023Ç¯9·î6Æü»£±Æ Âçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è¡Ó

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä´ü´Ö¤ò2028Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¡£
¡¡±¿±Ä¼çÂÎ¤ÎÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö½é¤Ïº£Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë3·îËö¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÍýÍ³¡£

Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«Ëë¤Þ¤ÇÌó1Ç¯È¾¤ÈÇ÷¤ê¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢ 2023Ç¯9·î6Æü»£±Æ Âçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è¡Ó
³«ËëÁ°¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á°­¤¤¡×¤ÈÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¤¬...¸½ºß¤Ç¤Ï´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬1200²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿

¡¡ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯10·î¤ÎÊÄËë°Ê¹ß¤â¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Î³«Å¹¤ä¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤¬Áê¼¡¤®¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡º£Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾å¤²¤Ï1291²¯±ß¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÎÁ¤È¤·¤Æ63²¯±ß¤¬¶¨²ñ¤Î¼ýÆþ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£4·î°Ê¹ß¤ÏËüÇî¤Ë½ÐÅ¸¡¦¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ë¤âÍ­½þ¤Ç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÍøÍÑ¤òÇ§¤á¤ë¡£

ÊÄËë¸å¤âÂ³¡¹¡¢¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥°¥Ã¥º¡É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¹¥È¥¢¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡Ò2026Ç¯1·î30Æü»£±Æ ¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ó

¡¡ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Î½½ÁÒ²íÏÂ²ñÄ¹¡Ê½»Í§²½³Ø²ñÄ¹¡¦·ÐÃÄÏ¢Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¹­¤¯»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¬¥·¡¼¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥È¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÍÙ¤ë¡È¤³¤ß¤ã¤¯¡É¡Ò2025Ç¯9·î8Æü»£±Æ Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¡Ó

¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿ÌÜ¶Ì¾õ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡Ö¤³¤ß¤ã¤¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»äÅª¤Ë»È¤¦ÈÏ°Ï¤Ç¼êÀ½¥°¥Ã¥º¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏÈó±ÄÍø¤«¤Ä¸Ä¿Í¤Ç³Ú¤·¤àÌÜÅª¤Ç¤¢¤ì¤ÐSNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤äÈÎÂ¥¤Ø¤Î³èÍÑ¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£