Ë§º¬µþ»Ò¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×¤Ç¥Ù¥¹¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É¼ç±é½÷Í¥ÉôÌç£±°Ì¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°¦¤ò¹þ¤á¤¿ºîÉÊ¡×¡¡ËÜÅÄ¶ÁÌð¤¬½õ±éÇÐÍ¥ÉôÌç£±°Ì
¡¡½÷Í¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¤ÈÇÐÍ¥¤ÎËÜÅÄ¶ÁÌð¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡¡¥Ù¥¹¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¾åÇÈ¡¦ÇÛ¿®¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ£²£°£²£µÇ¯¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥É¥é¥Þ¤ò·èÄê¤¹¤ë¾Þ¤Ç¡¢º£²ó¤¬½é³«ºÅ¡£Ë§º¬¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×¤Ç¼ç±é½÷Í¥ÉôÌç£±°Ì¡¢¶¦±é¤ÎËÜÅÄ¤Ï½õ±éÇÐÍ¥ÉôÌç£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£´·î´ü¤ÎºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ë§º¬¤Ï¡¢¼õ¾Þ¤Ë¡Ö²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£ºîÉÊ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤ÆºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°¦¤ò¹þ¤á¤¿ºîÉÊ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤À¤Ã¤¿ËÜÅÄ¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¡£Æü¾ï¤ËÉ¬¤º¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò¡¢Æü¡¹¤«¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤Ï¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¥¥¹¥·¡¼¥óÉôÌç¤Ç¤â£±°Ì¤È£²°Ì¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢£¶¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ËÜÅÄ¤Ï¡Ö£±¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤òÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¡££¶´§¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¡¢½é¶¦±é¤À¤Ã¤¿Ë§º¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹Í¤¨¤¿¤êÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤òºî¤ê½Ð¤¹ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È¡¢Ë§º¬¤â¡ÖÌò¤Î¤è¤¦¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±¾Þ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥É¥é¥Þ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼£¶£°¿Í¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×ÊÔ½¸Éô£²£°¿Í¤ÎÅêÉ¼¤ò¤â¤È¤ËÁª½Ð¡£¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¶È³¦½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£